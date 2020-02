Realme X2 Pro recenze: špičkově namixovaná výbava za rozumnou cenu

Smartphony Realme vtrhli na náš trh koncem letošního roku ve velkém stylu. Společnost patřící do stejné rodiny jako velmi úspěšné OnePlus náš trh nově obohatila o 4 smartphony, nižší-střední třídou počínaje, highendem konče. My se v dnešní recenzi podíváme na to nejlepší, co u nás pod touto značkou aktuálně nalezneme. Realme X2 Pro je smartphone, který se svou výbavou nemusí stydět ani před vlajkovými modely tradičních výrobců smartphonů. Mezi jeho hlavní přednosti bezesporu patří výkonný Qualcomm Snapdragon 855+ spolu s 90Hz AMOLED displejem a více než konkurenceschopnou cenou pod hranicí 13 tisíc Kč.

Balení potěší 50W adaptérem

Prodejní balení nového Realme X2 Pro nás potěšilo zejména přibalením adaptéru s podporou Super VOOC nabíjení o maximálním výkonu neskutečných 50 W. To je hodnota, se kterou jsme se zatím u žádného standardně přibalovaného adaptéru zatím ještě nesetkali a popravdě jsme ani nemohli, neboť Realme X2 Pro je jedním z prvních smartphonů, které 50W nabíjení podporují. Dále se v balení nachází již celkem běžný obsah. Samozřejmostí je USB-C kabel, bez kterého by nebylo ultrarychlé nabíjení možné.

Design nevybočuje ze současných trendů

Design smartphonu Realme X2 Pro se drží v kolejích současných trendů. Oproti námi nedávno testovanému základnímu Realme 5 zde chybí výraznější snaha odlišit se od konkurence v podobné cenové hladině. Konstrukce je tak tvořena populární kombinací skla a hliníkového rámu. Displej i záda přitom kryjí odolná skla Corning Gorilla Glass 5 mezi které je vložen hliníkový rám s matným stříbrným povrchem. Záda jsou rovná, ale s výrazným zakulacením po okrajích, díky čemuž telefon do rukou padne – i přes větší úhlopříčku displeje – poměrně dobře. Stejně, jako u již zmíněného Realme 5, také zde naleznete napájecí tlačítko na pravé a tlačítka hlasitosti na levé straně. Pro někoho to může být lehce nezvyklé, během pár dní si však bez potíží zvyknete. Škoda trochu vystouplého modulu fotoaparátu, kvůli kterému se telefon při položení na stůl kymácí ze strany na stranu.

Telefon pochopitelně nabízí, dnes prakticky povinný, superširokoúhlý displej se zakulacenými rohy – v tomto případě s poměrem stran 20:9. Současným trendům však odpovídá i okolí displeje s velmi tenkými okraji. Rámeček je sice výrazněji širší jen u spodního okraje, přesto však telefon nabídne takřka 85% využití čelní strany. Selfie kamera je zde řešena decentním kapkovitým výřezem. Celkově pak Realme X2 Pro, respektive jeho konstrukce, působí velmi solidním dojmem odpovídajícím současným standardům TOP modelů. Na výběr pak máte ze dvou barevných variant – testované bílé, která na nás působí velmi elegantně a oživují ji duhové odlesky. Druhou možností je pak volba modré barevné verze, tu však v současnosti nabízí alespoň u několika modelů téměř každý výrobce smartphonů čímž již trochu ztrácí své kouzlo.

Realme X2 Pro nabídne špičkovou čtečku otisků

Realme X2 Pro disponuje v displeji integrovanou optickou čtečkou prstů, která patří k tomu nejlepšímu, s čím se můžeme v této kategorii setkat. Nabízí velmi dobrou přesnost rozpoznávání otisků a přitom je i rychlá. Svými kvalitami tak překonává i čtečku otisků Xiaomi Mi Note 10, kterou jsme nedávno označili za jednu z nejlepších čteček integrovaných v displeji. Ba co víc, už bychom se ani nebáli ji přirovnat ke klasickým kapacitním čtečkám. Menší problémy s rozpoznáváním otisků mohou nastat jen při zašpiněném displeji. Škoda jen, že čtečka nezůstává permanentně aktivní ani při zapnuté funkci Allways on Display a před jejím použití tak musíte občas první telefon “probrat”. Nepochopitelná chyba je také nemožnost zobrazení notifikací na obrazovce Allways on Display. Telefon může upozornit na příchozí oznámení rozsvícením displeje, vzhledem k chybějící notifikační LED však telefon nenabídne žádnou indikaci zmeškaných událostí.

