Koronavirus se nekontrolovatelně šíří po celém světě a pochopitelně ani Česká republika není výjimkou. Dnešním dnem vláda vyhlásila stav nouze a uzavřela snad všechno. Výjimkou jsou obchody a restaurace přes den (od 6:00 do 20:00). Úplný zákaz mají také provozovny stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech, kde prodejní plocha přesahuje pět tisíc metrů čtverečních. Od zítřejšího rána se taktéž uzavírají posilovny, sportoviště, sauny, bazény, wellness služby, solária, hudební a společenské kluby, veřejné knihovny a další zábavní zařízení. Jak toto opatření ovlivní mobilní svět?

Vláda vyhlásila stav nouze. Co to znamená?

V novém usnesení, které vláda schválila stojí: „Vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení na zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nouzový stav,“. Mobilní technologie pro nás budou nyní důležitější než kdy předtím. Kvůli omezenému provozu restaurací, obchodů a nákupních center bude život komplikovanější, ale mobilní aplikace a internet nám jej dokáží zlehčit.

O těchto aplikacích pro vás dnes večer chystáme článek. Očekává se, že kvůli obavám z nákazy budou lidé nakupovat hlavně on-line a začnou využívat služby jako rohlik.cz, damejidlo.cz a další, které nám přivezou potraviny přímo pod nos.

Ze stavu nouze budou těžit také streamovací služby jako Netflix, HBO GO či O2 TV, jelikož budou lidé trávit více času ve svých domovech. Výjimkou pak nebude ani herní průmysl a média. S koronavirem pomáhá také Vodafone, který nově do UPC TV přidává prémiové kanály zdarma a to až do 11. dubna: “Vodafone myslí i na rodiny s dětmi postiženými zrušením výuky kvůli koronaviru v českých školách. Od čtvrtka 12. března tak spustí Vodafone automaticky klientům UPC TV zdarma rozšířenou televizní nabídku.” zní oficiální prohlášení.

‼️ V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. pic.twitter.com/4FDkTfkqOI

— Úřad vlády ČR (@strakovka) March 12, 2020

Pokud vás trápí nějaký problém, jako prasklý displej či jiná závada, se kterou se nyní logicky neodstanete do žádného autorizovaného obchodu, zkuste využít některé on-line servisy. Nevýhoda je v tom, že vám to nikde neudělají na počkání a budete muset pár dní vydržet s náhradním telefonem. E-Shopy s elektronikou nadále fungují a tak vám případnému objednání nového telefonu nic nebrání. Pokud se však nejedná o nic hrozného, doporučujeme to měsíc vydržet. Poté by se mělo vše vrátit do normálu. Až virus odezní se můžeme také dočkat situace, kdy bude na trhu elektronika nedostatkovým zbožím. Uzavírá se totiž mnoho výroben v Číně. To bychom ale předbíhali.

Otázkou však je, kam až může tato situace dospět. Uzavření městské hromadné dopravy? Omezení pohybu? To je nyní hlavní otázka. Jak se ale říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Alespoň menší důvod k radosti mají teď obyvatelé Číny, jelikož za dobu, co tam nefungují továrny a jiný průmysl se tam razantně pročistilo ovzduší, což můžete vidět na mapě. Podělte se s námi v diskuzi o vaše názory na situaci ohledně koronaviru a stavu nouze.

Jak podle vás koronavirus ovlivní mobilní svět?