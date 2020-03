Kde je Covid-19? Aplikace Mapy.cz oznámí možný kontakt s nakaženým

Společnost Seznam.cz, firma Keboola a iniciativa COVID19.cz přicházejí s finálním řešením nástroje, který má lidem pomoci vyhýbat se v ČR oblastem nakaženým virem SARS-CoV-2. Kontroverzní nápad, který se v posledních dnech probíral v médiích i na veřejnosti, dostává reálné obrysy. Přímo mobilní aplikace Mapy.cz nabídne funkci, která uživatele upozorní, že byli nebo jsou delší dobu v místě, kde se pohyboval nakažený člověk. V takovém případě aplikace vyšle notifikaci. Největší potenciální slabinou tohoto projektu je pochopitelně sběr uživatelských dat, což je předmětem velké kritiky. Autoři ale ubezpečují, že budou údaje kompletně anonymizovány a po skončení pandemie i vymazány. Veškeré analytické podklady budou založeny hlavně na dobrovolnické bázi. Aplikace Mapy.cz pak ale možná bude koronavirus “sledovat” i na základě dat od úřadů.

Vyrazili jsme do boje s koronavirem🥊 Pomozte i vy zastavit jeho šíření🙏 Stačí si v appce zapnout sdílení polohy. Pokud… Zveřejnil(a) Mapy.cz dne Pátek 20. března 2020

Stojí to na datech dobrovolníků

“Stačí zapnout sdílení polohy v aplikaci Mapy.cz. Díky historii vaší polohy vás v budoucnu můžeme upozornit notifikací, pokud vyhodnotíme, že jste mohli přijít do kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. Zapněte si sdílení polohy co nejdříve. Ochráníte sebe, své blízké i okolí. Společně snížíme riziko přenosu koronaviru,” popisují autoři projektu v oficiální nápovědě. Novinka by měla dorazit do aplikace během několika hodin. Možná už ji tam teď najdete. A pak můžete pomoci aplikaci Mapy.cz koronavirus pronásledovat.

Když se budete chtít zapojit, zapnete si sdílení polohy a necháte telefon evidovat váš pohyb. Samozřejmě to ale můžete i odmítnout. “Naše systémy budou zpracovávat anonymizovaná data o historii polohy vašeho mobilního zařízení. Díky sdílení polohy můžeme v budoucnu vypočítat, zda jste se po významnou dobu mohli nacházet na stejném místě jako člověk pozitivně testovaný na COVID-19,” dodávají vývojáři.

Mapy.cz tak budou z počátku koronavirus a případný pohyb jeho přenašečů sledovat na základě dobrovolně odevzdaných dat v aplikaci. Možná se ale dočkáme i významného updatu. Počítá se totiž s tím, že v dohledné době by do databáze mohly přibýt údaje od úřadů. Nebo přímo od nakažených. “Usilovně pracujeme na získání dat od všech subjektů, které spolupracují na zastavení epidemie. Zároveň připravujeme výzvu pro pozitivně testované, aby s námi spolupracovali přímo. Díky tomu se nemusí data předávat přes různé subjekty a ochranu jejich soukromí si můžeme vzít na starost sami,” vysvětlují autoři. Co to znamená? Informace o pohybu nakažených mohou pocházet bud přímo od nich, nebo od úřadů, kterým je sdělili.

