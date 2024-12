Powerbanka pod stromeček? Na trhu se objevily šmejdy, které vás mohou i popálit

Z prodeje bylo staženo přes 500 000 nebezpečných powerbank

Mohou začít hořet nebo explodovat

K zakoupení byly na Amazonu

Bez powerbanky se dnes obejde už jen málokdo. Slouží jako záložní zásobárna energie pro mobil i další zařízení. Ale ne všechny prodávané powerbanky jsou zcela bezpečné a s potřebnou certifikací.

Pokud jste si zakoupili (nebo někomu plánujete věnovat) čínskou powerbanku Charmast W1056, neměli byste ji vůbec připojovat do elektrické sítě ani ke svým zařízením. Podle zjištění United States Consumer Product Safety Commission neboli Americké komise pro bezpečnost spotřebních výrobků hrozí, že se vznítí, začne tát nebo dokonce vybouchne.

I proto komise nařídila stažení asi 500 000 kusů těchto nebezpečných výrobků z prodeje. K dostání byly na Amazonu, a to v 6 barvách a v ceně od 14 do 25 dolarů. Prodávaly se přitom velmi dlouho – od prosince 2018 do srpna 2024. Za tu dobu jejich vzplanutí nahlásilo 44 lidí, z čehož 4 informovali o popálení.

Pokud byste ji proto měli doma, dál ji nepoužívejte. Od prodejce můžete požadovat vrácení peněz, a to jednoduše s pomocí korespondenčního zaslání vytisknuté fotografie vaší powerbanky Charmast W1056, s vaším jménem, adresou a datem pořízení fotky. Do obálky přiložte i odstřižený napájecí kabel.

Samotnou nebezpečnou powerbanku odneste na sběrné místo elektroodpadu nebo vhoďte do příslušného kontejneru.

Setkali už jste se s nebezpečnou elektronikou?

Zdroj: Nomusica, United States Consumer Product Safety Commission