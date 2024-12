10 nejhorších smartphonů všech dob: Tohle se výrobcům fakt nepovedlo

Historie smartphonů je plná úspěchů, ale i monumentálních propadáků. Některé modely selhaly kvůli vadnému hardwaru, jiné zničil špatný marketing nebo nevhodné načasování. Pojďme si připomenout ty nejhorší z nejhorších – telefony, které se zapsaly do dějin tím nejméně lichotivým způsobem.

Samsung Galaxy Note 7: Vznětlivý jihokorejec

Asi nejznámějším selháním v historii smartphonů je Samsung Galaxy Note 7. Jihokorejský výrobce musel v roce 2016 stáhnout z trhu všechny kusy kvůli vadným bateriím, které způsobovaly přehřívání a v některých případech i vznícení telefonu. Dokonce ani výměna vadných kusů za údajně opravené modely problém nevyřešila. Samsung tehdy přišel nejen o miliardy dolarů, ale především o značnou část důvěry zákazníků.

BlackBerry Storm: Promarněná šance

V roce 2008 měl BlackBerry Storm být odpovědí na první iPhone. Namísto toho se stal jedním z hřebíčků do rakve kdysi dominantní značky. Inovativní „SurePress“ displej byl ve skutečnosti pomalý a nepřesný. Společně s nedotaženým softwarem z telefonu udělal frustrující zařízení, které nedokázalo konkurovat ani iPhonu, ani vlastním modelům BlackBerry s fyzickou klávesnicí.

Microsoft Kin: Dva měsíce života

Microsoftu trvalo dva roky a stálo ho to údajně miliardu dolarů, než vyvinul telefony Kin One a Two. Na trhu však vydržely pouhé dva měsíce. Šlo o telefony cílené na mladé, které paradoxně neuměly ani instant messaging. Vysoká cena a omezené funkce z nich udělaly jeden z nejrychleji ukončených produktů v historii mobilních telefonů.

Amazon Fire Phone: Když je méně někdy více

Amazon Fire Phone z roku 2014 měl revoluční „dynamickou perspektivu“ vytvářenou čtyřmi předními kamerami pro sledování obličeje. Ve skutečnosti šlo o zbytečný gimmick, který jen zvyšoval cenu telefonu. Společně s absencí Google služeb a přehnaným důrazem na nakupování z Amazonu vedl k totálnímu komerčnímu neúspěchu.

HTC First: Facebook telefon, který nikdo nechtěl

HTC First měl být prvním „Facebook telefonem“ s hluboko integrovanou nadstavbou Facebook Home. Uživatelé však o takovou míru propojení se sociální sítí nestáli. AT&T po měsíci snížila cenu z 99 dolarů na pouhý dolar s úvazkem a ani poté se tento model neprodával nikterak zásadně dobře.

Microsoft Surface Duo: Dva displeje, dvojnásobné zklamání

Microsoft se v roce 2020 vrátil na trh s telefonem Surface Duo. Dva 5,6palcové displeje spojené pantem měly nabídnout revoluční multitasking. Realita? Podivný software, zastaralý hardware a cena přes 1400 dolarů. Ani druhá generace situaci výrazně nezlepšila.

Xiaomi Mi 11 Ultra: Přestřelená ambice

Xiaomi Mi 11 Ultra z roku 2021 měl být ultimátním fotomobilem. Masivní fotoaparát zabírající třetinu zad a druhý displej ale přinesly více problémů než užitku. Telefon byl těžký, nevyvážený a sekundární displej se ukázal jako zbytečný gimmick. Vysoká cena pak z telefonu udělala těžko prodejný experiment.

LG Wing: Otočka do prázdna

LG Wing z roku 2020 přinesl unikátní otočný design s druhým displejem. Za vysokou cenu ale nabídl průměrný výkon a koncept, který byl spíše kuriozitou než praktickým řešením. Stal se posledním zajímavým pokusem LG před odchodem z trhu s mobilními telefony.

Samsung Galaxy Fold: První není vždy nejlepší

První generace Galaxy Fold z roku 2019 ukázala, že být průkopníkem má i své stinné stránky. Křehký displej, problémy s prachem pod obrazovkou a několikanásobné odkládání uvedení na trh z telefonu za 2000 dolarů udělaly spíše drahý experiment než použitelný produkt. Naštěstí se Samsung poučil a následující generace již byly výrazně lepší.

Essential Phone: Nadějný projekt, ale…

Andy Rubin, „otec Androidu“, sliboval revoluci s Essential Phonem. Přes kvalitní zpracování a čistý Android však telefon trpěl průměrným fotoaparátem a vysokou cenou. Společnost navíc nedokázala dostát svým slibům ohledně aktualizací a podpory, což vedlo k jejímu konci v roce 2020.

Tyto příklady ukazují, že i renomované značky mohou udělat zásadní chyby. Ať už jde o technické problémy, špatný marketing nebo nepochopení potřeb zákazníků, každý z těchto telefonů se stal varováním pro budoucí generace výrobců.

Který další telefon by si podle vás zasloužil místo v tomto žebříčku?