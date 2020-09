Přinášíme další tipy na zajímavé zboží z čínských obchodů. Dnes to bude hodně pestré. Manuální práce, nabíjení, svícení a natáčení i vysílání obrazu. Na to všechno přijde řada. Nepřekročíme přitom hranici šestnácti stovek korun. Hlavním tipem tohoto vydání je mini LED projektor Anbolt, který se hodí hlavně do dětského pokojíčku.

Výběr a cena tipů Z čínských obchodů vybíráme zajímavosti primárně podle toho, jak originální nám přijdou a zda by mohly mít užitek pro naše čtenáře. Snažíme se současně držet v rozumných cenových hladinách. Ceny jsou u všech položek uvedeny včetně poštovného do České republiky

Mini LED projektor Anbolt YG220

Rádi byste dětem promítali filmy, seriály nebo jen fotky v jejich pokojíčku? A nechcete jim tam instalovat televizi či velký projektor? Tento kousek je opravdu malý a úsporný a přitom dostatečně výkonný a jednoduše ovladatelný. Má LED lampu s životností 20 tisíc hodin, svítivostí 800 lumenů a nativním rozlišením 480 x 272 pixelů. Zvládne ale i Full HD. Výrobce přímo uvádí, že se hodí do tmavých pokojů a ne třeba na firemní prezentace, ale když s tím budete počítat, neměli byste být zklamaní. Umí si poradit s microSD kartou a HDMI, USB, AV i audio vstupem. Vybavený je i reproduktorem.

Univerzální nástrojový nůž NexTool 10v1

Podobný všestranný pomocník se může hodin nejen při úpravě kabeláže nebo rozebírání elektroniky. Vezměte ho klidně i kempovat. Má deset různých nástavců, měří cca 10 cm a váží 300 gramů. Pokud se vám zdá cena vysoká, tak vězte, že jde o kousek vyrobený z velmi kvalitní oceli standardu 50 HRC.

Mini Full HD kamerka Icy

Nejde o žádného rekordmana v co nejmenší velikosti, ale s ohledem na cenu slušně poslouží v situacích, kdy chcete sledovat prostor decentní kamerkou. Maximální rozlišení je Full HD (1080p), komunikuje s mobilem přes WiFi a je možné do ní strčit až 64GB kartu. Disponuje i nočním viděním a pozorovací úhel je 120 stupňů. Má i baterii, se kterou zvládne natáčet cca 3,5 hodiny.

Barevná LED žárovka s ovladačem

Pokud nepotřebujete vyložené komplexní systém světel ovládaný z jednoho místa a hledáte spíš jednoduché řešení pro jednu objímku v jednom pokoji, toto je tip pro vás. Obyčejná RGB LED žárovka s dálkovým ovládáním. Závit E27, výkon 3 W a svítivost 90 – 100 lumenů.

Třímetrový USB-A – USB-C kabel

Dostáváte se často do situace, kdy potřebujete mít mobil či jinou elektroniku napojenou na delší vzdálenost než je standardní metr či metr a půl? Není nic jednoduššího, než si pořídit delší kabel. V tomto případě jde o moderní klasiku s konektorem USB-A na jedné a USB-C na druhé straně. A mezi nimi jsou tři metry kabelu. Neočekávejte zázraky u přenosových rychlostí, bavíme se o standardu USB 2.0.

