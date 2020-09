5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #275: 2.1 repro Bluedio US

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů. Dnes se budeme věnovat poslechu hudby, masážím, hned dvakrát nabíjení v autě a také ochraně displejů. Hlavním tipem je protentokrát zajímavý Bluetooth reproduktor Bluedio US s 2.1 konstrukcí.

Výběr a cena tipů Z čínských obchodů vybíráme zajímavosti primárně podle toho, jak originální nám přijdou a zda by mohly mít užitek pro naše čtenáře. Snažíme se současně držet v rozumných cenových hladinách. Částky jsou u všech položek uvedeny včetně poštovného do České republiky. Pokud je to možné, přidáváme odkazy na zboží dostupné z evropských skladů.

2.1 reproduktor Bluedio US

Jestli se úplně nevyznáte v audiosystémech, tak vysvětlíme, že označení 2.1 představuje sestavu dvou klasických stereo reproduktorů a jednoho subwooferu aneb basového reproduktoru. To stejné se známá značka Bluedio pokusila vměstnat do této přenosné futuristické podoby. Samozřejmě nemá šanci hrát jako domácí kino nebo velká 2.1 sestava u počítače. O něco kvalitnější zvuk oproti jiným Bluetooth reproduktorům s jedním či dvěma měniči by ale měl Bluedio US zajistit. Výdrž na jedno nabití je 5-7 hodin.

Cena: 1 150 Kč (verze s krabicí)

Masážní nákrčník Jeeback G3

Jméno vám velmi pravděpodobně nic neřekne. Jde o produkt, který se dostal do výroby díky úspěchu na crowdfungungovém Xiaomi serveru Youpin. Zařízení používá pulzy, které mají deset úrovní intenzity a je možné je spustit ve čtyřech různých módech. Nákrčník také hřeje. O vše se starají čtyři kontaktní plochy. Při třicetiminutovém používání denně vydrží Jeeback G3 na jedno nabití osm dní.

Cena: 940 Kč (verze s krabicí)

Magnetický držák / bezdrátová nabíječka do auta Floveme

Tohoto multifunkčního pomocníka je možné upevnit v libovolné pozici díky 360° otáčení. Telefon drží díky magnetu a je vybaven standardem Qi zajišťujícím bezproblémové nabíjení široké škály moderních telefonů. Je možné jej uchytit v mřížce, případně nalepit držák na palubní desku.

USB redukce a prodlužka 12V konektoru Baseus

Známá značka elektroniky tímto zařízením nabízí řidičům možnost do zdířky pro “zapalovač” umístit redukci na 2x USB a k tomu navíc pomocí kabelu dostat stejné dvě zdířky i na další místo v autě. Maximální výstup USB konektorů je 5 V při 3,1 A (cca 15 W) a celkový maximální výkon je 100 wattů.

3D ochranná fólie pro náramek Mi Band 4 / 5

Náramky od Xiaomi sice nestojí moc peněz, ale proč jim nedopřát trochu lepší ochranu před poškrábáním nebo úplném zničením? Na mysli samozřejmě máme sklíčko na displeji. Díky zakřivení dokáže tato velmi odolná fólie ochránit celou jeho plochu. V odkazu najdete varianty pro čtvrtou i pátou generaci Mi Band. Nepřehlédněte také množstevní slevy.

Cena: 40 Kč (1 ks pro Mi Band 5)

