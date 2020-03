Podvodná aplikace slibuje info o viru, ale blokuje telefony a žádá výkupné

Šíření opravdového viru SARS-CoV-2, který je nebezpečný pro náš organismus, s sebou přineslo i šíření virů a dalších softwarových hrozeb do světa komunikačních technologií. Lidé se o téma pochopitelně velmi zajímají a mnohdy překračují i hranice běžného surfování po internetu. To pochopitelně silně nahrává zákeřným autorům dezinformací, hoaxů a také aplikací. Google proto před několika dny mimo jiné přestal v Obchodě Play zobrazovat výsledky vyhledávání se slovy “coronavirus” a “COVID-19”. A udělal moc dobře, aplikace s touto tematikou mohou být extrémně nebezpečné. A to nejen kvůli případným dezinformacím, ale i pro naše telefony a peněženky. Důkazem je podvodná aplikace CovidLock, kterou lidé začali s vidinou lepší informovanosti stahovat mimo Obchod Play. Nástroj slibuje živé sledování virem zasažených oblastí na mapě, ale jeho opravdový účel je bohužel úplně jiný. Namířený proti uživatelům.

Tato aplikace je opravdu velmi zákeřná. Namísto zobrazené slibované mapy se od ní dočkáte ovládnutí a blokace telefonu, výhrůžek zveřejněním citlivých dat a požadavku na zaplacení výkupného. To činí 100 dolarů (cca 2400 Kč) a je vyžadováno v Bitcoinech. Když majitel telefonu nezaplatí do 48 hodin, aplikace zveřejní obsah jeho profilů na sociálních sítích (možná i včetně hesel) a následně vymaže komplet všechna data z přístroje. Podvodná aplikace CovidLock také vyhrožuje, že aktivitu telefonu sleduje a v případě zásahů proti jejímu fungování nastane výše uvedený proces okamžitě.

Máme ale naštěstí i několik dobrých zpráv. Tou hlavní je, že tento “virus” má uvedené schopnosti jen v telefonech s Androidem 6 a starším. Od verze 7 už v systému existuje proti takovým útokům pojistka. Pak je tu také objev jednoho z uživatelů Redditu, který údajně vydoloval odemykací heslo běžně zasílané po zaplacení výkupného. Je to 4865083501. Podvodná aplikace CovidLock tedy podle všeho nepracuje s více variantami generovaných kódů. Případů, kdy si někdo stáhne nástroj CovidLock mimo Obchod Play do telefonu s natolik starým Androidem asi mnoho nebude. Nicméně jde o krásný příklad toho, jak nebezpečná může být důvěra v nástroje mimo oficiální obchod s aplikacemi. A že se hackeři neštítí vůbec ničeho. Asi nemusíme vysvětlovat, že se máte aplikaci obloukem vyhnout. A nejlépe i všem podobným. Raději zkuste něco ověřeného.

Přiznejte, už jste se pokoušeli hledat aplikace spojené s koronavirem?

Zdroj: acentral