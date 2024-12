Nejlepší bezdrátové reproduktory do 2 000 Kč: Xiaomi, Sencor a LAMAX vás překvapí zvukem i výkonem

K oblíbeným vánočním dárkům patří bezdrátové reproduktory. A i když ty nejlepší stojí tisíce korun, tak nečekaně dobré repráky můžete sehnat i za pár stovek. V této cenové relaci je ale potřeba obezřetně vybírat, abyste neupřednostnili cenu na úkor kvality. Někdy je také vhodné koupit si dva totožné bezdrátové reproduktory, propojit je a tím si vytvořit solidně znějící stereo (ne všechny modely ale tuto možnost nabízejí).

Jak vybrat levné bezdrátové reproduktory?

Je potřeba uvědomit si, že maličký a levný bezdrátový reproduktor vám nikdy nebude hrát tak dobře jako několikanásobně větší reprák za několikanásobnou cenu. Důvodem je především velikost a počet měničů a nemožnost dohnat při této velikosti basy a výšky k dokonalosti. A obvykle mají tyto reproduktory také mnohem nižší výkon. Takže pokud si chcete vychutnat hudbu na maximum, je potřeba připlatit si.

Pakliže ale sháníte reproduktor k počítači, repráček do studentského pokoje nebo do pracovny nebo šikovný a skladný reproduktor na ven, pak si i v této cenové relaci vyberete. Nabídka je totiž obrovská a i mezi nejlevnějšími bezdrátovými repráky je možné sehnat ten s nečekaně pokročilými vlastnostmi za příznivou cenu. Právě poměr cena/výkon v našem nákupním rádci reproduktorů do 2 000 Kč hraje prim.

Pokud byste si raději pořídili kvalitní bezdrátová sluchátka, mám pro vás tipy na ty nejlepší do 2 000 Kč.

Co by měl reproduktor do 2 000 Kč zvládnout?

Při výběru levného bezdrátového reproduktoru byste měli mít jasno v tom, co od něj očekáváte. Zaprvé by to měla být co nejdelší výdrž – pod méně než 9 hodin nechoďte. Zadruhé by to měl být dostatečný dosah Bluetooth. Zatřetí byste měli hledět na počet a velikost měničů (právě ty zajistí dosažení nejlepších basů, výšek i středů) a s nimi spojený výkon. A začtvrté nepodceňujte frekvenční rozsah, který výslednou kvalitu zvuku dokáže hodně ovlivnit.

Co naopak můžete oželet, je podsvícení nebo blikání. Právě tato vlastnost řadu bezdrátových reproduktorů prodražuje, ale na kvalitu zvuku žádný vliv nemá.

Nejlepší bezdrátové reproduktory do 2 000 Kč

Xiaomi Sound Pocket

Nečekaně příjemně hraje malý bezdrátový reproduktor Xiaomi Sound Pocket, který má stylové oranžové poutko a dobíjí se přes USB-C. Potěší jeho odolnost IP67 a Bluetooth 5.4. Zajímavou vychytávkou jsou miniaturní nožičky, díky nimž stojí stabilně a neklouže po ploše.

Jeho výkon je příjemných 5 W a po zakoupení dvou kusů si můžete vytvořit stereo. Má základní velká tlačítka na ovládání a podporuje kodeky A2DP, AVRCP a HFP. Nevýhodou je kratší výdrž baterie, a to jen 10 hodin.

Základní parametry bezdrátového reproduktoru Xiaomi Sound Pocket:

Rozměry: 4,26 × 7,44 × 9,08 cm

Hmotnost: 0,2 kg

Kapacita baterie: 1 000 mAh

Výdrž baterie: až 10 hodin

Frekvenční rozsah: 100 až 20 000 Hz

Certifikace: IP67

Cena: od 378 Kč

Sencor SSS 1400

K nejlepším nejlevnějším bezdrátovým reproduktorům patří maličký reprák Sencor SSS 1400, který se pohodlně vejde do ruky. K dostání je v několika barvách a s praktickým poutkem pro snazší přenášení. Dobíjí se prostřednictvím USB-C a připojuje přes Bluetooth 5.1. Ale najdeme na něm také USB-A pro připojení např. externího disku. Disponuje velkými a stylovými tlačítky pro ovládání hlasitosti.

Jeho výkon je 5 W a po zakoupení dvou repráků je můžete propojit a vytvořit si True Wireless Stereo.

Základní parametry bezdrátového reproduktoru Sencor SSS 1400:

Rozměry: 7,6 × 9,9 × 5 cm

Hmotnost: 0,2 kg

Kapacita baterie: 1 800 mAh

Výdrž baterie: až 25 hodin

Frekvenční rozsah: 80 až 16 000 Hz

Impedance: 4 Ohm

Certifikace: IPX6

Cena: od 440 Kč

Xiaomi Mi Portable

Výrazně lepší zvuk můžete čekat od bezdrátového reproduktoru Xiaomi Mi Portable. Tady ale pozor, prodává se ve 2 verzích – levnější oválná má výkon pouhé 4 W, válcová má 16 W. A ta je mnohem zajímavější, proto se zaměříme na ni. Po propojení 2 reproduktorů si vytvoříte stereo a i jediný reprák potěší svými funkcemi. Najdete na něm 6 tlačítek, mikrofon a má i jack 3,5 mm. Výdrž baterie je až 13 hodin, což sice není žádná hitparáda, ale ujde to.

Potěší vestavěný zesilovač, nevýhodou je jeho vyšší hmotnost. Použít se dá ovšem i venku a díky krytí IPX7 snese i ponoření do vody. Dostupný je navíc v několika barvách.

