5 tipů na zajímavé zboží z Číny #279: Baseus zvlhčovač vzduchu do auta

Po minulém speciálu, kdy jsme se věnovali pouze extravagantním hodinkám, se vraťme do zajetých kolejí. Tedy pestré nabídce elektroniky a mobilního příslušenství. Své kutilské či opravářské choutky můžete ukojit s velkou sadou nářadí, doporučíme jedno handsfree, našli jsme levné obaly na jeden velmi populární telefon a také rukavice vhodné pro ovládání dotykového displeje. Hlavním tipem je dnes nicméně zvlhčovač vzduchu do auta od poměrně známé firmy Baseus. Tak se podívejte, co pro vás dnes máme…

Baseus zvlhčovač vzduchu do auta

Spoustě našich čtenářů a zákazníkům čínských obchodů tuto značku asi moc představovat nemusíme. Patří k těm nejlepším, po kterých můžete v Číně sáhnout. Tentokrát jsme se rozhodli doporučit praktický zvlhčovač vzduchu, který se díky svému designu pohodlně vejde do nápojové přihrádky v autě. Má 300ml nádržku a vlhkost v autě může zvýšit až o 40 %. Kromě pohodlí se může postarat i o to, že se vám nebudou mlžit skla. Voda by měla vydržet asi na týden. Dostupný je v černé a šedé barvě.

Kindlov 115dílná sada nářadí

Každý, kdo se někdy pokoušel rozebrat mobil nebo podobnou titěrnou elektroniku, docení praktičnost pořádné sady nářadí a nástavců. Tato má parádních 115 součástí a jsou mezi nimi třeba i klasické šestihranné nástavce. Kromě kvalitní univerzální rukojeti a kovových “bitů” jsou v sadě také plastoví pomocníci pro otevírání, přísavka nebo pinzeta.

Cena: 330 Kč (sada se 115 díly)

Sanlepus handsfree

Toto handsfree si dává záležet na tom, aby bylo “bezbolestné” při nošení. Odpovídají tomu materiály a ergonomický tvar. Je dostupné i ve verzi s rychlým nabíjením (rozdíl v ceně je minimální a bude to stát za to) a případně i pouzdrem. Desetiminutové nabíjení zajistí až 8 hodin dalšího provozu. Dá se nasadit na pravé i levé ucho a je možné dokonce připojit druhé sluchátko kabelem pro stereo zvuk. Disponuje i potlačením hluku.

Cena: 370 Kč (rychlonabíjecí verze bez pouzdra)

Obal na Xiaomi Poco X3 NFC

Patříte mezi spokojené majitele novinky jménem Xiaomi Poco X3 NFC? Patříte mezi velkou spoustu lidí, které si tento telefon získal. Proto nám přijde zajímavé doporučit ochranný obal. Vybrali jsme jeden, který nám přijde hezký, dostatečně silný a stojí pár korun. Vybrat si můžete ze čtyř barev.

Rukavice vhodné pro ovládání mobilu

Bojujete v zimě s tím, že si buď musíte vybrat ruce v teple rukavic, nebo pohodlné ovládání chytrého mobilu? Co takhle obě věci dohromady díky speciálnímu materiálu na špičkách prstů? Nejde o žádný nový nápad, ale podívejte na tu cenu. Snad vám přijdou, dokud neudeří velké mrazy.

