5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #276: Xiaomi Redmi Band 4C

Výběr a cena tipů

Z čínských obchodů vybíráme zajímavosti primárně podle toho, jak originální nám přijdou a zda by mohly mít užitek pro naše čtenáře. Snažíme se současně držet v rozumných cenových hladinách. Částky jsou u všech položek uvedeny včetně poštovného do České republiky. Pokud je to možné, přidáváme odkazy na zboží dostupné z evropských skladů.