A když už jsme zmínili i méně výkonnou verzi tohoto bezdrátového reproduktoru, krátce si ji také přibližme (protože i tento reprák stojí za zmínku): má výdrž až 10 hodin, mikrofon, krytí IPX7 a váží 185 gramů. Seženete ho už od 513 Kč.

Základní parametry bezdrátového reproduktoru Xiaomi Mi Portable (16 W):

Rozměry: 7,4 × 21,3 × 7,4 cm

Hmotnost: 0,79 kg

Kapacita baterie: 2 600 mAh

Výdrž baterie: až 13 hodin

Frekvenční rozsah: 80 až 20 000 Hz

Impedance: 4 Ohm

Certifikace: IPX7

Cena: od 800 Kč

JBL GO 4

Příznivci značky JBL nešlápnou vedle s reproduktorem JBL GO 3, ale za pozornost stojí i novější JBL GO 4. Oba druhy reproduktorů mají bohužel výkon pouze 4,2 W, což se projevuje na jejich zvuku. Ani výdrž není světová, baterie vydrží jen 7 hodin (u starší verze je to ale jen 5 hodin). Ale díky tlačítku Playtime Boost si můžete u novějšího přidat až 2 hodiny přehrávání navíc. Do pokoje nebo do pracovny proto může jít o dobrou volbu.

Potěší moderním Bluetooth 5.3, odolností proti prachu a vodě a vysokou frekvenční odezvou. Díky poutku se bezdrátový reproduktor snadno přenáší a je vyrobený z odolné textilie, takže je eko. Disponuje technologií JBL Pro Sound a je příjemně lehký. Dostupný je v různých barvách a má na sobě 3 velká základní tlačítka. Pozitivem je, že si hudbu můžete vyladit v mobilní aplikaci.

Základní parametry bezdrátového reproduktoru JBL GO 4:

Rozměry: 9,43 × 7,57 × 4,22 cm

Hmotnost: 190 g

Kapacita baterie: 850 mAh

Výdrž baterie: až 7 hodin

Frekvenční rozsah: 90 až 20 000 Hz

Certifikace: IP67

Cena: od 1 089 Kč

LAMAX Sounder 2

Velmi příznivý cenou, ale s neskutečným výkonem – takový je bezdrátový reproduktor LAMAX Sounder 2. Díky dvěma měničům zvládá až 30 W a po spárování dvou repráků (nejen stejného typu, propojit lze i s modely Storm1 a Sentinel2) si vytvoříte skvělé stereo. Na horní straně má základní tlačítka.

Disponuje slotem pro SD kartu a 3,5 mm jackem. Hlasitost se ovládá kolečkem, můžete si přepínat různé módy a zvuk je nečekaně příjemný. Výdrž baterie je průměrná, a to až 12 hodin. Což je ale zapříčiněno především vysokým výkonem. Má také mikrofon, takže si jeho prostřednictvím můžete i zavolat. Výhodou je, že díky válcovému tvaru ho nemusíte nikam přímo směrovat a hudba se šíří do všech stran.

Základní parametry bezdrátového reproduktoru LAMAX Sounder 2:

Rozměry: 180 × 75 × 75 mm

Hmotnost: 600 g

Kapacita baterie: 4 000 mAh

Výdrž baterie: až 12 hodin

Frekvenční rozsah: 115 až 20 000 Hz

Certifikace: IP67

Cena: od 1 200 Kč

Intezze BRIQ

K bezdrátovým reproduktorům s kvalitním zvukem, vysokým výkonem a spoustou funkcí patří rozhodně Intezze BRIQ. Tento obdélníkový reprák po spojení 2 kusů vytvoří příjemné stereo, které bude hrát nekonečně dlouho. Jeho výdrž je totiž až 28 hodin. Reproduktor je krytý kovovou mřížkou, má mikrofon a také slot pro microSD kartu a 3,5 mm jack.

Nevýhodou je, že je těžší a má výkon “jen” 20 W. Zajímavé je i velké logo na repráku – to totiž poslouží i jako bezdrátová nabíječka pro mobily. Ta má výkon až 15 W, ale funguje jen když je bezdrátový reproduktor připojený k elektrické síti.

Základní parametry bezdrátového reproduktoru Intezze BRIQ:

Rozměry: 8,4 × 22,4 × 7,85 cm

Hmotnost: 860 g

Kapacita baterie: 3 200 mAh

Výdrž baterie: až 28 hodin

Frekvenční rozsah: 60 až 20 000 Hz

Certifikace: IPX7

Cena: od 1 590 Kč

Tribit XSound Plus 2

K dražším, ale výborně hrajícím bezdrátovým reproduktorům patří Tribit XSound Plus 2. Potěší vás především jeho 2 měniče a jejich celkový výkon 30 W. Není to klasický válec a vypadá elegantně. Namísto textilie kryjící reprák má kovovou mřížku, což mu dodává na odolnosti. Podporuje kodeky A2DP, AAC a AVRCP a připojit ho můžete i přes 3,5 mm jack.

Lze ho ovládat základními tlačítky a přímo na reproduktoru je i tlačítko pro změnu ekvalizačního režimu (ty má hned 3, a to včetně režimu pro poslech podcastů). Zbytek si nastavíte v mobilní aplikaci. Výdrž je velmi pěkná, a to až 15 hodin. Nevýhodou je, že je směrový, takže si ho musíte správně natočit.

Základní parametry bezdrátového reproduktoru Tribit XSound Plus 2:

Rozměry: 19,9 x 7 x 67 cm

Hmotnost: 580 g

Kapacita baterie: 4 800 mAh

Výdrž baterie: až 15 hodin

Frekvenční rozsah: 50 až 20 000 Hz

Certifikace: IPX7



Cena: od 1 990 Kč

Jaký bezdrátový reproduktor upřednostňujete?

Zdroj: vlastní