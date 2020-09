Jsou tu další tipy na zajímavé zboží z čínských obchodů a opět věříme, že vás alespoň jeden z nich zaujme. Znovu to bude pestrý mix produktů z různých oblastí: zábava, nabíjení po cestě i na jejím konci nebo změna vzhledu chytrých hodinek. Hlavním tipem jsou přitom bezdrátová sluchátka Xiaomi Airdots Pro 2 SE.

Bezdrátová sluchátka Xiaomi Airdots Pro 2 SE

Jde už o několik týdnů starou novinku, nicméně také o zajímavý kousek, který jsme ještě v tipech neměli. Pokud hledáte bezdrátová (TWS) sluchátka za opravdu nízkou cenu, Xiaomi Airdots Pro 2 SE byste neměli minout. Samozřejmě nemůžete očekávat žádnou extra kvalitu. Pokud si nepotrpíte na špičkovém zvuku, můžete jim dát šanci.

Univerzální zásuvkový adaptér NTONPOWER

Můžete s ním vyrazit kamkoli po Evropě, do USA nebo třeba i do Austrálie. Celkově se hodí do více než 150 zemí. Pro všechny tyto případy má praktické vysouvací konektory. Na výstupu jsou dvě USB zdířky, každá má přitom nadprůměrný výkon 12 W. Jeho výhodou je také přítomnost pojistek.

Praktická USB nabíječka a prodlužka do auta OLAF

Napájecích redukcí do automobilové 12V zásuvky existuje velká spousta. Tato je zajímavá hlavně tím, že má kromě dvou USB konektorů také prodlužovací kabel se dvěma zdířkami i pro pasažéry na zadních sedadlech. Přední konektory mají 12 W a zadní dokonce 15 W. Na prodlužce je dokonce možné jeden slot použít pro napájení zařízení s 9V či 12V vstupem s 1,8 A.

Rozbočka z USB-C na jack a USB-C

Třetí kousek související s nabíjením. Jak si poradíte, pokud chcete nabíjet telefon a poslouchat hudbu v případě, kdy vlastníte sluchátka s klasickým jack konektorem a telefon bez něj? Bez rozbočky na jack a USB-C se neobejdete. Přitom stojí pár korun. Vybavte se na podobné situace.

Univerzální silikonové 22mm řemínky

Pokud chcete vaše chytré hodinky “oživit” řemínky různých barev, můžete se mrknout na tento balík. V nabídce je deset různých barev a pásky jsou univerzální pro muže i ženy. Dírky umožňují obepnout zápěstí od 14 do 22 centimetrů.