Skvělý 90Hz displej a stereo reproduktory

Realme v audio-vizuální oblasti rozhodně neponechalo nic náhodě a svůj vlajkový model X2 Pro vybavilo skvělým displejem i zvukem. Začít můžeme právě u displeje, protože ten si pozornost rozhodně zaslouží. Jedná se o 6,5″, FullHD+ SuperAMOLED panel s nadstandardní obnovovací frekvencí obrazu 90Hz. Již při prvním kontaktu s telefonem se vám pak bude prostředí tohoto smartphonu jevit až neobyčejně plynulé. Za to telefon vděčí právě displeji s vyšší obnovovací frekvencí. Displej se navíc pyšní podporou HDR10+, 100% pokrytím barevného spektra DCI-P3 či maximálním jasem až 1000 nitů. Displej i díky tomu nabídne nejen živé barvy, ale také velmi dobrou čitelnost na slunci.

Potěšila nás také přítomnost stereo reproduktorů, které patří v rámci smartphonů mezi jedny z nejhlasitějších. Navíc nabídnou až překvapivě čistý zvuk, tedy za předpokladu, že neposloucháte na plnou hlasitost. Při té je již velmi patrné zkreslení. Krom toho reproduktory disponují obstojným zastoupením všech zvukových složek od výšek přes středy až po hlubší tóny – zvlášť basy jsou však pochopitelně limitovány velikostí reproduktorů. O bezdrátový přenos zvuku se postará bluetooth 5.0 s podporou aptX HD. Spolehnout se však můžete také na “starou dobrou” klasiku v podobě 3,5mm jack konektoru. Jeho výstup bez potíží uspokojí i náročnějšího uživatele a poradí si i s kvalitnějšími náhlavními sluchátky.

Vysoký výkon telefonu Realme X2 Pro nechybí

Realme X2 Pro v oblasti výkonu spoléhá na chipset Qualcomm Snapdragon 855+, který je navíc podpořen 8 GB RAM a uživatel má pro svá data k dispozici UFS 3.0 úložiště – v našem případě o kapacitě 128 GB. Tato sestava znamená, že o výkon nebudete mít nouzi ani za pár let a v současnosti si na telefonu zahrajete jakoukoli hru pro Android na plné detaily. V případě některých, jako třeba Shadowgun: Legends, si pak dokonce můžete vychutnat i podpory 90Hz displeje. Ošizena pochopitelně nemohla být ani konektivita telefonu. Ta zahrnuje povinnou rychlou Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 a NFC pro mobilní platby. Pokud budete potřebovat kopírovat soubory z počítače do telefonu pomocí USB-C konektoru, pravděpodobně vás zklame použití pouze USB 2.0 řadiče.

Celkově CPU GPU UX MEM Realme X2 Pro 454 838 bodů 138 891 175 229 70 466 70 252 Samsung Galaxy Fold 446 870 bodů 132 356 171 021 66 091 77 402 Realme 5 165 389 bodů 70 884 25 381 33 222 35 972 Xiaomi Mi Note 10 256 365 bodů 94 707 70 786 50 756 40 116 Xiaomi Mi 9 386 699 bodů 110 976 173 987 44 309 57 427 Xiaomi Redmi Note 8T 149 178 bodů 70 452 23 872 27 456 27 398

4 000mAh baterie s ultra rychlým nabíjení

Výkonný hardware ve spojení s 90Hz displejem si logicky žádá i patřičnou dávku energie. Díky baterii s kapacitou 4 000 mAh a solidní optimalizaci však Realme X2 Pro můžeme v oblasti výdrže na jedno nabití zařadit mezi nadprůměr své kategorie. Telefon nám tak bez potíží vydržel jeden pracovní den a večer jsme jej dávali nabíjet pokaždé nejméně s 25% energie. Průměrná doba používání se pak pohybovala okolo 5 hodin denně. To nejzajímavější v této oblasti je však nabíjení telefonu. Díky přibalenému 50W Super VOOC adaptéru můžete telefon nabít z 15 na 100% za neskutečných 26 minut (!!!). Úplně vybitý telefon pak do plna nabijete za pouhých 33 minut. Takto rychlé nabíjení logicky vzbuzuje obavu o životnost baterie, té škodí zejména zahřívání v průběhu procesu nabíjení. Upřímně, sami jsme se obávali možného silného zahřívání telefonu připojeného na nabíječku. S potěšením však můžeme konstatovat, že teploty Realme X2 Pro nejsou během nabíjení zásadně vyšší než u konkurence s o polovinu pomalejším rychlým nabíjením. Navíc musíme brát v úvahu i fakt, že telefon nebudeme nabíjet tak dlouho a baterie tak bude vyšší teplotě vystavena po kratší dobu. Reálnou životnost baterie při takto rychlém nabíjení však ukáže až čas.

Čekání na Android 10 a nové prostředí

Stejně jako dříve recenzované Realme 5, i vlajkový model Realme X2 Pro běží na Androidu 9 a od mateřského Oppa vypůjčené nadstavbě Color OS 6.1. Snad již brzy by se však telefon měl dočkat updatu na Android 10 společně s prostředím Realme UI 1.0. To se bude vyznačovat lehce přepracovaným designem spolu s vylepšenou funkcí Allways on Display podporující zobrazení notifikací či ještě více propracovaný tmavý režim.