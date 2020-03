Světová zdravotnická organizace je na TikToku. Informuje tam o koronaviru

Za normálních okolností by se to asi nikdy nestalo. Světová zdravotnická organizace, vážená agentura plná fundovaných mediků a úředníků, má profil na téměř pubertální síti TikTok. Důvod je s ohledem na aktuální události jasný. SZO (WHO) si účet založila za účelem šíření osvěty v prevenci a boji proti epidemii koronaviru. Audiovizuální sociální síť TikTok má obrovské množství uživatelů v domovské Číně a je tedy skvělým nástrojem jak dostat informace zejména k mladým lidem. Agentura je tam i proto, aby uklidňovala paniku a vyvracela mýty a omyly.

K založení profilu na síti TikTok prý Světová zdravotnická organizace přistoupila i kvůli několika poplašným videím. V nich lidé například simulovali nakažení a zbytečně šířili strach. Na internetu už se objevují také různé klamavé a parazitující inzeráty. Facebook nedávno zablokoval reklamy, které slibovaly lék na koronavirus. SZO má s vyvracením domněnek a omylů celosvětově spoustu práce. Na TikToku má k epidemii koronaviru zatím dvě videa. Jedno se věnuje dodržování hygienických zásad a radám pro případ kýchání. To má přes 21 milionů zhlédnutí. Druhé video popisuje správnou praxi při nasazování a nošení roušky. To už míří k hranici 30 milionů zhlédnutí.

Jak by měly organizace řešit osvětu u nás?

Zdroj: pharena