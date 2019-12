Xiaomi na náš trh těsně před Vánoci přináší novinku, se kterou se uchází o titul mobilní fotografické extratřídy. V tom má Xiaomi Mi Note 10 pomoci především nový, 108MPx senzor, se kterým právě Xiaomi přichází na trh jako první na světe. Samotný fotosnímač o rekorním rozlišení by však rekordní prodeje nepřinesl a tak Mi Note 10 přichází i s dobrou výbavou, ve které dělá jen několik málo kompromisů.

V balení potěší zejména rychlá nabíječka

První milé překvapení nám Xiaomi připravilo již v samotném prodejním balení. Nalézá se v něm totiž rychlý, 30W napájecí adaptér. To (bohužel) není ani u telefonů podporujících takto rychlé nabíjení zdaleka pravidlem.Vedle toho nás potěšil také přibalený čirý TPU obal. Dále se v krabičce pochopitelně ukrývá také USB kabel, sponka na vytažení šuplíku na SIM a základní manuály.

Design je silnou zbraní Xiaomi Mi Note 10

Konstrukce telefonu Xiaomi Mi Note 10 sází na osvědčenou kombinaci kovu a skla. Na přední straně se nalézá 6,47″ velký AMOLED displej se zahnutými okraji. Ty pak společně se zahnutím krycího skla na zádech vytváří krásný, symetrický design. Obě strany telefonu jsou pak překryty tvrzeným sklem Corning Gorilla Glass 5. Selfie kamera je zde řešena stejně jako u vlajkového Xiaomi Mi 9 či nedávno testovaného Xiaomi Redmi Note 8T pomocí kapkovitého výřezu. Musíme ocenit velmi tenké rámečky, díky kterým zabírá displej ještě větší část čelní plochy, než je tomu u Xiaomi Mi 9T Pro s periskopovou selfie kamerou.

Mezi dvojicí zahnutých krycích skel se nalézá kovový rám s lesklou úpravou, barevně odpovídající zádům přístroje. Ten na čtyřech místech lehce narušuje plastové odstínění antén, které byste však po hmatu hledali jen těžce. Že si výrobce dal na kvalitě konstrukce dokazuje také to, že všechny součásti perfektně lícují a na telefonu se nenalézají ostré hrany. Bohužel se nedostalo i na oficiálně deklarovanou voděodolnost. Škoda je rovněž výrazněji vystouplého modulu trojice fotoaparátů na zádech Xiaomi Mi Note 10. Níže umístěný ultraširokoúhlý fotoaparát již zdaleka tolik nevystupuje a makro snímač se dokonce nalézá až pod krycím sklem zad telefonu.

I přes velmi tenké rámečky jdou ruku v ruce s rozměrným, takřka 6,5″ displejem i poměrně velké rozměry smartphonu samotného. Ty zde činí 157,8 x 74,2 x 9,7 mm, hmotnost se pak vyšplhala na 208 gramů. Xiaomi Mi Note 10 tak není žádné peříčko, avšak vzhledem k použití velké baterie to telefonu rádi promineme. Díky zakulaceným zádům se pak přístroj až překvapivě dobře drží. Díky jistému úchopu v kombinaci se systémovými gesty jsme pak byli schopni telefon z velké míry ovládat pouze jednou rukou. Pokud však chcete mít při držení smartphonu ještě větší jistotu a zároveň částečně zamaskovat výrazně vystouplý modul fotoaparátů, použijte přibalený obal.

Nová generace optické čtečky otisků

Xiaomi se u své novinky chlubilo rovněž čtečkou otisků prstů zabudovanou v displeji. Oproti předešlým modelům této značky využívá Xiaomi Mi Note 10 novou generaci optické čtečky, která by měla být rychlejší i přesnější. Obojí se nám následně v přímém souboji proti čtečce v Mi 9 i potvrdilo a Xiaomi Mi Note 10 se tak může skutečně pochlubit jednou z nejlepších čteček zabudovaných v displeji. Ocenit musíme také, že si čtečka poradí i s mokrým prstem. Stále se však pochopitelně nevyrovná klasickým čtečkám, které se v současnosti již nalézají prakticky výhradně na zádech levnějších smartphonů.

