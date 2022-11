Recenze Xiaomi 12T Pro: 200MPx foťák je cool, ale stačí to?

Jak se již stalo v posledních letech zvykem, společnost Xiaomi se svými vlajkovými telefony míří opravdu hodně vysoko a snaží se jít po krku i těm nejlepším konkurentům. Nejinak je tomu v případě mobilu Xiaomi 12T Pro, který se pokouší na sebe strhnout pozornost hned několika velmi zajímavými parametry. Jde například o špičkový high-end procesor, extrémně výkonné nabíjení v kombinaci s velkou baterií a v neposlední řadě také o 200MPx primární fotoaparát. Ale o jak dobrý telefon vlastně jde z hlediska všestrannosti? Pojďme se pustit do recenze…

Recenze Xiaomi 12T Pro

Balení a obsah

Již z velikosti krabičky je patrné, že kromě telefonu v ní majitel najde minimálně také nabíjecí adaptér, což v dnešní době není úplnou samozřejmostí. A nejde o žádného průměrného drobka, ale o 120W zdroj, který koresponduje s maximálním nabíjecím výkonem telefonu. Doplňuje jej patřičný USB kabel.

Kromě toho se v boxu nachází rovněž průhledný silikonový ochranný obal, což mnohým také přijde vhod. Samozřejmostí je přítomnost kolíčku pro vysunutí slotu na karty. Může jít o 2x SIM, nebo 1x SIM a 1x microSD. Druhá SIM karta může být do telefonu nahrána ve formě eSIM.

Design telefonu

Vzhled obou zástupců nové řady Xiaomi 12T vychází z předchozí série Xiaomi 12. Přední straně tedy dominuje plochý displej, v tomto případě s úhlopříčkou 6,67 palce, a záda zdobí z několik vrstev a tvarů poskládaný modul s trojicí fotoaparátů. Oproti předchozí řadě přibyl jeden tmavý čtverec, který obklopuje hlavní objektiv. Vypadá to velmi hezky, ale při položení mobilu na stůl citelně trpí praktičnost a do škvír mezi zády a modulem se velmi snadno usadí otravné částečky prachu.

Na spodním i horním okraji se nachází mřížka ukrývající jeden ze stereo reproduktorů, dole je šuplík na karty a USB-C konektor. Tři ovládací tlačítka jsou tradičně vpravo. Hliníkový rámeček spojující záda a displej je příjemně matný, což ocení oko i ruka. Xiaomi se znovu nepřetrhlo kvůli IP certifikaci, nicméně telefon neoficiálně vodotěsný je.

Velký kufr plný překvapení! Xiaomi představilo praktickou sadu nářadí čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Základní parametry

Xiaomi 12T Pro Design Rozměry: 163.1 mm x 75.9 mm x 8.6 mm

Hmotnost: 205 g

Barvy: Black, Silver, Blue Fotoaparáty 200MPx širokoúhlý fotoaparát

– Samsung ISOCELL HP1 (1/1.22″)

– Velikost pixelu 0.64μm 1.28 μm 4 v 1, velikost superpixelu 2.56 μm 16 v 1

– f/1.69, 8P objektiv, 85° FOV

– Podporuje OIS

– 2x zoom v senzoru

– Záznam videa v rozlišení 8K, HDR10+ Video8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát

– Velikost snímače 1/4″, velikost pixelu 1.12 μm

– f/2.2, 120° FOV2MPx makro fotoaparát

– Velikost snímače 1/5″, velikost pixelu 1.75 μm

– f/2.420MPx přední fotoaparát

– Velikost snímače 1/3.47″, velikost pixelu 0.8 μm

– f/2.24, 78° FOV Displej 6.67″ CrystalRes AMOLED DotDisplay

– 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi

– Obnovovací frekvence 120 Hz, vzorkovací frekvence dotyku až 480 Hz

– Displej AdaptiveSync: 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz

– Jas: 500 nitů (typ), HBM 900 nitů

– Kontrast: 5 000 000 : 1

– Více než 68 miliard barev

– TrueColor display, JNCD≈0.28, Delta E≈0.38, Dolby Vision, HDR10+True Display, Adaptive HDR, Adaptivní režim čtení

Certifikace SGS pro nízkou únavu zraku

Snímač otisků prstů na obrazovce Výkon a systém Snapdragon 8+ Gen1

– TSMC 4nm

– 8/256 GB nebo 12 / 256 GBMIUI 13 založené na systému Android 12 Baterie a nabíjení Baterie s kapacitou 5 000 mAh

120W HyperCharge Audio Duální reproduktory

SOUND BY Harman Kardon

Dolby Atmos Konektivita Dual SIM

Podporuje NFC

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

Displej, výkon a zvuk

Musím přiznat, že i když běžně používám hlavně vlajkové telefony od Samsungu se zaobleným displejem a jsem tedy zvyklý víc na tento tvar, plochá obrazovka Xiaomi 12T Pro se mi ovládá velmi dobře. Možná za to může decentní drážka, která vytváří přechod mezi displejem a rámečkem mobilu. Člověk má skoro pocit, že zde nějaké zaoblení je, a prst si nemusí zvykat na nepříjemnou hranu.

