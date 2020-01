Realme 5 recenze: velká výdrž, velká paměť, malá cena

Realme 5 představuje nejlevnější model tohoto, do ČR nově příchozího, čínského výrobce. Přesto se rozhodně nedá říct, že by nemělo co nabídnout. Právě naopak, poměrem cena/výkon je tento telefon více než zajímavou volbou pro každého, kdo hledá telefon s cenou do 5 tisíc Kč. Bude to však stačit na to, aby značka patřící do stejné rodiny jako úspěšné OnePlus prorazila na českém, potažmo evropském trhu?

Obsah recenze

Balení nabídne pouzdro i temperované sklo

Uvnitř balení se společně s telefonem Realme 5 ukrývá také 10W napájecí adaptér, microUSB kabel, sponku na vytažení šuplíčku na SIM a základní manuály. Jako příjemný bonus je pak připraveno “kouřový” TPU obal a na telefonu již nalepené temperované sklo.

Design a konstrukce Realme 5

Charakteristickým rysem smartphonu Realme 5 je bezesporu design zad využívající různými směry světlo odrážející trojúhelníky. Rozhodně se nejedná o první telefon s podobně designovanými zády (prvenství patří mateřské značce OPPO) ale v současné záplavě telefonů, které jsou si podobné jako vejce vejci jde o příjemnou změnu. Na zádech smartphonu nás zaujala také rovnou čtveřice fotoaparátů uspořádaná v jednom bloku pod sebou. Ten lehce vystupuje nad povrch zad a telefon se tak při položení na rovný povrch kymácí. Pokud však hodláte používat nějaký obal (třeba ten přibalený), nemusí vás to trápit.

Přední strana patří, jak jinak než, displeji. Ten má úhlopříčku 6,5″, poměr stran 20:9 a zabírá takřka 83% přední plochy což není na danou cenovou kategorii vůbec zlá hodnota. V praxi to znamená kapkovitý výřez v displeji pro selfie fotoaparát, tenké okraje po bocích a trochu větší spodní bradu telefonu. Zapínací tlačítko se nalézá na pravém okraji a při uchopení telefonu do pravé ruky na něm instinktivně spočine palec. Tlačítka pro regulaci hlasitosti pak nalezneme v přibližně stejné výšce na protější straně. Toto řešení sice není příliš obvyklé, ale u několika smartphonů jsme se s ním již setkali a stejně jako u nich i v případě Realme 5 jsme si na něj zvykli poměrně rychle.

Navíc musíme ocenit i přes rozměrný displej pohodlný úchop telefonu, který je zajištěn dostatečně zaoblenými okraji. Příliš jej nekazí ani rovná záda či vyšší tloušťka a hmotnost přístroje v důsledku použití baterie o velké kapacitě. Konstrukce je plastová, jedinou výjimku zde představuje krycí sklo displeje. Tuto pozici zde totiž zastává Corning Gorilla Glass 3. Plasty na zádech i okrajích sice nepůsobí tak hodnotně jako kombinace kovu a skla, objektivně však nemůžeme proti kvalitě zpracování nic namítat. Vše zde lícuje naprosto perfektně a skvělý dojem jsme měli i z tuhosti celé konstrukce. Použití plastu sebou však nese i výhody v podobě lepšího příjmu signálu a teoreticky vyšší odolnosti při pádu – ovšem nižší odolnosti vůči poškrábání. Jako více než příjemný bonus pak musíme zmínit také “polití odolný design”. Telefon sice nesplňuje přímo specifikaci IP68, nicméně je příjemné vědět, že letmý kontakt s vodou by přežít měl.

