Google varování při zemětřesení boduje. Filipínci jásají

Je to taková ta funkce, kterou doufáte, že nebudete nikdy potřebovat, ale když na ni má dojít, měla by fungovat naprosto spolehlivě. V tomto případě je řeč o varování při zemětřesení, které začal Google vloni v srpnu vkládat přímo do systému Android. Princip je jednoduchý: Akcelerometry ve velkém množství telefonů poznají vibrace a pošlou anonymní informace o lokalitě na server. Ten pak upozorní lidi v okolí. Letos v dubnu přibylo na seznam dalších sedm podporovaných zemí, mezi nimiž byla i jedna, která systém aktuálně uvítala. Filipíny.

But kudos to android/google's notif about the earthquake. It was accurate as hell! After receiving that notif, seconds after lumindol nga. Huhsush keep safe everyone!

V tamní oblasti Tingloy nastalo zemětřesení o síle 6.7 na Richterově škále a varování z Google aplikace se ukázalo jako velmi efektivní. “Bylo to pekelně přesné! Notifikace dorazila pár sekund po startu,” popisuje žena ze zasažené oblasti. “Jsem super ohromený z toho, jak to upozornění na Androidu funguje. Notifikaci jsem slyšel, přečetl a doslova za 10 sekund jsem ucítil otřesy,” popisuje další Filipínec.

Another earthquake tweet here:

Im super amazed with how on point the phone emergency notif on Android earthquake alert system is.

Literally heard the notif. Read it and 10 seconds later i feel it #EarthquakePH pic.twitter.com/v2ZhbaekmZ

— 🍣Ian m.🍱 (@ianmeji_) July 23, 2021