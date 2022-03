Google zapnul Ukrajincům v Android mobilech zásadní funkci

Lidé i celé společnosti a státy z různých koutů světa nyní mnoha způsoby pomáhají Ukrajině vyrovnat se s okupačním vpádem ruské armády. Mezi firmy, které se snaží angažovat, pochopitelně patří také americký Google. Jeho dosavadní kroky jsou trochu na houpačce, poněvadž sice velmi rychle přikročil k několika sankcím a technickým opatřením, nicméně k nevoli uživatelů smazal i smyšlené recenze u ruských podniků, které upozorňovaly tamní občany na katastrofální dění v sousední zemi. Teď si společnost opět zaslouží pochvalu.

Před pár desítkami hodin Google oznámil, že mezi nově zaváděné kroky patří mimo jiné i podpora státní ukrajinské aplikace pro varování před bombardováním. Dostala v zemi výsadní místo v Obchodě Play. Nyní americká firma posouvá tento typ varování na novou úroveň. Vývojáři totiž zapracovali možnost oficiálního upozorňování před bombovými útoky rovnou do systému Android. Funkce “Air Raids Alerts” bude napojená na informační kanály ukrajinské vlády a hlášení by měla chodit v řádu sekund od centrálního oznámení.

Tragically, millions of people in Ukraine now rely on air strike alerts to try get to safety. Working with the Ukrainian government, we're rolling out a rapid Air Raid Alerts system for all Android phones in Ukraine. https://t.co/tCzs0eI9iW 1/3

— Dave Burke (@davey_burke) March 10, 2022