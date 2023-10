Pokud hledáte nejlepší telefony do 15 tisíc korun, jste tu správně. V minulých dílech jsme si ukazovali přehled nejlepších mobilů do 5 tisíc, kde je pochopitelně kompromisů hodně. Vtomto textu se ale přesuneme do vod, kde si troufám říct vybere 95 % běžných uživatelů.

Co (ne)chtít od telefonu za 15 tisíc korun?

Nejlepší telefony do 10 tisíc, nebo vlastně do jakékoliv jiné částky jsou vždy trochu subjektivním tématem. Trh s mobily se neustále rozrůstá a nabídka je skutečně bohatá, ať se bavíme o zlevněných loňských modelech, nebo aktuální vyšší střední třídě. Přesto se pokusíme alespoň částečně nastínit, co od telefonu za takové peníze čekat a vybereme také pár modelů, které stojí za uvážení.

Pokud máte na telefon rozpočet okolo 15 tisíc korun, můžete si dnes vybrat z velkého množství zařízení od takřka všech výrobců. Za svou cenu dnes vždy dostanete velmi dobrý (AM)OLED displej, solidní výkon, který bude stačit (až na výjimky, jedna na seznamu je) nejen na plynulý chod systémem, ale také na hraní náročnějších her či úpravu videa, v této kategorii už jde nahoru i konstrukce, která bývá zpracovaná lépe než u mobilů za 10 a méně tisíc.

Telefony s cenovkou do 15 000 Kč mají zpravidla také velmi dobrý hlavní fotoaparát, který je doplněn o dostatečně dobrý ultraširoký senzor a tu a tam se objeví i teleobjektiv. Dlouhá softwarová podpora není samozřejmostí, ale u některých kousků se přece najde.

Jaké jsou aktuálně nejlepší telefony do 15 000 Kč?

V případě že jste připraveni utratit za mobilní telefon 15 000 korun, můžete se vydat v zásadě dvěma směry – buď sáhnete po letošní budget vlajce, nebo po loňském plnohodnotném vlajkovém modelu. Obě mají své pro a proti, standardní vlajky mívají kvalitnější tělo a teleobjektiv, ty novější pak mohou mít delší podporu a někdy i paradoxně vyšší výkon.

Google Pixel 7

Google Pixel 7 je loňský vlajkový telefon, který začínal na 649 eurech, tedy asi 16 000 korunách. Nyní se dá v Česku dle serveru Heureka pořídit už za méně než 13 tisíc, což je velmi lákavá nabídka. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv Pixel, dostanete vždy velice dobrý uživatelský zážitek s plynulými animacemi a bez jakýchkoliv záseků, vynikající fotoaparáty a také jedinečný design. Telefon má slíbený minimálně Android 16 a navíc je i poměrně kompaktní. Snad jedinou nevýhodou může být pouze průměrná výdrž a absence teleobjektivu. Pokud bych osobně pokukoval po novém telefonu a měl na něj tyto peníze, zařadil bych Pixel 7 do užšího seznamu.

Displej: 6,3″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 90Hz obnovovací frekvence

6,3″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 90Hz obnovovací frekvence Čipset: Google Tensor G2

Google Tensor G2 RAM: 8 GB

8 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký

50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký Baterie: 4355 mAh

4355 mAh Operační systém: Android 14

Android 14 Certifikace: IP68

Xiaomi 13T

Nedávno jsme na našem webu testovali oba telefony z řady Xiaomi 13T a paradoxně nám vzhledem k nastaveným cenám více padla do oka základní varianta. Pyšní se velmi povedeným displejem s maximálním jasem až 2 600 nitů (unikát nejen své třídy), ale také fotoaparáty Leica s teleobjektivem, který je však jen dvojnásobný. Dostatek výkonu zajistí Dimensity 8200 Ultra od MediaTeku, přislíbeny jsou navíc hned 4 hlavní aktualizace Androidu! Bonusem je rychlé 67W nabíjení a parádní záda z veganské kůže (u modré verze). Nepohrdnete-li nadstavbou MIUI, je tohle jedna z aktuálně nejlepších voleb.

