Jsou tu další tipy z čínských obchodů. Co je v nich tentokrát? Tak trochu jiný “metr” pro šikovné a digitální měření vzdálenosti, extrémně univerzální flash disk, tak trochu chytrý budík s teploměrem nebo hodně originální reproduktor ve tvaru lebky. Top tipem dnešního dílu je ovšem jiný kousek, který umí také přehrávat hudbu. Zaujala nás RGB žárovka s reproduktorem.

Zásilky z Číny Vzhledem k situaci, které čelí celý svět, se internetem šíří i spousta nepravd. Jednou z nich je, že Česká pošta nedoručuje zásilky ze zahraničí, respektive z našich oblíbených e-shopů. Není to ale pravda. Skutečnost je taková, že na naší straně je vše v podstatě stejné jako vždy. Na straně Číny je situace taková, že balíčky pro export do naší a dalších zemí budou opožděny z důvodů větší kontroly na třídících centrech, menších kapacit pracovníků kvůli karanténám a uzavřením některých leteckých a lodních přepravců, kteří naše balíčky dováží k nám. Oficiální vyjádření České pošty naleznete na jejich stránkách.

RGB žárovka s reproduktorem

Mít v pokoji dálkově ovládanou žárovku a ještě navíc s volbou libovolných barev v RGB spektru. Pche, nic zvláštního, že? Ale co když do ní přidáte reproduktor? To už je jiná. Přesně to ale slibuje tento kousek. Z hlediska osvětlení nabízí 6 úrovní jasu a automatické dynamické módy, které jsou u podobných světel v dnešní době běžné. Reproduktor umí přehrávat hudbu po připojení telefonu přes Bluetooth a jde ji ovládat i z přiloženého dálkového ovladače. Kvalita zvuku bude nejspíš velmi podprůměrná, ale třeba do dětského pokoje jde o super vychytávku. Na žárovce je klasický závit E27.

USB flash disk se čtyřmi konektory

Tak tomu říkáme skutečný univerzál. Tento flash disk v podstatě eliminuje jakoukoli možnost toho, že ho nebudete mít jak zapojit. Je vybavený klasickým USB-A, postupně ustupujícím microUSB, modernějším USB-C a na své si přijdou i uživatelé iProduktů díky konektoru Lightning. Flashka je dostupná ve čtyřech kapacitách a klidně si na ni můžete nechat vyrobit vlastní logo.

Bluetooth reproduktor ve tvaru lebky

Je jasné, že tento designový výstřelek budou případní zájemci chtít hlavně kvůli tvaru a na zvukové kvalitě až tak nesejde. Věříme ale, že i po stránce audia to bude dostatečné a v kombinaci s parádním tvarem může reproduktor udělat velkou parádu nejen na stole doma či v práci, ale i při akcích venku. Mozek…tedy pardon, baterie…by měla vydržet na jedno nabití až deset hodin. Kromě bezdrátového propojení nabízí lebka i příjem signálu přes USB, AUX a paměťovou kartu. Rozměry jsou 13 x 10 x 13 cm.

Chytrý budík ClearGrass

On vlastně není tak úplně chytrý, umí se jen kvůli nastavení spojit s telefonem. Bere si od něj například přesný čas (trvalé spojení ale není nutné), příkazy na změnu ciferníků nebo vyzvánění. Sám budík je absolutně bez tlačítek a když ho ráno praštíte, vstřebá tento vstup celým tělem. Podobným způsobem se dá i rozsvítit. Kromě data a času zvládne snímat a zobrazovat i teplotu a vlhkost. Vyrábí ho firma ClearGrass, která s ním prošla crowdfundingovým serverem Xiaomi Youpin. Spojení s telefonem tak pochopitelně probíhá přes aplikaci Mijia.

Digitální metr Duka

Na měření pokojů byste si ho asi nevzali, ale třeba u zjišťování obvodů či dokonce i průměrů všemožných předmětů je velmi praktický. Umí také sčítat a odečítat naměřené hodnoty. Veškerá komunikace s uživatelem probíhá přes displej, diodu a zvukové signály. I metr Duka pochází ze serveru Xiaomi Youpin a širší rodiny Mijia produktů.

