Nejlepší telefony do 10 tisíc, nebo vlastně do jakékoliv jiné částky jsou vždy trochu subjektivním tématem. Trh s mobily se neustále rozrůstá a nabídka je skutečně bohatá, ať se bavíme o zlevněných loňských modelech, nebo aktuální vyšší střední třídě. Přesto se pokusíme alespoň částečně nastínit, co od telefonu za takové peníze čekat a vybereme také pár modelů, které stojí za uvážení.

Co (ne)chtít od telefonu do 10 tisíc korun?

Pokud máte na telefon rozpočet maximálně 10 000 korun, můžete v dnešní době koupit velmi kvalitní mobil. Nelze počítat s nejlepším čipsetem na trhu, teleobjektivem, až na výjimky extra dlouhou softwarovou podporou ani tělem z prémiových materiálů. Přesto se v dnešním výběru nachází spousta telefonů s kvalitním hlavním fotoaparátem, mnohdy skvělými panely se 120Hz obnovovací frekvencí, originálním vzhledem, slušným výkonem a dobrou výdrží na jedno nabití.

Jaké jsou aktuálně nejlepší telefony do 10 000 Kč?

Telefon za 10 000 korun je obecně vhodný pro středně náročné uživatele, kteří často surfují po sociálních sítích, sem tam si zahrají nějakou tu hru, fotí s ním na dovolené, fotky následně upravují v jednoduchých editačních aplikacích a vyžadují plynulý chod systémem. Jednotlivé mobily byly vybírány tak, aby si mohl vybrat každý. Zástupce zde mají firmy jako Sony, Google, Samsung, Xiaomi, Nothing, Motorola i OnePlus.

OnePlus Nord 3 5G: Nejlepší telefon do 10 tisíc

Displej: 6,74″ AMOLED, 2772 x 1240 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,74″ AMOLED, 2772 x 1240 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Mediatek Dimensity 9000

Mediatek Dimensity 9000 RAM: 8/16 GB

8/16 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

OnePlus Nord 3 5G je za mě osobně nejlepší telefon, který si můžete za 10 tisíc korun dnes koupit. Má totiž ze všech uvedených telefonů nejméně kompromisů. Takže pokud se díváte po vlajkových telefonech, ale zároveň se vám za ně nechce utrácet balík, bude mít OnePlus Nord 3 5G bez debat k onomu vlajkovému zážitku nejblíže. Máme zde velmi výkonný čipset od MediaTeku, který překonává loňský Snapdragon 8 Gen1, výborný AMOLED displej s vysokým rozlišením a 120Hz frekvencí, povedené fotoaparáty, záruku tří hlavních aktualizací Androidu a sympatickou nadstavbu OxygenOS. Výdrž je lehce nad průměrem. Pokud byste mě vzbudili ve 3 ráno a zeptali se, jaký telefon si koupit za 10 000 korun, řeknu bez přemýšlení právě OnePlus Nord 3.

Jste připraveni? Víme, kdy se představí řada Galaxy S24! čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Google Pixel 6a: Ideální pro běžného uživatele

Displej: 6,1″ OLED, 2400 x 1080 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence

6,1″ OLED, 2400 x 1080 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence Čipset: Google Tensor

Google Tensor RAM: 6 GB

6 GB Úložiště: 128 GB

128 GB Fotoaparáty: 12,2Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký

12,2Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 14

Google Pixel 6a je nyní k sehnání za cenu okolo 8 tisíc korun a jde o velmi dobrou volbu v případě že nejste náročný uživatel. Telefon nenabídne z celého výběru nejlepší procesor, dokonce má pouze základní 60Hz obnovovací frekvenci. Takže pokud se chystáte na mobilu primárně hrát nebo jste na vysokou frekvenci zvyklí, určitě vyberete lepší mobil. Na druhou stranu – Pixel nabízí vynikající uživatelský zážitek, stále velmi dobré fotoaparáty se slušným videem a dostanete do něj minimálně Android 15 s tím, že Android 14 aktualizace je již k dispozici. Špatná není ani výdrž baterie. I přestože jde o loňský model, se stále jedná o skvělé daily zařízení a pokud jste Pixel nikdy neměli a nyní váháte – vzhůru do toho. Doporučím také Pixel 7a, který se ale do seznamu kvůli přesahu asi o tisícovku nevešel.

Sony Xperia 10 V: Skvělá výdrž a kompaktní rozměry

Displej: 6,1″ OLED, 2520 x 1080 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence

6,1″ OLED, 2520 x 1080 pixelů, 60Hz obnovovací frekvence Čipset: Snapdragon 695 5G

Snapdragon 695 5G RAM: 6/8 GB

6/8 GB Úložiště: 128 GB

128 GB Fotoaparáty: 48Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 8Mpx teleobjektiv (2x)

48Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 8Mpx teleobjektiv (2x) Baterie: 4410 mAh

4410 mAh Operační systém: Android 13

Přiznávám. Sony Xperia 10 V je zvláštní výběr a dlouho jsem váhal, zda ji do výběru zařadit. Jde totiž o telefon pro poměrně specifickou skupinu uživatelů. Stejně jako u Pixelu zde nemáme extra výkonný čipset a také 60Hz displej. Potěší vás ale rozhodně kompaktní rozměry, na svou třídu dobrá haptika nebo teleobjektiv, jehož kvalita extra neuchvátí, ale je to rozhodně unikát své třídy. Hlavní fotoaparát je pak solidní, ale opět velmi specificky zaměřený. Sony totiž zachovává scénu možná až příliš realistickou a tak pokud ukážete fotku 10 lidem, vsadím boty na to, že 8 z nich vám řekne, že jejich 2 roky starý čínský model fotí lépe. Mrkněte tedy na fototest a sami si odpovězte na otázku, zda se vám takové podání líbí. A samozřejmě nesmím opomenout extrémně dobrou výdrž baterie, která vám dá v některých situacích klidně 8 hodin zapnutého displeje. Z celého výběru jde o telefon se suverénně nejlepší výdrží.