Displej: 6,67″ AMOLED, 2712 x 1220 pixelů, 144Hz obnovovací frekvence

6,67″ AMOLED, 2712 x 1220 pixelů, 144Hz obnovovací frekvence Čipset: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

MediaTek Dimensity 8200 Ultra RAM: 8/12 GB

8/12 GB Úložiště: 256 GB

256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 50Mpx 2x teleobjektiv + 12Mpx ultraširoký

50Mpx hlavní + 50Mpx 2x teleobjektiv + 12Mpx ultraširoký Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Android 13 Certifikace: IP68

Cena: Od 12 888 Kč

iPhone 12

iPhone 12 je tři roky starý model, přesto má za cenu pod 13 tisíc stále co nabídnout. Máte-li nějaký starý iPhone (třeba iPhone X či iPhone SE 2018), bude se jednat o stále slušný upgrade, to stejné platí v případě že aktuálně vlastníte nějaký levnější a starší Android. Výkonu má A14 Bionic stále dostatek (ve skutečnosti v některých operacích překonává třeba Snapdragon 8+ Gen1), povedený je rovněž displej, ačkoliv má pouze 60Hz obnovovací frekvenci. Fotoaparáty dodnes svedou důstojný souboj se všemi zmíněnými telefony, video bude patřit k nejlepšímu. Navíc se dá počítat ještě s minimálně dvěma dalšími iOS.

Displej: 6,1″ Retina XDR OLED, 2532 x 1170 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence

6,1″ Retina XDR OLED, 2532 x 1170 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence Čipset: Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Úložiště: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Fotoaparáty: 12Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký

12Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký Baterie: 2815 mAh

2815 mAh Operační systém: iOS 17

iOS 17 Certifikace: IP68

POCO F5 Pro

Xiaomi si v našem seznamu vysloužilo přítomnost hned tří zástupců. POCO F5 Pro je letošní budget vlajka, kterou bych doporučil všem uživatelům hledající co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Jemný displej s rozlišením 3200 x 1440 pixelů je anomálie, vysoký výkon zajistí Snapdragon 8+ Gen1 a překvapí i solidní výdrž baterie. Špatně na tom nejsou ani fotoaparáty, ačkoliv patří spíše k průměru a do telefonu se dostane minimálně Android 16.

Displej: 6,67″ AMOLED, 3200 x 1440 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,67″ AMOLED, 3200 x 1440 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Úložiště: 256 GB

256 GB Fotoaparáty: 64Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

64Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5160 mAh

5160 mAh Operační systém: Android 13

Android 13 Certifikace: IP53

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22 je loňská vlajková loď, která má i dnes rozhodně co nabídnout. Má parádní tělo z kovu a skla, zároveň jde o jeden z nejmenších telefonů na seznamu. Osloví také kvalitními fotoaparáty s trojnásobným teleobjektivem a zaručeným Androidem 16. Hrubého výkonu je dostatek, ačkoliv Exynos není příliš dobře odladěný, což má negativní vliv na výdrž baterie, ale také občasné trhance animace v systému. Jinak jde ale stále o velice dobrý telefon.

Displej: 6,1″ AMOLED, 2340 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,1″ AMOLED, 2340 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Samsung Exynos 2200

Samsung Exynos 2200 RAM: 8 GB

8 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 10Mpx 3x teleobjektiv + 12Mpx ultraširoký

50Mpx hlavní + 10Mpx 3x teleobjektiv + 12Mpx ultraširoký Baterie: 3700 mAh

3700 mAh Operační systém: Android 13

Android 13 Certifikace: IP68

ASUS Zenfone 9

ASUS Zenfone 9 je rovněž kompaktní vlajková loď z loňska, nabízí vyšší výkon a celkově plynulejší uživatelský zážitek než Galaxy S22 a to díky takřka čistému Androidu, ale také lepšímu čipu. Spokojení budete pravděpodobně i s fotoaparáty a o něco lepší výdrží. Zenfone 9 však nemá teleobjektiv a Asus je znám pro svou nepříliš dlouhou podporu. V tuto chvíli má Zenfone zaručenou už jen jednu hlavní aktualizaci. Výdrž je na takto malý mobil docela slušná.

