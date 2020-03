Velký přehled: Jak vypadá svět mobilů v současném pandemickém stavu?

Koronavirus SARS-CoV-2. Nemoc Covid-19. Pandemie. Karanténa. Roušky. To jsou v posledních týdnech nejskloňovanější pojmy mezi lidmi nejen v České republice. Rozšiřující se nákaza za sebou zanechává mrtvé lidi, ale také ochromenou infrastrukturu, uzavřené továrny, ekonomické výkyvy a vlny agrese i solidarity. Poznamenán je citelně také segment chytrých mobilních telefonů. V některých ohledech negativně, v jiných naopak pozitivně. V tomto článku vám přinášíme velký přehled, jak koronavirus a jeho šíření ovlivňuje svět mobilů a naopak. Obsah budeme postupně doplňovat a bude sloužit také jako rozcestník na jednotlivé články z našem online magazínu. Pro přehlednost jsme témata rozdělili do několika kategorií.

Dopad pandemie na provoz firem

První problémy pochopitelně hlásily společnosti s továrnami či sídlem v Číně. Hned z kraje roku přicházely od velkých technologických firem zprávy, že je šíření nákazy nutí k různým nepříjemným opatřením. Už tehdy dala nemoc Covid-19 vědět, že je potřeba ji brát vážně. Huawei zrušil svou vývojářskou konferenci HDC.Cloud, Xiaomi pak na nějakou dobu zavíralo své kamenné prodejny. Obě tyto firmy pak musely (stejně jako spousta dalších) překousnout zrušení obří konference MWC v Barceloně. To následně rozpoutalo sérii představování novinek skrze online stream. Xiaomi se týkal také výpadek jeho crowdfundingového serveru Youpin. Na vině byly objednávky roušek.

Můžeme se posunout za hranice Číny. O něco později hlásil potíže Samsung. Už v době, kdy měl na trhu ohebný telefon Galaxy Z Flip, musel na nějakou dobu pozastavit provoz v jedné z jihokorejských továren na flexibilní displeje. Vývojáře z celého světa pak zasáhlo zrušení konference Google I/O, na které měly zaznít významné novinky nejen k Androidu. Šíření nemoci prý v určitých chvílích omezovalo i práci na updatech pro telefony. To hlásilo Xiaomi v případě aktualizace modelu Mi A3 na Android 10. Telefon se mimochodem dočkal před pár hodinami. Rozšíření do ČR pak mělo za následek reakci vlády. S tím souvisí i aktuální omezení našich životů, které se v mnoha ohledech týká právě i mobilních telefonů, které máme velmi často v ruce. Očekává se přitom také extrémní propad globální prodejnosti telefonů. A to v desítkách procent.

Jak je na tom samotný Google?

Americký gigant má pobočky po celém světě a prevence v boji proti šíření nemoci se ho pochopitelně citelně dotkla. Management nastavil krizový režim schůzek vedení a v USA i Evropě celkem rychle přešel u zaměstnanců na práci z domu. A snaží se mít přehled nejen o tom, jak koronavirus ovlivňuje zdraví “jeho” lidí, ale také poskytované služby. Na ty se v posledních týdnech uživatelé spoléhají čím dál více. Kromě preventivních opatření uvnitř firmy pomáhá Google bojovat i rozšiřováním a zdokonalováním svých nástrojů. Mateřská společnost Alphabet dokonce v rámci vlastního projektu hledá pomoc i na poli zdravotnictví.

Zapojení firem do “boje”

I přesto, že technologické společnosti pandemie různým způsobem postihla, spousta z nich se snaží pomoci svému nejbližšímu okolí či celému světu. Společně s lokálním rozšiřováním nemoci jako první podaly pomocnou ruku firmy z Číny, například Huawei, Xiaomi, Oppo nebo Lenovo. Poskytly nejen finanční prostředky, ale třeba i vlastní know-how a pracovní síly při zasíťování důležitých oblastí. Čínské společnosti pak po rozšíření nákazy do zbytku světa začaly posílat i zdravotnický materiál. Jak jsme si už popsali, zasahuje samozřejmě i Google. Snaží se mít přehled, co se kolem pojmu koronavirus děje hlavně online. A pomáhat, kde to jde. K pomoci nicméně vyzývá třeba i majitele firemních profilů na jeho portálech. Omezila pandemie chod vaší místní firmy? U nás je s ohledem na vládní nařízení celkem jasné, které obchody (ne)fungují, ale aktualizovat informace i v nástroji Moje firma rozhodně není na škodu.

