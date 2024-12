Xiaomi má nový chytrý trezor! Je malý, levný a odemknete ho za půl sekundy

Xiaomi představilo menší verzi svého chytrého trezoru, který jsme v redakci testovali

Kromě kompaktnějších rozměrů nabízí i přesnější čtečku otisků prstů

Na český trh se oficiálně nedostane, ale půjde koupit přes zahraniční e-shopy

V redakci Svět Androida jsme před rokem a půl otestovali chytrý trezor Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box, který jsme si nechali poslat z Číny přes Aliexpress. Nyní čínský gigant představuje jeho menšího bratříčka s označením Mijia Smart Safe 30cm. Ten si zachovává většinu chytrých funkcí, ale přichází v kompaktnějším balení.

Menší, ale stále bezpečný

Jak už název napovídá, nový model nabízí vnitřní prostor o rozměrech 30 × 40 × 30 centimetrů. To znamená, že do něj pohodlně uložíte notebook do velikosti 12 palců nebo dokumenty formátu A4. Oproti většímu modelu, který jsme testovali, je také o něco lehčí – váží 14 kilogramů. I zde je použita kvalitní ocel Q235 a trojvrstvá konstrukce dveří. Vnitřek je vyložený jemným materiálem, který ochrání vaše cennosti před poškrábáním.

Větší verze trezoru Xiaomi Mijia

Zajímavost: V našem testu většího modelu jsme byli mile překvapeni kvalitou zpracování, která by měla být zachována i zde.

Vylepšená čtečka otisků a známé funkce

Zatímco u většího modelu jsme občas naráželi na nepřesnosti při čtení otisků prstů, menší verze přichází s vylepšeným švédským algoritmem PB, který má nabídnout až 99,2% přesnost a odemknutí za půl sekundy. Zachovány zůstávají všechny způsoby odemykání – kromě otisku můžete využít číselný kód, jednorázové heslo, duální ověření, Bluetooth nebo klasický klíč.

Stejně jako u většího bratra nechybí propojení s aplikací Mi Home (budete muset nastavit čínský region), kde máte přehled o historii odemykání a můžete nastavit různá upozornění. O napájení se starají čtyři AA baterie s udávanou výdrží až 12 měsíců, nechybí ani nouzové USB-C napájení.

Cena a dostupnost

Menší trezor Xiaomi zatím prodává pouze v Číně za 649 juanů (asi 2 200 Kč bez daně). Stejně jako větší model se k nám oficiálně nedostane, ale pravděpodobně jej půjde objednat přes Aliexpress či jiné zahraniční e-shopy. Pro představu – větší model nás tehdy i s dopravou vyšel na přibližně 7 500 Kč, menší verze by tak mohla být o něco dostupnější.

Koupili byste si chytrý trezor od Xiaomi?

Zdroj: XiaomiTime