Obří Xiaomi 30000mAh powerbanka už se dá koupit z ČR. Na kolik vyjde?

Nově představená powerbanka Xiaomi s obří kapacitou 30 000 mAh se už dostává do nabídky e-shopů. Pokud tedy chcete posílit výbavu na výlety či dovolenou, máte možnost ji teď rozšířit o tohoto pomocníka. Nejnižší cena Xiaomi Mi 3 powerbanky je momentálně k nalezení na serveru AliExpress. Stojí tam cca 860 korun. Standardní poštovné činí asi padesát korun, prémiové přes PostNL 230 korun. Levnější varianta garantuje dodání do 30. srpna, ta dražší do 20. července. Jestli chcete mít powerbanku ještě do půlky prázdnin, hodí se připlatit.

Nový energetický silák na cesty od Xiaomi je vybaven nejen kapacitou 30 000 mAh, ale umí také nabíjet výkonem 18 W, pokud to mobil či jiné zařízení podporuje. Platí to o obou USB-A konektorech i o tom s koncovkou USB-C. Operovat ale samozřejmě umí i s nižšími proudy, se kterými se dá nabíjet menší elektronika. Powerbanku je schopná přijmout 24W nabíjení. Pokud k ní tedy bude mít majitel i dostatečně výkonná adaptér, může ji naplno oživit zhruba za 7,5 hodiny.

Zdroj: AliExpress