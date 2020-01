Do telefonů Realme X2 míří Android 10 v nové nadstavbě. Vypadá dobře

Společnost Realme, která svou nabídkou telefonů a související cenovou politikou vlétla do světa mobilních telefonů jako dravec, přináší další důvod k zájmu o její přístroje. Do modelů řady X2, které se prodávají i v České republice, pomalu putuje betaverze nadstavby Realme UI se základy na Androidu 10. A když píšeme “Realme UI”, nemyslíme tím doposud známý Color OS. Čínská firma se rozhodla do budoucna rozvíjet novou nadstavbu, která ponese právě i její jméno. V telefonech X2 a X2 Pro se tak začíná objevovat Android 10 v nadstavbě Realme UI s verzí 1.0. Jako první přišel na řadu trh v Indii, odkud pocházejí také pořízené snímky obrazovek.