Čtečka otisků na zádech

Na zádech si, vedle zmíněného trojúhelníkového designu, můžete všimnout také přítomnosti kruhového výřezu obsahujícího čtečku otisků prstů. Ta je jen mírně zapuštěná pod povrch samotných zad a po chvíli strávené s telefonem se ji velmi rychle naučíte najít prstem na první pokus. Pochválit rozhodně musíme velmi vysokou přesnost i rychlost rozpoznávání. V tomto ohledu čtečka otisků použitá u Realme 5 překonává prakticky všechny čtečky v displejích mnohem dražších smartphonů.

Realme 5 obrazem ani zvukem neohromí

Telefon Realme 5 využívá IPS displej s úhlopříčkou 6,5″ a HD+ (1600 x 720 px) rozlišením. Kombinace velké úhlopříčky a nižšího rozlišení dává tušit, že telefon rozhodně nebude patřit mezi rekordmany v oblasti jemnosti obrazu a to potvrzuje i hodnota 269 pixelů na palec. Náročné uživatele tedy zklame, že při bližším pohledu mohou spatřit jemný rastr displeje. Ten zbytek, který z většiny patří mezi cílovku Realme 5, však při běžném používání telefonu žádný problém nepostřehne. Díky vysokému maximálnímu jasu je zajištěna dobrá čitelnost displeje na slunci a špatná rozhodně není ani úroveň černé, byť AMOLEDu se pochopitelně nevyrovná. Barvy nám subjektivně přišly trochu mdlé – a to i v porovnání s jinými telefony spoléhajícími na IPS displeje. Škoda, že v nastavení můžete dle svého nastavit pouze teplotu barev.

Čím by však Realme 5 mohlo řadu uživatelů potěšit je zdířka na 3,5mm jack. Kvalita výstupu nejspíš nikoho na zadek neposadí, na každodenní poslech však bude méně náročným uživatelům stačit – jedná se prostě o průměr této cenové kategorie. Zázraky nelze čekat ani od jediného hlasitého reproduktoru na spodní hraně přístroje. Hlubší tóny zde prakticky chybí a celkově má zvuk výrazný plechový nádech. Přinejlepším průměrná je také hlasitost reprodukce, při její maximální úrovni však počítejte s chrastěním reproduktoru.

Hardware snad ani nemohl být lepší (za tu cenu)

Vzhledem k ceně značně pod 5 tisíc Kč nás Realme 5 mile potěšilo použitým hardwarem. V první řadě nás zaujala velikost úložiště – to nabídne velmi štědrých 128 GB prostoru pro uživatelská data. Komu by snad i tato porce paměti byla málo, má k dispozici také slot pro paměťovou kartu. Ten je navíc samostatný a uživatel tak nebude kvůli microSD kartě obětovat možnost použití druhé SIM.

Specifikace telefonu

Realme 5 Displej 6,5", HD+, IPS

6,5", HD+, IPS Procesor Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM 4 GB Fotoaparát 12 MPx + 8 MPx + 2 MPx + 2 MPx

12 MPx + 8 MPx + 2 MPx + 2 MPx Baterie 5 000 mAh

5 000 mAh Cena 4 490 Kč Zobrazit detaily

Ani co se výkonu týče na tom Realme 5 není vůbec zle. O ten se zde totiž stará chipset Qualcomm Snapdragon 665 obsahující procesor o osmi jádrech s taktem až 2 GHz a grafický čip Adreno 610. Operační paměť pak nabídne nadprůměrné 4 GB. Díky použitému chipsetu a displeji s nižším rozlišením si na telefonu vcelku bez potíží i slušně zahrajete. Pochopitelně, u nejnáročnějších titulů, jakými jsou Call of Duty Mobile či PUBG Mobile nemůžete počítat s nejvyššími nastaveními úrovní grafiky.