Nothing Phone (1): Zábavný mobil s málo nedostatky

Displej: 6,55″ OLED, 2520 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,55″ OLED, 2520 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Snapdragon 778G+ 5G

Snapdragon 778G+ 5G RAM: 8/12 GB

8/12 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 50Mpx ultraširoký

50Mpx hlavní + 50Mpx ultraširoký Baterie: 4500 mAh

4500 mAh Operační systém: Android 13

Nothing Phone (1) si koupí fajnšmekři a příznivci “něčeho nového”, protože tím bezpochyby telefon je. Jestliže jste znudění aktuálním výběrem telefonů, bude telefon od firmy Carla Peie rozhodně ze všech nejzajímavější a to nejen díky blikající zadní straně, ale také zajímavé nadstavbě a příjemným rozměrům. Fotoaparáty se od poslední aktualizace také zlepšily, výdrž je průměr a výkon je dostatečný i pro hraní náročných her. Jen nepočítejte s maximálními detaily.

Samsung Galaxy A54 5G: Skvělá podpora i foťák

Displej: 6,4″ Super AMOLED, 2340 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,4″ Super AMOLED, 2340 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Exynos 1380

Exynos 1380 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 5Mpx makro

50Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 5Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Samsung Galaxy A54 5G je v podstatě opakem Nothing Phone (1). Koupí si ho člověk, který chce vsadit na jistotu a zároveň počítá s tím, že mu bude sloužit ještě několik dalších let. Jihokorejská firma se totiž zaručila za 4 roky hlavních aktualizací, takže do mobilu dostanete i Android 17, což je na svou cenu unikát. Telefon má také velmi dobrý displej (ale docela tlusté rámečky) a skvělý hlavní fotoaparát. Určité problémy může způsobovat čip Exynos 1380, který v kombinaci s One UI nedává úplně nejplynulejší zážitek. Není to nic hrozného a pokud nemáte porovnání, asi s tím budete v pohodě. Výdrž je pak opět průměr.

Samsung potichu představil extra levný tablet Galaxy Tab A9 čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G: 200MP foťák a MIUI

Displej: 6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Mediatek Dimensity 1080

Mediatek Dimensity 1080 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Úložiště: 256 GB

256 GB Fotoaparáty: 200Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

200Mpx hlavní + 12Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 5000 mAh

5000 mAh Operační systém: Android 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G je stále velmi kvalitní mobil a potěší zejména milovníky nadstavby MIUI. Telefon je samozřejmě dostatečně svižný, nabízí solidní Dimensity 1080 od MediaTeku, velmi dobrý displej a láká rovněž na 200Mpx hlavní fotoaparát, který není vůbec špatný. Osobně bych si počkal na řadu Redmi Note 13, ale pokud je Xiaomi vaše preference a musíte si mobil koupit hned, rozhodně stojí za zmínku. Alternativně bych ještě popřemýšlel o POCO F5, ale za tu cenu už seženete sice starší, ale výkonnější POCO F4 GT, které se na seznamu rovněž vyskytuje.

Motorola Edge 40 5G: Veganská kůže a P-OLED

Displej: 6,55″ P-OLED, 2400 x 1080 pixelů, 144Hz obnovovací frekvence

6,55″ P-OLED, 2400 x 1080 pixelů, 144Hz obnovovací frekvence Čipset: Mediatek Dimensity 8020

Mediatek Dimensity 8020 RAM: 8 GB

8 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 50Mpx hlavní + 13Mpx ultraširoký

50Mpx hlavní + 13Mpx ultraširoký Baterie: 4400 mAh

4400 mAh Operační systém: Android 13

Motorola Edge 40 5G je zase trochu specifickou volbou. Nedělá totiž nic nejlépe, ale všechno dobře. Samsung má delší podporu, OnePlus nabízí lepší výbavu a Pixel lepší uživatelský zážitek. Ale Motorola má zkrátka něco do sebe. Za mě osobně je to vzhled, který se u řady Edge 40 (i u novější Edge 40 Neo, kterou jsem ale ze seznamu vynechal) povedl. Záda z veganské kůže vypadají v kombinaci se zaobleným a skvělým P-OLED displejem velmi zajímavě. Čipset zvládne i náročnější hry při rozumném nastavení a foťáky jsou opět překvapivě dobré. Výdrž je spíše průměr a zamrzí pouze dvě hlavní aktualizace Androidu.

POCO F4 GT: Herní mobil s fyzickými tlačítky

Displej: 6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence

6,67″ AMOLED, 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence Čipset: Snapdragon 8 Gen1

Snapdragon 8 Gen1 RAM: 8/12 GB

8/12 GB Úložiště: 128/256 GB

128/256 GB Fotoaparáty: 64Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro

64Mpx hlavní + 8Mpx ultraširoký + 2Mpx makro Baterie: 4700 mAh

4700 mAh Operační systém: Android 13

POCO F4 GT je super mobil, na který jsem dělal minulý rok recenzi a v některých e-shopech je k sehnání za cenu okolo 10 tisíc korun. Je ale také dosti specifický, jelikož se jedná o herní zařízení nabízející nekompromisní výkon, ale také praktické fyzické triggery, které si můžete ve hrách nadefinovat dle potřeby. Nechybí solidní AMOLED panel a dobrá výdrž na jedno nabití, otazníkem jsou však budoucí aktualizace a fotoaparáty patří spíše do průměru.

Jaký telefon byste si koupili do 10 tisíc korun?

Zdroj: vlastní