Avast dělá seznam nebezpečných “Covid19” aplikací. A hledá pomoc

Toužíte po aktuálních informacích o koronaviru, nepozorně stáhnete do telefonu neověřenou aplikaci a…je zle. V současné pandemické době se roztrhl pytel s podvodnými mobilními nástroji, které pod rouškou údajných lokalizátorů nakažených, receptů na vakcínu nebo konspiračních teorií cílí jen a pouze na nepozorné uživatele. A jejich telefony, účty a peněženky. Nedávno jsme psali například o aplikaci, která slibuje zobrazení lokalit s nakaženými lidmi. Namísto toho ale blokuje telefony, žádá výkupné a vyhrožuje smazáním dat a zveřejněním účtů na sociálních sítích. Rozhodně ale nejde o jediný podobný nástroj. Jejich výskyt se rozhodli zmapovat ve firmě Avast, která teď v rámci platformy apklab.io shromažďuje aplikace spojené s tématem koronavirus. Aktuálně je takových nástrojů téměř 450 a firma už mezi nimi odhalila 35 škodlivých. Na pomoc s analýzou povolává i odbornou veřejnost.

“Všichni teď na koronavirus myslíme a kyberzločinci vyvíjející aplikace nejsou výjimkou. Ve světě online podvodů přitom nejsou etické hranice. Takže i v době smrtící pandemie čelíme pokusům o podvodné získání peněz a šíření dezinformací. Za poslední týden se objevily stovky nových aplikací spojených s Covid-19. Obyčejný uživatel pak má čím dál menší šanci rozpoznat pravdu od lži a dobro od zla. Dnes tedy v Avastu na platformě apklab.io pro odhalování hrozeb pro mobilní telefony začínáme tyto nástroje shromažďovat a analyzovat. Nemáme možnost zastavit Covid-19, ale jako komunita můžeme bojovat proti parazitujícím aplikacím, které využívají situace ve světě,” popisuje expert na mobilní hrozby firmy Avast Nikolaos Chrysaidos.

Firma zve do své databáze další výzkumníky. A to jak jednotlivce (vývojáře, programátory, bezpečnostní analytiky), tak i celé firmy. Předpokladem je pochopitelně potřebné know-how. I pro laiky používající mobilní telefony má ale Avast několik návrhů, jak v tomto ohledu situaci trochu pomoci.

Rady od Avastu pro všechny

Používat webové stránky namísto aplikac í. Procházení webu je za běžných okolností mnohem bezpečnější než stahování neověřených aplikací.

í. Procházení webu je za běžných okolností mnohem bezpečnější než stahování neověřených aplikací. Stahovat aplikace z Obchodu Play . Když už se rozhodnete instalovat aplikaci, dělejte tak srkze oficiální obchod, ve kterém prochází nástroje přísnou kontrolou a riziko kybernetického útoku je mnohem menší.

. Když už se rozhodnete instalovat aplikaci, dělejte tak srkze oficiální obchod, ve kterém prochází nástroje přísnou kontrolou a riziko kybernetického útoku je mnohem menší. Dejte i na názor ostatních. Před instalací aplikace se podívejte na názory dalších uživatelů a počet stažení. To může hodně napovědět o kvalitě nástroje.

Žádná z doposud objevených podezřelých aplikací nepochází z oficiálního Obchodu Play, ale to neznamená že by měla být jejich instalace nějak obtížná. Vůbec to není o tom, že by uživatel sám aplikace aktivně hledal, ale výzva k instalaci k němu může dorazit třeba v soukromé zprávě nebo prostřednictvím odkazu na webu. I běžní uživatelé, kteří třeba ani nemají ponětí o souborech .apk, mohou být v ohrožení. Avast uvádí tři příklady aplikací, které patří do zmíněné skupiny nebezpečných.

Vybrané nebezpečné aplikace s koronavirus tématikou

Covid19 / Coronavirus Tracker : Klasický příklad ransomwaru, který uzamkne telefon uživatele, a za jeho odemknutí požaduje výkupné ve výši 100 až 250 dolarů v bitcoinech.

: Klasický příklad ransomwaru, který uzamkne telefon uživatele, a za jeho odemknutí požaduje výkupné ve výši 100 až 250 dolarů v bitcoinech. Corona live 1.1 : Tato aplikace používá oficiální ikonu aplikace Samsung Health App. Má přístup k poloze a kontaktům infikovaného zařízení, umí číst SMS, spouštět fotoaparát smartphonu a fotit, nahrávat zvuk, kontrolovat spuštěné aplikace a mnoho dalšího. Hlásí data zpět hostiteli URL, který je spojen s jinými vzorky malwaru.

: Tato aplikace používá oficiální ikonu aplikace Samsung Health App. Má přístup k poloze a kontaktům infikovaného zařízení, umí číst SMS, spouštět fotoaparát smartphonu a fotit, nahrávat zvuk, kontrolovat spuštěné aplikace a mnoho dalšího. Hlásí data zpět hostiteli URL, který je spojen s jinými vzorky malwaru. Coronavirus: Tato aplikace v sobě také ukrývá malware, konkrétně slavný bankovní trojan Cerberus, který překrývá skutečné bankovní aplikace, aby ukradl přístupové údaje, a získal přístup k SMS zprávám a kontaktům.

Pokud máte zájem se zapojit, případně do databáze nahlédnout, můžete požádat o pozvánku do systému. S aktivním účtem budete mít mimo jiné možnost si mezi stovkami nalezených nástrojů škodlivé aplikace cílící na koronavirus zobrazit. I když…to není tak přesné. Je potřeba myslet na to, že samotné tipování aplikací probíhá na základě klíčových slov “corona”, “coronavir” nebo “covid19”. U posledních dvou bude spojitost jasná, ale při letmém pohledu do databáze je znát, že síto zachytilo i aplikace, které na první pohled s pandemií nic společného nemají. Jen podobné jméno nebo URL adresu. To se ale časem vychytá. Iniciativa Avastu je každopádně chválihodná a věříme, že mnoha lidem pomůže.

Už jste zahlédli nějaké aplikace s “korona” tématikou?