Přesuňme se k zobrazovacím schopnostem. I když zde oproti modelu Xiaomi 12 chybí technologie LTPO pro dynamičtější rozptyl frekvencí, maximální kmitočet 120 Hz je tradičně velmi příjemný a plynulost veškerého dění na displeji je skvělá. Smutné ovšem je, že výrobce vsadil na panel, který má za běžných okolností jas pouhých 500 nitů. Tady se tedy musí majitelé připravit například na trochu horší čitelnost v jasném prostředí.

Po stránce výkonu se nedá očekávat nic jiného než maximální hodnoty a efektivita, neboť v telefonu tiká zatím nejpokročilejší chlouba amerického Qualcommu Snapdragon 8+ Gen1. Benchmark z Geekbenche to potvrzuje a také při běžném používání mobilu nejsou patrné vůbec žádné záseky či prodlevy. Platí to i u hraní her, kde zase telefon využívá vylepšený systém komorového chlazení s tekutinou.

Ani na zvukovém vybavení se nešetřilo. Za kvalitu reproduktorů se zaručila značka Harman Kardon a výstup ze stereo měničů je skutečně kvalitní, ačkoli se mřížky nenacházejí přímo naproti sobě. V případě bezdrátového přenosu audio signálu přes Bluetooth se spoléhá na verzi 6 a k dispozici jsou kodeky AAC, LDAC a LHDC. I z toto je cítit trochu větší snaha zajistit kvalitní přenos zvuku.

Fotografické schopnosti

Foto výbava Xiaomi 12T Pro je patrně nejskloňovanějším aspektem tohoto nového mobilu a to zcela po právu. Dominuje jí totiž 200MPx senzor ISOCELL HP1 od Samsungu, který je schopný v dobrých světelných podmínkách vměstnat až 16 bodů na pixel. Takové “dělo” je pak logicky schopné vytvářet obří snímky pro další využití či pohodlné ořezání, což se může leckomu hodit o něco víc než jen běžné softwarové přiblížení. Nutno podotknout, že zde je k dispozici dvojnásobné přiblížení rovnou v optice.

Xiaomi představilo obrovskou 4K televizi. Cena přitom zůstala nízko čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

O 200MPx focení se zde paradoxně příliš rozepisovat nebudu, neboť se tak stalo již v jednom z předchozích článků, ve kterém najdete i galerii. Dál zaujme třeba makro focení, které má sice trochu problémy při slabším osvětlení, ale za běžných okolností jsou výsledné snímky moc pěkné. Snímání skrze ultraširoký objektiv mi přijde jako dlouholetý standard, který se příliš nevyvíjí. Ale neurazí.

Co mi ale na druhou stranu několikrát zvedlo obočí, je ovládání základní foto aplikace. Problém není v rychlosti jejích reakcí nebo finálních výsledků, ale v rozmístění jednotlivých tlačítek a jiných ovládacích prvků. Například ke zmíněnému 200MPx snímání se uživatel musí prokliknout přes položku Ultra HD (v základu ukrytou v nabídce Více) a v ní dokonce ještě přepnout rozlišení z 50 na 200 megapixelů dalším tlačítkem. Jako by se snad Xiaomi snažilo tento režim někam zašít.

Divný přístup je také k makro focení. Namísto toho, aby byl tento režim v základním řádku či v rozšířené nabídce, je ukrytý v menu se třemi čárkami v rámci běžného foto režimu. A na stejném místě je nutné jej pak vypínat. Než jsem toto objevil, pár minut jsem měl dokonce podezření, že telefon snad makro snímky ani dělat neumí.

Z dalších pokročilých funkcí, ať už jsou ukryté kdekoli, stojí za zmínku například vysokorychlostní sekvenční snímání, Xiaomi ProCut se schopností 200MPx fotku rozkrájet na menší zajímavé snímky a v neposlední řadě natáčení v 8K při 24 fps.

Celkově není Xiaomi 12T Pro po foto stránce až takový trhák, jaký z něj možná chtěli mnozí mít právě kvůli zmíněnému primárnímu senzoru. I hodnocení a žebříček na serveru DxOMark dávají těmto slovům za pravdu. Focení s tímto telefonem je rozhodně uspokojující zábava, zejména když se uživatel ponoří do pokročilejších režimů, ale po všem tom oslavném humbuku okolo je to i tak vlastně trochu zklamání. U modelu Xiaomi 12 Pro na to šla čínská firma s trojicí 50MPx senzorů asi lépe.

