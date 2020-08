5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #269: Gravírovačka Alfawise

Tipy z dnešního dílu budou trochu zvláštní. A to v tom smyslu, že vybrané produkty nejsou primárně určeny k tomu, aby byly ovládány nebo jen spojovány s mobilním telefonem. Ukážeme si tvarově zajímavou myš, chlazení na krk i na stůl nebo opravdu velkou montážní sadu pro rozbor mobil, notebooků nebo počítačů. Hlavním tipem je dnes laserová gravírovačka od Alfawise.

Výběr a cena tipů Z čínských obchodů vybíráme zajímavosti primárně podle toho, jak originální nám přijdou a zda by mohly mít užitek pro naše čtenáře. Snažíme se současně držet v rozumných cenových hladinách. Ceny jsou u všech položek uvedeny včetně poštovného do České republiky

Laserová gravírovačka Alfawise C50

Tento poměrně levný kousek zvládá vypalovat zvolenou předlohu na maximální plochu o rozměrech 98 x 88 centimetrů a to do hloubky dvou milimetrů. Výkon gravírovačky je 1600 mW a přítomná OSRAM lampa má životnost 10 tisíc hodin. Jemnost je 508 DPI.

Ohebná bezdrátová myš

Máte problém k počítači, notebooku nebo třeba snad telefonu najít myš, která by vám “sedla” do ruky? Najít vhodný tvar a klenbu občas není snadné. S touto by mělo být řešení podobných strastí jednoduché, jelikož je ohebná a tvarovací. Kromě této zajímavé vlastnosti má tři tlačítka, rozlišení 1200 DPI a konektivitu přes 2.4 GHz síť.

Chladicí nákrčník

Ovívání novinami? Vějířem? Nebo ruční větráčkem? Co takhle si dopřát osvěžení na cestách i bez nutnosti držet něco v ruce? Podívejte se na tento zajímavý větráček, který se věší na krk. Má dvě samostatné vrtulky, které se dají nastavit do různých směrů. Výdrž je závislá na zvolené intenzitě a to od 1,5 až 5,5 hodiny. K dispozici v pěti barvách.

115dílná (de)montážní sada

Pravděpodobně nebude vyrobená z těch nejkvalitnějších materiálů, ale zase je pěkně všestranná. I díky plastovým nástavcům a nástrojům se bude hodit při velkém množství příležitostí. Ať už se pustíte do výměny displeje mobilu, nebo budete chtít řešit prolitou klávesnici u notebooku, budete mít správné pomocníky.

Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Mini větrák, čistič a zvlhčovač vzduchu v jednom

Tento praktický kousek umí nejen rozhánět studený vzduch, ale zároveň ho také čistit a zvlhčovat. Zvládá to díky nádržce na vodu. Přitom jde opravdu o drobné zařízení (cca 17 x 17 x 17 cm), kterému nebudete mít problém najít místo na stole. Aby hezky ladil s prostředím, stěny mohou svítit sedmi různými barvami. Příkon je pouhých 8 W.

Extra slevy na mobily v čínských obchodech

Vybíráme zajímavé kousky v dočasných slevách aneb Flash Deals. Ceny produktů jsou porovnávány v několika čínských obchodech a snažíme se tak přinášet smysluplné slevy, po kterých jsou produkty oproti konkurenci opravdu nejlevnější. Pokud byste u něčeho přece jen narazili na nižší cenu jinde, neostýchejte se zmínit o tom v komentářích. Ceny jsou včetně standardního poštovného.