Displej: 5,9″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

5,9″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM: 8/16 GB

8/16 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký

50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký Baterie: 4300 mAh

4300 mAh Operační systém: Android 13

Android 13 Certifikace: IP68

Xiaomi 12T Pro

Když jsem brouzdal internetem, abych vybral co nejlepší telefony, zaujala mě nabídka na Xiaomi 12T Pro. To loni startovalo na 19 tisících, nyní ho koupíte pod 15 tisíc, takže jde v podstatě přímo proti letošnímu Xiaomi 13T. Koupit loňské Pro, nebo letošní základ? Těžká otázka. Tento telefon rozhodně nabídne lepší hrubý výkon a z mého pohledu také kvalitnější hlavní fotoaparát, ačkoliv nenabízí filtry, další vychytávky od německé Leicy a také mu schází teleobjektiv. Softwarová podpora je stále v pohodě, Xiaomi se zaručilo ke třem hlavním updatům, takže telefon dostane i Android 15, ale pokud chcete mít telefon déle, Xiaomi 13T bude vzhledem k tomu že je nové a nabízí ještě o rok delší podporu, lepší volbou.

Displej: 6,67″ AMOLED, 2712 x 1220 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,67″ AMOLED, 2712 x 1220 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 200Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

200Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Android 13 Certifikace: IP53

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra je rovněž loňská vlajka, která šla v podstatě proti výše zmíněnému Xiaomi 12T Pro. Nabízí velmi podobné specifikace a dokonce stejný hlavní fotoaparát s rozlišením 200 Mpx, navrch přidává dvojnásobný teleobjektiv. Xiaomi má hlavní senzor o něco lépe vyladěný, ale pokud máte raději čistý Android, neuděláte s Motorolou chybu. Dostane ještě minimálně dvě hlavní aktualizace Androidu. Za startovacích 22 tisíc bych si jí nekoupil, ale v ceně do 14 tisíc má rozhodně stále co nabídnout.

Displej: 6,67″ P-OLED, 2400 x 1080 pixelů, 144Hz obnovovací frekvence

6,67″ P-OLED, 2400 x 1080 pixelů, 144Hz obnovovací frekvence Čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Úložiště: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Fotoaparáty: 200Mpx hlavní + 12Mpx 2x teleobjektiv + 50Mpx ultraširoký

200Mpx hlavní + 12Mpx 2x teleobjektiv + 50Mpx ultraširoký Baterie: 4610 mAh

4610 mAh Operační systém: Android 13

Android 13 Certifikace: IP52

Bonusový tip: OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord 3 5G jsem zmiňoval už na seznamu telefonů do 10 000 Kč a přikládám ho i sem jako bonus. Čínský mobil je totiž skutečný unikát. Je schopen v mnoha ohledech konkurovat (a někdy i překonat) dražším telefonům, má výborný displej, vlajkový výkon a docela slušné foťáky, navrch přidává obstojnou výdrž, OnePlus se zaručilo za minimálně tři hlavní aktualizace. Chcete-li tedy ušetřit, můžete si ho klidně přidat na seznam. A pokud se vám z nějakého důvodu nezamlouvá, můžete mrknout na náš výběr telefonů do 10 000 korun.

Displej: 6,74″ AMOLED, 2772 x 1240 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,74″ AMOLED, 2772 x 1240 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Mediatek Dimensity 9000

Mediatek Dimensity 9000 RAM: 8/16 GB

8/16 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Android 13 Certifikace: IP54

