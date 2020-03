Samsung Galaxy Fold recenze: ohebný král produktivity

Video

Samsung Galaxy Fold – ukázka videa (4k, 60 FPS)

Fotografie i video v plném rozlišení si můžete stáhnout ZDE

Cena a konkurence Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold je na našem trhu aktuálně dostupný za cenu 53 990 Kč s DPH.

Huawei Mate Xs

Huawei je druhou společností, která přišla s konceptem ohebného smartphonu přibližně ve stejné době jako Samsung. Prvotina čínské společnosti se však na světové trhy nepodívala a to tak čeká až nově představený Huawei Mate Xs. ten, vzhledem k pozdějšímu datu uvedení, nabídne novější chipset než Galaxy Fold. Huawei však, stejně jako u všech svých TOP modelů, vsází na řešení z vlastní dílny a uvnitř Mate Xs tak nalezneme Kirin 990 5G. Telefon také disponuje rychlejším drátovým i bezdrátovým nabíjením (65, respektive 27 W) a v neposlední řadě se od svého jihokorejského konkurenta odlišuje také jiným řešením konstrukce obsahující pouze jeden, ohebný displej. Cena této novinky je pak ještě vyšší než u Samsungu a v přepočtu vychází přibližně na 63 000 Kč.

Finální verdikt

Samsung Galaxy Fold je bezesporu jedním z nejzajímavějších smartphonů, který nám za dlouhá léta prošel redakcí. Jedná se o zařízení, které má potenciál změnit trh se smartphony, ale vše bude záležet v první řadě na budoucím vývoji jeho následovníků. V první řadě musí pro masovější rozšíření podobné telefony výrazně zlevnit, což ale z našeho pohledu neměl být během pár let velký problém. Dále by displeji slušela lepší ochrana proti poškození společně s eliminací viditelného ohybu a telefon v zavřeném stavu by měl být o něco tenčí. Pokud pak Samsung zůstane u svého konceptu se dvěma displeji, měl by zapracovat na využití vnější plochy, nejen pro zvýšení využitelnosti tohoto displeje, ale také pro dosažení lepší estetičnosti.

Nic z výše zmíněných neduhů však nelze Samsungu Galaxy Fold vyloženě vyčítat a to už jen s přihlédnutím k faktu, že se jedná o první vlaštovku Samsungu v této kategorii. Nicméně, věříme, že pokud se výše zmíněné body podvedou výrobci časem splnit, má tento nový směr vývoje smartphonů velmi dobré vyhlídky na budoucnost. Koncept, který Galaxy Fold představuje, totiž v praxi funguje velmi dobře a telefon má velmi blízko k tomu být opravdovým králem produktivity (a to se nebavíme o zatím nenaplněném potenciálu Samsung DeX). Oproti tomu “véčka” s ohebným displejem jako Galaxy Z Flip či nová Motorola Razr lze považovat spíše za stylové smartphony pro ty, kteří chtějí v první řadě nosit co možná nejkompaktnější zařízení, ale zároveň se nechtějí vzdát velkého displeje, který je pro dnešní samrtphony standardem.

Klady + inovativní koncept

+ výdrž na baterii

+ kvalita obou displejů

+ schopný fotoaparát

+ propracované One UI

+ 12GB RAM, 512GB úložiště

Zápory – tloušťka ve složeném stavu

– malý vnější displej

– velký výřez ve vnitřním displeji

– nízká odolnost ohebného displeje

– cena