Prostředí MIUI bez větších změn

V telefonu běží systém Android 12, který je zašitý do prostředí MIUI 13. V době psaní recenze šlo konkrétně o verzi 13.0.9. Už fakt, že se softwarovému vybavení Xiaomi při prezentaci mobilu moc nevěnovalo, značí, že v posledních měsících nedošlo k žádným velkým změnám. Stále jde o nadstavbu se specifickými animacemi, ikonami nebo rozbalovací roletkou. Ta je nadále rozdělena na dvě poloviny, které se dají odvinout potažením na pravé či levé straně displeje.

Nové projektory od Xiaomi lákají na nízkou cenu a až 120palcový obraz čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Pokud byste přecházeli například z MIUI 12, byly by pro vás novinkou třeba zmíněná rozdělená roletka, širší nabídka tapet, tvar widgetů připomínající ty na iPhonech, jiné písmo či vzhled hodin. Stejně jako u dřívějších recenzí Xiaomi telefonů musím poukázat na pro mě zvláštní praxi, kdy v přehledu spuštěných aplikací tlačítko “Vymazat vše” nevymaže právě spuštěnou aplikaci. V One UI jsem zvyklý tímto způsobem vyčistit kompletně všechno a tady mě případné dodatečné mazání jedné aplikace vyloženě otravuje.

Výdrž baterie a nabíjení

Stejně jako zmíněné Xiaomi 12 Pro dostalo i nové Xiaomi 12T Pro možnost doplňovat elektrickou energii 120W příkonem. Je k tomu vybaven nejen sám o sobě, ale také díky přibalené nabíječce s touto hodnotou. Oproti předchůdci má ale nový vlajkový telefon o něco “větší” baterii, která tentokrát nabízí kapacitu 5 000 mAh. Za této konstelace jde po stránce výdrže a rychlosti nabíjení o výtečný počin.

Přímo Xiaomi uvádí, že se dá telefon plně nabít za devatenáct minut a tento zápřah baterie zvládne absolvovat asi 800krát. První údaj můžeme považovat za reálný, ten druhý se aktuálně ověřit nedá. Zatěžování článků velmi výkonným nabíjením je nekonečné téma. Má smysl se zaobírat zkracováním životnosti, nebo je zbytečné se tím trápit? Na to bude mít každý čtenář svůj vlastní pohled. Tuto problematiku jsme nedávno probírali ve speciálním článku.

Vysoká celková kapacita baterie a velmi rychlé nabíjení by nicméně potřebovaly u takto drahého vlajkového telefonu do party ještě i třetí element, který tu ovšem chybí. Jde o bezdrátové nabíjení, které je v dnešní době standardem už i u mnohem levnějších mobilů a jehož absence je opravdu dost mrzutá. Kvůli zabudování indukčního nabíjení by pravděpodobně musela ustoupit část kapacity baterie, ale i snížení o několik stovek mAh by jistě velká spousta uživatelů překousla.

Cena a dostupnost

Xiaomi 12T Pro je v ČR již volně v prodeji a dá se sehnat ve dvou barevných i paměťových variantách. Model s 12GB RAM a 256GB úložištěm je v oficiálním e-shopu za 19 990 Kč. Provedení s 8GB RAM pamětí je o tisícovku levnější, tedy za 18 999 Kč. Na výběr jsou modrá či černá záda.

Závěrečné hodnocení

Nové vlajkové Xiaomi mělo ambice posunout laťku čínské značky opět o kousek výš, ale povedlo se to vlastně jen v jedné dílčí oblasti. Foto senzor s rozlišením 200 megapixelů v těle mobilního telefonu je poutavá a originální “cool” vychytávka (než to bude za pár měsíců běžná věc), nicméně v dalších aspektech Xiaomi 12T Pro nemile pokulhává.

Displej bez LTPO, absence bezdrátového nabíjení, slabší ultraširoký fotoaparát… to vše novince za bezmála 20 tisíc Kč sráží kredit. Pokud případné zájemce zrovna tyto vlastnosti trápit nebudou, najdou si na mobilu jistě několik jiných pozitiv. Xiaomi 12T Pro ale bohužel rozhodně není stroj bez citelných kompromisů.

Řada tabletů Xiaomi Pad 6 má být nekompromisní. Dočkáme se 144Hz OLED displeje i brutálního výkonu čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Klady + 200MPx fotoaparát

+ výdrž baterie

+ 120W nabíjení

+ design

+ systém

+ výkon

Zápory – jen kabelové nabíjení

– zvláštní ovládání fotoaparátu

– slabší displej

Který aspekt nového Xiaomi 12T Pro vás překvapil?

Za zapůjčení telefonu děkujeme české pobočce Xiaomi.