Provozovatelé sociálních sítí a poskytovatelé inzertního prostoru také přišli se zvýhodněnými sazbami za reklamu. Případně je pro některé úplně zdarma. Tato iniciativa vychází vstříc například zdravotnickým institucím, které potřebují dostat informace k lidem. V rámci projektu Nenecháme vás v tom pak třeba český Seznam hodlá podporovat firmy, které jsou vzhledem k pandemii v potížích a inzertní prostor by je mohl zachránit. Druhou stránkou věci je, že se do veřejného prostoru snaží protlačit autoři podvodných aplikací a dezinformací.

Upozornění na škodlivé aplikace a dezinformace

Tady mají opět hlavní slovo sociální sítě a vyhledávače. Všechny významné platformy začaly plošně blokovat reklamy, které se snaží cílit na tematiku kolem koronaviru za účelem zisku. Google omezil i Obchod Play, kde po vyhledání klíčových slov souvisejících s nemoci nezobrazuje žádné výsledky. Vývojáři škodlivých aplikací ale pochopitelně na tuto oficiální databázi vůbec nespoléhají. Nebezpečné mobilní nástroje útočí z úplně jiných míst, třeba přes SMS nebo weby. Příkladem je odhalený CovidLock. Přehled škodlivých aplikací využívajících pojem koronavirus, které se snaží zneužít situace, zpracovává mimo jiné i český Avast.

Sociální sítě a vyhledávače se také snaží filtrovat a omezovat množství dezinformací, hoaxů a konspiračních teorií. Povolávají při tom na pomoc umělou inteligenci i certifikované novináře a agentury. Kroky v této oblasti podniká i Světová zdravotnická organizace. Za účelem potlačení dezinformací a ukázky preventivních opatření se dokonce přidala na TikTok.

Tipy na užitečné aplikace

Z různých důvodů musí mnozí z nás nuceně či z vlastní vůle zůstávat déle doma a poradit si s běžnými věcmi jinak, než jsme doposud byli zvyklí. A to hlavně prostřednictvím internetu, počítačů, mobilních telefonů a aplikací. S minimálním osobním kontaktem. Ať už vás doma přiková nucená karanténa (těch případů bude velmi rychle přibývat), nebo jen možnost/nařízení pracovat z domu, připravili jsme alespoň malou informativní pomoc – tipy na mobilní aplikace, se kterými zvládne mnoho věcí vyřídit i doma. Najdete mezi nimi nástroje pro sledování aktuálních informací, komunikaci, objednávky potravin nebo i zábavu. Spousta aplikací má přitom v aktuální kritické chvíli i trochu jiné (výhodnější) podmínky používání.

Reakce českých operátorů

S vlastní formou pomoci přišli také čeští mobilní operátoři. V postupném sledu se Vodafone, O2 i T-Mobile uchýlili k přenastavení některých svých služeb. Připravili pro zákazníky několik novinek a slev, díky kterým by měli mít lidé snazší přístup k informacím a vzdáleně také ke svým přátelům a kolegům. Nouzový stav způsobil například posunutí limitů pro mobilní data, volání či SMS zdarma nebo násobení kreditů. Všichni operátoři také bezplatně rozšířili nabídku kanálů a pořadů ve svých televizních službách.

Dezinfekce telefonu

Mobilní telefon je věc, kterou máme někteří v podstatě pořád v ruce. Společně s klikami u dveří, madly ve vozech MHD nebo nákupními košíky tedy rozhodně patří do kategorie předmětů, u kterých je potřeba myslet na hygienu. Asi jste slyšeli fakt, že i za běžných okolností se na našem mobilním telefonu nachází více bakterií než na záchodovém prkénku. V kombinaci s vlnou smrtícího onemocnění tedy přijde vhod návod na dezinfekci telefonu.

Čemu to vlastně čelíme?

Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR mají vlastní přehled informací a o pojmu koronavirus hovoří takto: Označení se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle. Nemoc Covid-19 způsobená virem SARS-CoV-2 se poprvé objevila v listopadu 2019 v Čínském Wu-Chanu. Nyní je epicentrem pandemie Evropa.

Jak zatím pandemie ovlivňuje váš život? Pomáhá vám nějak mobilní telefon?