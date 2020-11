5 tipů na zajímavé zboží z Číny #280: Předvánoční inspirace 2020 #1

Začal nám listopad a je tedy na čase se v rámci tipů vrhnout na produkty, které by mohly posloužit jako vánoční dárky. Ať už pro technické nadšence nebo méně zdatné uživatele. Dnes to vezmeme z hlediska cen hodně levně. Mezi tipy najdete vychytávku pro mobilní hráče, malou kamerku, sadu řemínku s krytem pro Mi Band nebo trojnožku pro telefon. Hlavním produktem je dnes elegantní budík s Bluetooth reproduktorem a rádiem.

Budík s Bluetooth reproduktorem a rádiem

Hezký pomocník na noční stolek, který může posloužit hned několika způsoby. Ukazuje čas, umí budit, slouží jako Bluetooth (5.0) reproduktor a jeho zadní strana se dá dokonce použít jako zrcátko. Mezi vstupy patří i SD karta a jack konektor. Má také 1200 mAh baterii, takže je přenosný. Na výběr je z pěti barevných variant.

Řemínek s ochranným krytem pro Xiaomi Mi Band 5

Pokud stále hledáte alternativní, různobarevné a vlastně úplně obyčejné řemínky pro poslední Mi Band, tak tady ho máte v sedmi různých variantách ze silikonu. Navíc v kombinaci s ochranou displeje.

Full HD mini kamerka SQ11

Pokud potřebuje na nějaké místo umístit kamerku, kterou by ideálně neměl nikdo vidět nebo by neměla zavazet, měla by být samozřejmě co nejmenší. Máme tu tip na jedno opravdu drobnou (hrana kostky má délku jen 23 mm) a přitom schopnou natáčet ve Full HD. Zabírat dokáže 140 ° a má případně i baterii. Dostupná je ve třech barvách.

Trojnožka / stativ pro telefon

Klasika, kterou asi není nutné extra představovat. Potěšila by pod stromečkem kohokoli se zálibou v trochu lepším natáčení či focení. Flexibilní stativ je v tomto případě dostupný ve třech barvách.

Herní tlačítka pro smartphone

Pokud vás baví mobilní střílečky, ale nechcete investovat stovky či tisíce korun do dodatečného ovládání telefonu, můžete alespoň horní tlačítka řešit tímto způsobem. Páčky jen upevníte za rám mobilu a můžete se pustit do boje.