Barevné varianty Xiaomi Mi Note 10

Telefon lze zakoupit rovnou ve třech barevných variantách. My bychom dali rozhodně přednost testované zelené – už jen proto, že aktuálně není u smartphonů zdaleka tak častá. Xiaomi navíc zvolilo poměrně decentní odstín a telefon tak i přes netradiční barvu stále působí elegantně a rozhodně ne lacině. Ne úplně nezajímavě pak působí i bílé barevné provedení s lehkými barevnými odlesky. Pro nejkonzervativnější uživatele jak pak připravena černá barevná verze.

Zahnutý AMOLED a kvalitní zvuk

Jedním z dominantních prvků Xiaomi Mi Note 10 je bezesporu displej zahnutý přes boky zařízení. Pochopitelně se jedná o AMOLED panel, ten nabízí FullHD+ (2340 x 1080 px) rozlišení, které poskytuje 6,47″ zobrazovači obraz o jemnosti 398 pixelů na palec. Dále se displej chlubí certifikací HDR10 a plným pokrytím barevného spektra DCI-P3. Opomenout nesmíme ani vysokou svítivost až 600 nitů, dostupnou při aktivní automatické regulaci jasu. Díky tomu je displej velmi dobře čitelný i za slunečného dne. Pochopitelně můžeme počítat s živými barvami včetně dokonalé černé a vynikajícími pozorovacími úhly. Přítomno je nastavení teploty barev či čtecí režim omezující vyzařování modrého světla.

S potěšením tedy můžeme konstatovat, že displej Xiaomi Mi Note 10 se s klidem může směle zařadit mezi současnou špičku. Jediné, co v nás v této oblasti zanechává smíšené pocity je zahnutí displeje. To je totiž poměrně výrazné a přitom nemá v podstatě žádný praktický význam a slouží tak především jen jako designový prvek. Zbytečně tak dochází k deformaci obrazu v místě ohybu a ten také v podstatě ubírá reálně využitelnou plochu displeje.

Jeden hlasitý reproduktor a kvalitní výstup do sluchátek

Na spodní hraně telefonu se nalézá jediný hlasitý reproduktor na telefonu. Ten odvádí, v rámci možností, solidní práci. Jeho maximální hlasitost je dostatečná, byť v porovnání s nedávno recenzovaným Xiaomi Redmi Note 8T v této disciplíně prohrává. Oproti tomu však nabídne o něco kvalitnější přednes. Pochválit jej můžeme za snahu o zprostředkování hlubších tónů a ani středy nejsou výrazně upozaděny. Kde telefon začíná ztrácet jsou výšky, vzhledem k použití jediného reproduktoru to však není nic překvapivého. Sečteno podtrženo si Xiaomi Mi Note 10 v oblasti hlasité reprodukce nevede vůbec zle, s velkou částí smartphonů se stereo reproduktory však soupeřit nemůže. Hudební nadšence by však mohla potěšit přítomnost 3,5mm jacku a Hi-Res Audio certifikace. Se správnými sluchátky se tak o kvalitní poslech nemusejí obávat. Ti, kteří spoléhají na bezdrátový přenos audia zase jistě vezmou za vděk kodeku aptX HD.

Hardware s otazníkem

Jednou z mála oblastí, ve které Xiaomi na své 108MPx novince šetřilo je použitý hardware. Již při představení telefonu se ozývaly hlasy bědující nad absencí nejvýkonnějšího čipsetu z dílny Qualcommu. Namísto něj si své místo v tomto telefonu našel Qualcomm Snapdragon 730G. Ten představuje třetí nejvýkonnější řešení od Qualcommu v aktuálních smartphonech. Mezi ním a Snapdragony 855 a 855+ je však poměrně velká výkonnostní propast – většinou však znatelná naštěstí jen v benchmarcích. Procesorovou část 8nm Snapdragonu 730G zastává celkem 8 jader – dvě výkonná jádra Kryo 470 Gold a šest úsporných jader Kryo 470 Silver. Výkonnější jádra jsou přitom taktována na 2,2 GHz, zatímco úsporná si vystačí s maximální frekvencí 1,8 GHz.

O dostatek grafického výkonu se zde stará čip Adreno 618 taktovaný na 550 MHz, tedy o 50 MHz výš než grafický čip Snapdragonu 730. Díky němu si na telefonu zahrajete jakoukoli aktuální hru a to na nejvyšší nastavení grafických detailů. My jsme vyzkoušeli například akční pecku Call of Duty Mobile či PUBG Mobile, v obou případech hry běžely na nejvyšší grafické nastavení bez potíží. Operační paměť má kapacitu 6 GB a interní úložiště nabídne 128 GB prostoru. Ten bohužel není možné rozšířit pomocí paměťové karty a tak si budou muset majitelé vystačit s přibližně 110 GB úložného prostoru. Druhá varianta je pak připlatit si za verzi Pro, která nabízí 8 GB RAM a 256GB úložiště.

