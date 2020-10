5 tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů #277: Chytrá past na myši

Venku už se udělalo škaredě a je tu podzim. I s tipy z Číny se tedy pomalu od pláží, cyklistiky a kempování přesuneme do tepla domova, případně do aut. Mrkneme se na designově povedený bezdrátový reproduktor, praktický hledač klíčů nebo Bluetooth přijímač/vysílač. No a jestli se vám taky v domě či v bytě objevily s horším počasím nevítaní hlodavci, tak hlavním tipem je dnes chytrá past na myši značky Tuya.

Výběr a cena tipů Z čínských obchodů vybíráme zajímavosti primárně podle toho, jak originální nám přijdou a zda by mohly mít užitek pro naše čtenáře. Snažíme se současně držet v rozumných cenových hladinách. Částky jsou u všech položek uvedeny včetně poštovného do České republiky. Pokud je to možné, přidáváme odkazy na zboží dostupné z evropských skladů.

Chytrá past na myši Tuya

Jestli nepatříte mezi milovníky všech tvorů a nezvaného škůdce v podobě myši chcete úplně zlikvidovat, toto je velmi praktický a efektivní způsob. Hlodavce usmrcuje pomocí vysokého napětí a chytrost pasti spočívá v tom, že je možné ji připojit a ovládat prostřednictvím WiFi a mobilní aplikace. Dá se jednoduše rozebrat a vyčistit.

Bezdrátový 16W (RMS) reproduktor Eleoption M17

Tento reproduktor se nám líbil hlavně po designové stránce. Je dostupný v několika barevných i vzorových variantách. Z hlediska zvukových parametrů nabízí výkon 15 W (RMS), Bluetooth 4.2 a až šestihodinovou výdrž. Mezi fyzické vstupní porty patří AUX, USB a SD karta. Dají se do něj zapojit také mikrofony pro pořádání karaoke.

Hledač klíčů a cenností Retekess TH104

Žádné Bluetooth, žádná WiFi, žádné SIM karty. Jde o jednoduchý radiový (433.92 MHz) hledač až šesti přívěsků, které můžete zavěsit na klíče či jiné cennosti. S dosahem pár desítek metrů se hodí na hledání věcí po bytě či na zahradě.

Bluetooth receiver / transmitter Vikefon

Pokud například v autě nemáte jinou možnost, jak propojit mobil s rádiem, můžete svěřit přenos Bluetooth receiveru (přijímači), který převede bezdrátový signál přes jack do AUX zdířky. Umí fungovat i opačně, takže ho můžete doma využít třeba při posílání signálu z “hloupé” televize do chytrého reproduktoru. Zvládá Bluetooth ve verzi 5.0 a AptX.

Obchod Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Transparentní řemínky pro Mi Band náramky

Jestli se poohlížíte po jiném řemínku pro váš Mi Band náramek v jeho třetím, čtvrtém či pátém vydání, zkuste mrknout i na tuto variantu. Jde o silikonové řemínky, které se snaží být decentní tím, že jsou částečně průsvitné a průhledné. Jeden z nich je vyloženě čirý a stojí zmíněných 35 korun. Zbylé, které jsou barevné, stojí o něco méně.

Extra slevy na mobily v čínských obchodech

Vybíráme zajímavé kousky v dočasných slevách aneb Flash Deals. Ceny produktů jsou porovnávány v několika čínských obchodech a snažíme se tak přinášet smysluplné slevy, po kterých jsou produkty oproti konkurenci opravdu nejlevnější. Pokud byste u něčeho přece jen narazili na nižší cenu jinde, neostýchejte se zmínit o tom v komentářích. Ceny jsou včetně standardního poštovného.