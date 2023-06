Otestovali jsme chytrý trezor Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box

Nabízí hromadu způsobů odemykání a další chytré funkce

Stojí za koupi?

Xiaomi představilo trezor Mijia Smart Safe Deposit Box už v roce 2020. Je určený primárně pro čínský trh, ale skrz Aliexpress a další e-shopy si ho můžete objednat i do Evropy. Tak jsme učinili i my. Zajímalo nás, jak bude takový produkt fungovat a po pár týdnech používání se s vámi podělíme o menší, ale snad dostatečnou recenzi, která zodpoví veškeré vaše dotazy. Případně se neváhejte doptat.

Obsah recenze Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box

Kvalita zpracování a vzhled

Už při instalaci trezoru mi bylo jasné, že nejde o žádný šmejd. Váha 18 kilogramů je na jinak poměrně kompaktní kostku poměrně dost. Trezor je tvořen z 65Mn oceli, která se vyznačuje vysokou pevností a tvrdostí. Podle dostupných informací obsahuje asi 0,70 % uhlíku a 0,90 – 1,20 % manganu. Tato ocel se využívá například pro výrobu nožů, pružin, avšak díky dobré zpracovatelnosti (může být lehce svařována) ji nalezneme také v mnoha dalších odvětvích (kupříkladu se z ní staví mosty či lodě).

Nejsme odborníci na sejfy a jejich prolamování, ale něco nám říká, že klasická flexa by byla na trezor krátká. Firma zkoušela proniknout do trezoru jak vrtáním, tak puštěním z výšky a dokonce i skrz korozi. Uvnitř je další speciální materiál (jehož název se nám nepodařilo dohledat), který se dobře vypořádává s nárazem a má antibakteriální vlastnosti. Měl by být rovněž nehořlavý a odolný vůči vlhkosti, což přijde vhod. Naopak zamrzí absence jakéhokoliv světla.

Co se týče samotného vzhledu, trezor Mijia Smart Safe Deposit Box vypadá na svou cenovku velmi dobře. Je poměrně minimalistický a pokud byste ho nechtěli mít schovaný, udělá parádu třeba i v pracovně nebo v obýváku. Hned několikrát jsem se setkal s pozitivními ohlasy. Ti, kteří trezor viděli, většinou chtěli i odkaz na koupi.

Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Na přední straně se nachází panel, ve kterém je ukrytý digitální číselník. Dokázali bychom si představit, že bude vybavený haptickou odezvou, ale vzhledem k nižší ceně se to dá pochopit. Vedle něj je umístěna kapacitní čtečka otisků prstů s přesností 97,5 %, alespoň toto číslo udává výrobce. V praxi se nám několikrát stalo, že trezor prst rozpoznal až na druhý pokus, ale nikdy jsme neměli problém s odemčením, což je nejdůležitější.

Na druhé straně se mimo fyzického zámku nachází také USB-C port a to pro případ, kdyby se trezor vybil. Skrz konektor jej můžete jednorázově napájet a zadat PIN nebo přiložit prst. Když už hovoříme o těch způsobech odemykání, pojďme si je rovnou všechny představit.



Způsoby odemykání

Chytrý trezor Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box můžete odemykat hned několika způsoby. V balení se nachází dvojice fyzických klíčů, takže pokud chcete produkt využívat jako klasický “hloupý” trezor, nic vám nebude bránit. Pro ostatní způsoby jej ale budete muset propojit s mobilní aplikací Xiaomi Mi Home. V ní trezor nastavíte a můžete si vybrat další možnosti odemykání. Buď můžete zvolit číselník, otisk prstu, jednorázové heslo (to se vygeneruje v aplikaci Mijia) nebo odemknutí přímo skrz aplikaci.

To je poměrně rychlé a může se to hodit hlavně v momentech, kdy chcete do trezoru na dálku někoho pustit. Když jste fyzicky u něj, vždy bude rychlejší přiložení prstu, nebo zadání kódu. Dokonce můžete použít i tzv. hybridní režim, ve kterém musíte trezor odemknout dvěma metodami (tedy kód + otisk, otisk + aplikace či aplikace + kód).

Xiaomi Mijia Smart Safe?! Full Walkthrough Review [Xiaomify]

Pokud zadáte několikrát za sebou špatné heslo, nebo nebude rozpoznán otisk prstu, začne trezor houkat. Zvuk uslyšíte i na druhé straně bytu, ale rozhodně nejde o nic, co by mělo zloděje (v případě že nikdo není doma) vyplašit.



Výdrž baterie a způsoby napájení

Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box se napájí skrz čtyři AA baterie, které vložíte do vnitřní části dveří. Vedle nich se mimochodem nachází i resetovací tlačítko. Výrobce deklaruje výdrž až 12 měsíců, což jsem zatím nemohl otestovat. Alternativě jej můžete napájet skrz již zmíněný USB-C port, což ale nevypadá příliš dobře a doporučuji jej využít jen v případ že se vám vybijí baterky.



Chytré funkce a aplikace

Trezor se ovládá primárně přes aplikaci Xiaomi Home, ve které je nutné nastavit čínský region. V tom českém se vám trezor vůbec nezobrazí. Následně jej vyberete z nabídky produktů a vysetupujete jej. Za přibližně dvě minutky máte hotovo.

V aplikaci můžete trezor odemknout, podívat se do logu, v němž vidíte, kdy a skrz jaký způsob byl odemčený a také spravovat další uživatele. Pokud je sejf společný, můžete do něj přidat několik dalších uživatelů, takže jej můžete použít třeba do společné firmy nebo dát přístup manželce. Také se zde generuje již zmíněný jednorázový kód pro odemčení, pokud byste chtěli ten nejlepší způsob zabezpečení.



Xiaomi ukončí podporu pro 4 populární telefony! Nemáte jeden z nich? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Cena a dostupnost

Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box je v Číně k dostání za cenu 649 juanů, což je asi 2 000 korun bez daně. Za takovou částku jej ale do Česka nedopravíte. Na Aliexpressu se ceny mění (pozor na cenu poštovného) a nás vyšel na přibližně 7 500 korun s dopravou. Dá se ale sehnat i o pár stovek levněji.



Závěrečné zhodnocení

Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box je výborná volba pro všechny, kteří chtějí mít své šperky, peníze, dokumenty a jiné cenné věci v bezpečí. Samozřejmě pokud zloděj sejf najde, pravděpodobně si jej i odnese, ale zabere mu sakra dlouhou dobu, než se mu podaří do něj dostat (pokud vůbec někdy). S chytrými funkcemi a možností přidání ostatních uživatelů se vám rozšiřují možnosti použití a oceníte i kvalitní zpracování a design, který je minimalistický a pravděpodobně perfektně padne i do vaší domácnosti.

Klady + konstrukce působí velice bytelně

+ příjemný a ničím nerušený design

+ hromada způsobů odemknutí

+ dlouhá výdrž baterie

+ dva klíče v balení

Zápory – čtečka otisků prstů mohla být přesnější

– v trezoru není žádné světlo

Hodnocení redakce: 90 / 100 %

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co říkáte na chytrý trezor od Xiaomi?