Sportování, cestování, vybavení do auta nebo praktické prvky do domácnosti. Dnešní tipy jsou opět pestré na různé kategorie produktů. Tím nejzajímavějším jsou rozhodně bezdrátová sluchátka od JBL vyrobená ve spolupráci se sportovní značkou Under Armour. Jsou totiž nyní k dostání za velmi příjemnou cenu.

Výběr a cena tipů Z čínských obchodů vybíráme zajímavosti primárně podle toho, jak originální nám přijdou a zda by mohly mít užitek pro naše čtenáře. Snažíme se současně držet v rozumných cenových hladinách. Ceny jsou u všech položek uvedeny včetně poštovného do České republiky

Bezdrátová sluchátka JBL Under Armour True Wireless FLASH

Populární značka ozvučovací techniky JBL a oblíbený výrobce sportovního vybavení Under Armour spojili síly o vyvinuli bezdrátové “špunty”. Nejde o žádnou žhavou novinku, ale na Gearbestu jsou nyní sluchátka za mnohem nižší cenu než u nás a navíc k objednání z Francie. Proto jsme neváhali a do výběru je ihned zařadili. Na kompletní specifikace se můžete podívat v e-shopu, případně rovnou na webu JBL.

Bezdrátová retro lampička Yeelight

Trochu retro, trochu steampunk. Ale hlavně správně chytrá lampička od Yeelight, která zvládne na jedno nabití svítit až osm hodin. Jas se dá volit díky otočné základně a největší kouzlo přichází díky BLE Mesh technologii. Více lampiček je možné na dálku propojit a ovládat hromadně. A to i skrze aplikaci. Super efekt pro vnitřní i venkovní použití.

Podložka pod mobil s odrazovým sklíčkem do auta

Pokud vám nevyhovuje vertikální upínání mobilu do auta, můžete vyzkoušet toto řešení. Do tohoto držáku (vlastně je to spíš podložka) umístíte telefon naležato a displej můžete sledovat v odrazu sklíčka. Výhodou je snadné umístění mobilu a pak jen libovolné naklánění sklíčka.

Silikonové 22mm řemínky pro hodinky

Jestli pro vaše hodinky hledáte alternativní silikonové řemínky se standardním 22mm rozměrem a současně chcete, aby hrály barvami, mrkněte na tento tip. Jsou dostupné hned v deseti odstínech. Takže si klidně můžete udělat velkou zásobu tvarově stejných a jen barevně odlišných variant.

Univerzální hliníkový stojánek

Telefon i tablet umí udržet v několika úrovních díky systému se dvěma klouby. Hliníkové tělo slibuje pevnost a odolnost. A při správném nastavení se do něj vejdou i dvě zařízení zároveň.

Extra slevy na mobily v čínských obchodech

Vybíráme zajímavé kousky v dočasných slevách aneb Flash Deals. Ceny produktů jsou porovnávány v několika čínských obchodech a snažíme se tak přinášet smysluplné slevy, po kterých jsou produkty oproti konkurenci opravdu nejlevnější. Pokud byste u něčeho přece jen narazili na nižší cenu jinde, neostýchejte se zmínit o tom v komentářích. Ceny jsou včetně standardního poštovného.