5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #256: Dávkovač mýdla Mijia

Dnešní tipy přinášejí dva kousky týkající se nabíjení a tři produkty, které úzce souvisejí s rukama. Podíváme se na elegantně vyřešený kabel pro pohodlné nabíjení při hraní her, silný adaptér schopný nabíjet i notebooky, měřič tepu a okysličení nebo opravdu zajímavý řemínek pro Mi Band 3 a 4. Nejvýznamnějším tipem je dnes ale dávkovač mýdla ze série Xiaomi Mijia.

Dávkovač mýdla Xiaomi Mijia

Top tipem tohoto týdne je velmi elegantní, minimalistický a přitom praktický dávkovač mýdlové pěny od Xiaomi. Lépe řečeno z jeho sesterské série Mijia. Přístroj ve tvaru válce je poháněný tužkovými AA baterkami a mýdlo vyrábí a podává automaticky a bezkontaktně díky senzoru. Do spodní nádržky s objemem 330 ml se nalije mýdlová hmota (ředitelná dle potřeby s vodou) a z hrdla pak uživatel dostane “namíchanou” pěnu. V současné situaci, kdy se dbá na hygienu velmi pozorně, by našel takový dávkovač uplatnění třeba i ve firmě.

Praktický nabíjecí kabel “za roh”

Zavazí vám při hraní her nebo sledování videí napájecí kabel zastrčený v telefonu? Překáží vám mezi prsty nebo v dlani? Nejste určitě sami. S touto překážkou si jde poradit několika způsoby, ale proč rovnou nesáhnout po vymyšleném a pěkně zpracovaném nápadu? Tento USB-C kabel “za roh” využívá jen malý prostor před konektorem a pak je o 180 ° otočený za záda přístroje. A navíc je vybavený malou přísavkou pro lepší uchycení.

Xiaomi 65W adaptér

Naplno se rozběhla doba, kdy kompaktní transformátory / adaptéry / zdroje (vyberte si) zvládají opravdu velké výkony a jsou schopné napájet i silnější přístroje jako notebooky. Tento kousek od Xiaomi přišel nedávno s novou řadou telefonů a zvládá i 65 wattů. Takže mimo jiné i celou škálu notebooků.

Kapesní měřič tepu, okysličení krve a množství glukózy

Zacvaknete prst a za chvilku máte přehled o tepové frekvenci, okysličení krve nebo množství glukózy v ní. Nic převratného, ale v podobě miniaturního pomocníka za pár stovek, kterého sbalíte třeba i do kabelky nebo do kapsy, se může leckomu hodit. Třeba i namísto drahých chytrých hodinek, které to umějí také, ale uživatel není ochotný je nosit.

“Šamanský” řemínek pro Mi Band 3 a 4

Už vás nudí obyčejné náhradní řemínky pro váš Xiaomi Mi Band náramek? Pokud chcete zkusit něco opravdu originálního a zároveň to alespoň trochu zapadá do vašeho stylu, máme pro vás kovovo-silikonový řemínek s nádechem historie a umění pradávných civilizací. Vložte do něj chytrý náramek a rozhodně upoutáte pozornost.

