Zatímco minulý díl jsme věnovali cestování a pobytu na pláži, dnešní bude opět pestrý na produkty, které se dají využít doma i venku. Budeme se věnovat dvěma zajímavých vychytávkám pro focení, jednomu pomocníkovi pro sportovce i řidiče nebo multifunkčnímu držáku na kolo. Hlavním tahákem však dnes bude energie sbalená na cesty. Nemáme na mysli Tatranky, tou věcí je nová Xiaomi powerbanka s kapacitou 30000 mAh.

Zásilky z Číny Vzhledem k situaci, které čelí celý svět, se internetem šíří i spousta nepravd. Jednou z nich je, že Česká pošta nedoručuje zásilky ze zahraničí, respektive z našich oblíbených e-shopů. Není to ale pravda. Skutečnost je taková, že na naší straně je vše v podstatě stejné jako vždy. Na straně Číny je situace taková, že balíčky pro export do naší a dalších zemí budou opožděny z důvodů větší kontroly na třídících centrech, menších kapacit pracovníků kvůli karanténám a uzavřením některých leteckých a lodních přepravců, kteří naše balíčky dováží k nám. Oficiální vyjádření České pošty naleznete na jejich stránkách.

Xiaomi powerbanka s kapacitou 30000 mAh

O tomto silákovi jsme už v posledních dnech několikrát psali, naposledy při jeho zařazení právě do čínských e-shopů. Ani v tomto výběru pochopitelně nesmí nová Xiaomi powerbanka chybět. Je o ni velký zájem a není divu. Největším lákadlem je pochopitelně obří kapacita, která je ovšem podpořena i velmi zajímavými parametry z hlediska výkonu. Přes USB-C a dvě USB-A zvládne nabíjet výkonem 18 W, sama pak dokáže přijmout 24 W při dobíjení. A ta cena? Za nás parádní.

Xiaomi Mijia kompresor

Mnozí z vás ho již jistě znáte a byl i v našich dřívějších tipech. V tuto chvíli nám ale přijde fajn jej znovu připomenout. Poštovné je zdarma a při rychlém objednání byste ho mohli mít v ruce už v půlce července. Kromě samozřejmé funkce foukání má také tlakoměr, na kterém se dají nastavit maximální hodnoty. Recenze má v e-shopech i na sociálních sítích dobré. A to i v ČR.

Trlife multifunkční pomocník na kolo

Ani nevíme, jak to nazvat. Jde o super nápad, jak využít jednoho produktu a uchycení k více než jednomu běžnému účelu. A to rovnou ke čtyřem. V plastovém pomocníkovi, který se připíná na řidítka, najdeme držák na telefon, světlo (400 lm), zvonek (130 dB) a také powerbanku. Ta je dostupná ve verzích s kapacitou 2000 a 4000 mAh. Při nabíjení se o energii pochopitelně dělí světlo a telefon. Samotné světlo by mělo u výkonnějšího modelu vydržet svítit na plný jas osm hodin.

Obří Xiaomi 30000mAh powerbanka už se dá koupit z ČR. Na kolik vyjde? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Cena: 500 Kč (4000 mAh verze)

Ulanzi CapGrip fotografický držák na mobil

Pokud jste někdy drželi v ruce zrcadlovku, pojem grip asi znáte. Je to pevné či přídavné “madlo” pro pohodlnější ergonomický úchop a přístup k tlačítku spouště. V tomto případě se jedná o grip pro telefon, který poskytuje přirozenější focení pomocí klasického tlačítka. Komunikace s telefonem probíhá přes Bluetooth. Super je, že Ulanzi CapGrip má také klasický 1/4″ závit, takže ho můžete využít i jako držák na stativ. V odkazu se můžete podívat i na balíčky se stativy.

Stativ pro “stolní” focení

Vymazlené fotky drobnějších předmětů nebo populární DIY videa na podložce pořízené kolmo z vrchu asi znáte. Třeba z Instagramu. Pokud jste se o ně někdy pokoušeli prostřednictvím telefonu a chyběla vám při chystání scény jedna ruka, tento šikovný stativ vám ji určitě může podat.

Extra slevy na mobily v čínských obchodech

Vybíráme zajímavé kousky v dočasných slevách aneb Flash Deals. Ceny produktů jsou porovnávány v několika čínských obchodech a snažíme se tak přinášet smysluplné slevy, po kterých jsou produkty oproti konkurenci opravdu nejlevnější. Pokud byste u něčeho přece jen narazili na nižší cenu jinde, neostýchejte se zmínit o tom v komentářích. Ceny jsou včetně standardního poštovného.