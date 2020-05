Dnes to bude pestré, každý z pěti tipů je určený k úplně jinému účelu. Budeme se věnovat bezpečnosti, pohodlí, zábavě, sportování i kreativitě. Ukážeme si decentní kameru, větrák se zvlhčovačem, sportovní čelenku vybavenou sluchátky nebo švihadlo s počítadlem. Nejzajímavějším dnešním kouskem je ale bezpochyby laserová vypalovačka značky TwoTrees.

Zásilky z Číny Vzhledem k situaci, které čelí celý svět se internetem šíří i spousta nepravdy. Jednou z nepravd je také to, že Česká pošta nedoručuje zásilky ze zahraničí, respektive z našich oblíbených eshopů. Není to ale pravda. Skutečnost je taková, že na naší straně je vše v podstatě stejné, jako vždy. Na straně Činy je situace taková, že balíčky pro export do naší a dalších zemí budou opožděny z důvodů větší kontroly na třídících centrech, menších kapacit pracovníků kvůli karanténám a uzavřením některých leteckých a lodních přepravců, kteří naše balíčky dováží k nám. Oficiální vyjádření České pošty naleznete na jejich stránkách.

Laserová 2500mW vypalovačka TwoTrees

Top tipem tohoto týdne je něco, co by chtěla mít doma asi každá kreativní duše. V čínských obchodech je k nalezení velká spousta laserových vypalovaček / vyřezávaček, nicméně je většina obchodů nezasílá do ČR. Podařilo se nám ale najít jednu, která může dorazit i k nám a to dokonce bez poštovného. S výkonem 2500 mW nezvládne z materiálu vyřezávat (proto jí neříkáme vyřezávačka), ale poradí si s povrchovým zvěčněním zadaných tvarů a obrázků do plastu či dřeva. Maximální velikost je 40 x 30 centimetrů

Skládací větrák se zvlhčovačem eDon E908B

Tento domácí pomocník vypadá velmi šikovně z hlediska funkce i designu. Větrák s průměrem cca 25 centimetrů je možné použít hned v několika režimech. O klasické proudění vzduchu se může hlava postarat v různých výškách díky teleskopickému designu. Základna má navíc nádržku na vodu a může sloužit jako zvlhčovač. Když ho nebudete používat, dá se složit do podoby celkem malého válce. Chytré je i provedení dálkového ovladače, který je vybavený magnetem a standardně patří do středu větráku.

Decentní a elegantní WiFi kamerka

Pokud hledáte interiérovou kamerku pro kontrolu místností, která se svým designem hned neprozradí, můžete vyzkoušet tuto. Zvládá přenos ve FullHD a to i v nočním režimu. Nabízí také detektor pohybu a oboustranné audio. V nabídce je v několika variantách s přisvětlením či sloty pro paměťové karty. My uvádíme tu základní se světly.

Elektronické švihadlo s počítadlem

Když pomineme elektroniku, švihadlo má hlavně chytrý mechanismus pro nastavení délky lana. Nemusíte nic řezat. Po analytické stránce zvládne měřit čas cvičení, počet přeskoků a další hodnoty. A jak budete nabraná kila po nouzovém stavu shazovat vy?

Sportovní čelenka se zabudovanými reproduktory

Nemáte rádi sluchátka při cvičení, běhání nebo chození po venku? Co takhle vyzkoušet čelenku, která má v sobě zabudované reproduktory a přehrává hudbu či hovory přes Bluetooth? Kvalita zvuku pochopitelně nebude tak dobrá jako u sluchátek, ale když chcete dát přednost pohodlí, může to být něco pro vás. Čelenka se nabíjí dvě hodiny a vydrží osm.