Realme 5 AnTuTu Benchmark

Celkově CPU GPU UX MEM Realme 5 165 389 bodů 70 884 25 381 33 222 35 972 Xiaomi Mi Note 10 256 365 bodů 94 707 70 786 50 756 40 116 Xiaomi Mi 9 386 699 bodů 110 976 173 987 44 309 57 427 Xiaomi Redmi Note 8T 149 178 bodů 70 452 23 872 27 456 27 398

Realme 5 se rozhodně nemusí stydět ani za bezdrátovou konektivitu. Ta zahrnuje Bluetooth 5.0 či rychlou Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac přičemž ani jedno nelze označit v této cenové kategorii za standard. Bohužel jinak hardwarově skvěle vybavené Realme 5 má v této oblasti také své neduhy. Tím prvním je, v této kategorii bohužel poměrně běžná, absence NFC kvůli čemuž s telefonem u terminálu nezaplatíte. Druhým a o poznání méně pochopitelným neduhem je pak nasazení již zastaralého microUSB konektoru. Ten v současnosti prostě nemůžeme tolerovat ani v nižších cenových kategoriích.



Výdrž patří mezi trumfy Realme 5

Uvnitř telefonu se ukrývá baterie se vskutku nadstandardní kapacitou 5 000 mAh, navíc zde máme výše zmíněný úsporný chipset a displej s nižším rozlišením. Pokud tedy tušíte, že Realme 5 nabídne velmi dobrou výdrž na jedno nabití, nemýlíte se. Ve skutečnosti se totiž jedná o jeden z nejlepších telefonů v oblasti výdrže baterie, se kterým jsme měli tu čest. I při opravdu náročném využití, zahrnujícím i hraní her nám telefon bez potíží vydržel 2 dny na jedno nabití.

Při pokusu o co nejdelší výdrž baterie, kdy telefon sloužil takřka výhradně k pracovnímu využití zahrnujícímu několik telefonátů denně, vyřizování e-mailu, komunikaci přes různé instant messengery a v neposlední řadě i nějaký čas strávený v prohlížeči nám Realme 5 dokonce vydrželo 3 pracovní dny bez nabíječky. Průměrná doba použití telefonu při tomto testu mírně přesáhla 3 hodiny denně. Jedinou vadou na kráse v této oblasti je nabíjení. Pro telefon je totiž 10 W dodávaných z přibaleného adaptéru maximum, které zvládne. Kvůli tomu trvá nabití 5 000 mAh baterie z 15 na 100% velmi dlouhé 2 hodiny 15 minut.

Color OS 6.1 se nemusíte obávat

Jedním z největších otazníků, který nad Realme telefony visel ještě před začátkem testování prvního z nich patřil systému, respektive jeho nadstavbě. Realme totiž patří mezi několik málo čínských výrobců, kteří své telefony vybavují poměrně masivní nadstavbou, kompletně překrývající operační systém Android. Realme 5 zatím využívá nadstavbu své mateřské značky Oppo – Color OS 6.1. Přinejmenším vlajkový model Realme X2 Pro by však měl již brzy dostat zbrusu novou nadstavbu Realme UI 1.0 a není vůbec vyloučené, že se tohoto updatu dočká i Realme 5 z opačné strany cenového spektra. Přinejmenším by se však telefon měl dočkat updatu na novou verzi Androidu, jelikož zatím stále běží na Androidu 9 Pie, momentálně s říjnovou bezpečnostní aktualizací.

Teď už se ale pojďme věnovat samotnému Color OS 6.1. Jak jsme si již řekli v odstavci výše, jedná se o rozsáhlejší nadstavbu, která překrývá v podstatě všechny části systému Android, nijak zásadně však práci s ním nemění. I zde máte k dispozici launcher s výsuvným menu nainstalovaných aplikací, jako v čistém Androidu. Na levé straně od domovské obrazovky pak ale nenašel své místo Google ale vlastní “Chytrý asistent” Realme obsahující hledání, informace o počasí, rychlé funkce a často používané aplikace či třeba oblíbené kontakty. Pochopitelně nechybí ani aplikace typu Správce telefonu, vcelku schopný Správce souborů či aplikace Game Space, pod kterou je zde ukryt v současnosti výrobci často dodávaný herní režim.