Xiaomi Mi Note 10 AnTuTu Benchmark

V AnTuTu benchmarku bohužel (opět) došlo ke změně hodnocení, proto máme v dnešní srovnávací tabulce pouze 3 záznamy.

Celkově CPU GPU UX MEM Xiaomi Mi Note 10 256 365 bodů 94 707 70 786 50 756 40 116 Xiaomi Mi 9 386 699 bodů 110 976 173 987 44 309 57 427 Xiaomi Redmi Note 8T 149 178 bodů 70 452 23 872 27 456 27 398

Specifikace telefonu

Xiaomi Mi Note 10 Displej 6,47", AMOLED, FHD+

6,47", AMOLED, FHD+ Procesor Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G RAM 6 GB Fotoaparát 108 MPx

108 MPx Baterie 5260 mAh

5260 mAh Cena 14 990 Kč Zobrazit detaily

Konektivita bez kompromisů

V oblasti konektivity neponechalo Xiaomi nic náhodě a Mi Note 10 tak v tomto ohledu odpovídá standardům TOP modelů. Základem je podpora všech v ČR používaných LTE pásem, rychlá dvoupásmová Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac či Bluetooth ve verzi 5.0. O bezproblémové určení pozice se mohou postarat systémy GPS, GLONASS, Galileo a Beidou. Díky NFC můžete s telefonem platit i u platebních terminálů – to mimochodem funguje naprosto bezproblémově a mobil rozpozná terminál už přibližně od 8 cm. Příjemným bonusem je pak přítomnost infračerveného portu pro ovládání domácí elektroniky či FM rádia. Drobnou vadou na kráse toho všeho je pak USB-C konektor, který je spjat pouze s USB 2.0 řadičem.

Výdrž baterie patří mezi přednosti Xiaomi Mi Note 10

Vzhledem k nadstandardně vysoké kapacitě baterie činící 5 260 mAh a poměrně úspornému hardwaru jsme do testované novinky v oblasti výdrže baterie vkládali nemalé naděje. Jak dopadla naše očekávání? Zklamáni jsme určitě nebyli, nicméně nás telefon nepřekvapil ani v pozitivním slova smyslu. I při náročnějším používání není nereálné se dostat na dvoudenní výdrž. Nicméně druhý den jsme večer připojovali mobil k nabíječce již s poměrně malou rezervou energie – obvykle do 10%. Celková doba používání telefonu se pak pohybovala lehce pod 12 hodinami. To je v našem případě velmi dobrý výsledek, kterého v našich testech dosáhlo jen velmi málo telefonů.

Přesto se však nemůžeme zbavit dojmu, že by – vzhledem k vysoké kapacitě baterie a použitému hardwaru – mohl být ještě o něco málo lepší. Výdrž baterie pak ještě můžete prodloužit na maximum pomocí nového ultra-úsporného režimu, který telefonu povoluje jen základní funkce. Telefon podporuje rychlé, 30W nabíjení a s přiloženým adaptérem o stejném výkonu jej dobijete z 15 do 100% přibližně za 58 minut. Velká škoda, že se již nedostalo na bezdrátové nabíjení, výrobce patrně nechtěl zvyšovat již tak trochu větší tloušťku přístroje.

MIUI 11 běžící na Androidu 9

Xiaomi letos v září představilo novou verzi své nadstavby a to v pořadí již jedenáctou. Byť se MIUI 11 již stačilo podívat na celou řadu přístrojů tohoto výrobce, Xiaomi Mi Note 10 je prvním telefonem v našem redakčním testu, který oplývá touto verzí nadstavby. Spolu s MIUI 11 na některé Xiaomi telefony dorazil i nový Android 10, v našem případě však nadstavba běží nad Androidem 9 Pie. Vzhledem k rozsáhlosti nadstavby MIUI však nasazení starší verze Androidu poznají nejspíš jen zkušení uživatelé. Absence Androidu 10 je nejvíce patrná při používání tmavého režimu, který v některých aplikacích nefunguje, nebo funguje jen částečně – například v Gmailu či Kontaktech.