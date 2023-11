Pozor! Google Chrome už za měsíc končí na těchto telefonech

Google Chrome přestane podporovat starší verze operačního systému Android

Konkrétně se jedná o verze Android 7.0 a Android 7.1 Nougat

Uživatelé tedy přijdou jak o bezpečnostní aktualizace, tak i o nové funkce

Google Chrome je jednoznačně nejrozšířenější webový prohlížeč na světě, nejvyšší číslo má nejen na počítačích, ale pochopitelně i na mobilech s Androidem. Google nás zásobuje pravidelnými aktualizacemi pravidelně jednou za měsíc a nyní oznámil, že verze Chrome 120 přestává podporovat “nugátové” systémy Android 7.0 a Android 7.1.

V praxi to znamená, že Chrome 119 bude poslední verzí, která bude Android Nougat podporovat. Uživatelé přitom nebudou ochuzeni pouze o nové funkce, to by se dalo přežít. Ale co hůř – musí se rozloučit i s bezpečnostními updaty, což je daleko větší problém. Vydání Chrome 120 je naplánováno na 6. prosince 2023, takže pokud jeden z telefonů běžící na tomto systému máte, je čas na koupi nového modelu. Před nedávném jsme pro vás mimochodem vytvořili seznam nejlepších telefonů do 5 tisíc, do 10 tisíc i do 15 tisíc.

Zatím není jasné, zda půjde Chrome 120 případně nainstalovat přes sideload, nebo zda je omezení zkrátka omezeno na systém jako takový. Operační systém z roku 2016 má na trhu už poměrně malý podíl, konkrétně 2,6 procenta a pravdou je, že systémové bezpečnostní aktualizace už na žádný z těchto systémů nechodí. Používat 7 let starou verzi mobilního OS rozhodně nelze doporučit, avšak pokud si nemůžete dovolit nákup novějšího mobilu, můžete vyzkoušet nějakou alternativní ROM – například LineageOS, které podporuje hromadu starých telefonů. Získáte opět aktuální operační systém a hlavně bezpečnostní záplaty.

Chrome: rychlý a bezpečný Google LLC

Jen takový příklad na závěr – telefony s operačním systémem Android 7.1 doopravdy dodnes lidé používají. Za zmínku stojí třeba řada Galaxy S6, ve svém okolí mám hned dvojici uživatelů, kterým tento telefon stačí.

Xiaomi ukončilo podporu třem populárním mobilům. Nabízí přitom i na dnešní poměry slušnou výbavu čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Znáte někoho, kdo má telefon s Androidem 7?

Zdroj: 91mobiles.com