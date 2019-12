První dojmy z Galaxy Fold: Stojí ohebný displej za prohnutou peněženku?

Náš přístroj pochází z oficiální české distribuce a tu doporučujeme všem, kteří chtějí mít zaručený maximální servis. U přístroje s cenovkou 50 000 Kč byste vlastně ani nic jiného chtít neměli. Spekulativní nákup odjinud by vás mohl později mrzet, třeba při shánění náhradních dílů nebo instalaci OEM updatů. Cena je hned po ohebném displeji nejdiskutovanějším aspektem nového korejského telefonu. Ano, jde o hromadu peněz, ale tak to u pokrokových přístrojů bývá.

Petr Mišák, zakladatel online magazínu Svět Androida “Je potřeba si uvědomit, že jde primárně o byznysový telefon. A jako jeden z prvních na světě poskytuje revoluční hardware v podobě ohebného displeje. Není tedy pro každého. Koupí si ho největší boháči, nadšenci a technofilové. Navíc je dostupný jen v omezeném množství.”

Zkuste si vzpomenout, kolik peněz ve své době stála třeba legendární Nokia 6210 a jak velká část výplaty to byla. Není samozřejmě divu, že má Galaxy Fold i kvůli své ceně řadu odpůrců. Na druhou stranu ale vzbuzuje nadšení třeba i u těch, kteří se o vývoj mobilních telefonů běžně nezajímají.

Levnější Samsung Galaxy Note 10 Lite poodhalen. Nechybí stylus nebo 3,5mm audio konektor čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Pant klade příjemný odpor

Teď ale k tomu hlavnímu – displeji a jeho ohýbání. Když je telefon otevřený, je téměř nemožné středovou osu nad pantem poznat. Aby se vám to podařilo, musíte například obrazovku vypnout a sledovat na ní odraz světla.

Petr Mišák První dojem z čerstvě vybaleného telefonu je velmi dobrý. Displej perfektně doléhá a bezchybně se ohýbá i rovná. Současně má samozřejmě stoprocentní schopnost zobrazit vše v plné kvalitě. Dílensky jde o špičkovou práci.

Při zavírání klade telefon příjemný odpor, díky kterému nemá uživatel strach, že by snad o sebe “klaply”dvě poloviny displeje moc silně. A i kdyby se tak stalo, neměl by to být problém. Obrazovku pro tyto případy chrání mírně vystouplý rámeček. Celkový dojem ze zavírání a otevírání telefonu je opravdu “prémiový”. Displej by prý měl v tomto ohledu zvládnout minimálně 200 tisíc cyklů.

The Galaxy Fold’s Folding Test

Jak jsme již zmínili, telefon je primárně manažerský. Spoustu základních věcí jako přečtení e-mailu, odpověď na SMS nebo vyřízení hovoru jsme zvládli vyřídit i z menšího předního displeje. Když jsme si ovšem zničeho nic přáli pracovat na větším, nebyl to problém.

Petr Mišák Telefon umí při otevření automaticky přepnout vaši práci mrknutím oka z vnějšího displeje na hlavní. A můžete pokračovat. Funguje to také naopak, ale v takovém případě už si musíte nastavit, které aplikace necháte na menší obrazovce běžet a jak. Galaxy Fold je ve složeném stavu opravdu velmi dlouhý a hluboký, ale do kapsy se vejde kupodivu snadno.

Ohebný displej se při otevírání “probudí” a rozsvítí pod úhlem cca 30 stupňů. To platí i pro zavírání, jak jde vidět na některých obrázcích.

Samsung Galaxy Fold 1.0 Displej 7,3" hlavní Dynamic AMOLED, 4,6" přední Super AMOLED

7,3" hlavní Dynamic AMOLED, 4,6" přední Super AMOLED Procesor Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 RAM 12 GB Fotoaparát 12.0 Mpx + 16.0 Mpx + 12.0 Mpx

12.0 Mpx + 16.0 Mpx + 12.0 Mpx Baterie 4380 mAh

4380 mAh Cena 53 990 Kč Zobrazit detaily

Fotí skvěle a hry zvládá levou zadní

Aby byla recenze na Samsung Galaxy Fold trochu bohatší, pustili jsme se samozřejmě i do hraní her. Telefon má v tomto ohledu výkonu na rozdávání a na hrách to jde poznat. I díky čipsetu Snapdragon běží naprosto fantasticky a co je důležité, většina z nich také na celé ploše ohebného displeje. Co se týká zvukového výstupu, ten považujeme za čistý a dostatečně hlasitý. Telefon disponuje i standardem Dolby Atmos, ale k tomu jsme zatím spíše skeptičtí. Třeba ale změníme názor dalším testováním. Zkoušeli jsme pochopitelně také fotit. Prvotřídní fotografická výbava je znát a Galaxy Fold se tak bez problému vyrovná konkurentům z řad vlajkových lodí.