Jak si v autě pouštět hudbu z mobilu? Existují lepší i horší řešení

Určitě už jste tu otázku někdy řešili a pravděpodobně na ni už máte i svou ideální odpověď. Pojďme se ale přehledně podívat na jednotlivé možnosti. I s ohlédnutím ke starším a už překonaným variantám. Tak tedy: Jak si v autě pouštět hudbu z mobilu? A proč vlastně? Důvodem mohou být dejme tomu skladby uložené v telefonu nebo třeba playlisty na Spotify. Když tedy nechcete poslouchat běžné autorádio a potřebujete poslat zvuk z mobilu do audiosystému v autě, po čem sáhnete? Jestli nevíte a potřebujete poradit, čtěte dál. Vy, co už své řešení máte, ho zkuste v článku najít.

Jak pouštět v autě hudbu z mobilu?

Přes Android Auto

Momentálně nejpokročilejší a nejkomplexnější metoda zprostředkovaná populární aplikací od Googlu. Můžete současně ovládat třeba i navigaci nebo vyřizovat některé zprávy. A to pohodlně z obrazovky auta. U některých telefonů a vozidel je dostupné i bezdrátové spojení, ale USB konektivita je zase fajn pro nabíjení telefonu.

Přes USB konektor

Modernější autorádia vybavená USB konektorem dokáží z telefonu “přečíst” skladby i z hlubší složkové struktury. Pokud nemáte dostupné Android Auto, ale je přítomno USB, tuto variantu doporučujeme. Tuto variantu hledejte mezi položkami pro přehrávání z externích zdrojů (u vozů Škoda je to například položka Média).

Přes Bluetooth

Pokud vaše autorádio umožňuje vyřizovat hovory přes Bluetooth, pravděpodobně zvládne přes stejnou technologii také přehrávání hudby. Najděte si opět přehrávání z externích zdrojů a hledejte Bluetooth. Hodí se pro případ, kdy nemáte dostupné Android Auto ani USB konektor.

Přes AUX / jack konektor

Máte starší autorádio a žádná z předchozích variant pro vás není proveditelná? Pokud v autě najdete alespoň jack zdířku s nápisem AUX, máte vyhráno. Stačí propojit telefon s autem pomocí signálového kabelu, zvolit správný vstup a hrajete. Toto už je většinou analogové řešení, kdy je ovládání nutné provádět na telefonu. Pokud vaše rádio nemá chytřejší AUX.

Přes Bluetooth receiver

Jestliže vlastníte moderní telefon bez jack konektoru a současně rádio bez Bluetooth konektivity, možná pro vás bude nejjednodušší tato varianta. Jen budete muset auto “zchytřit” externím Bluetooth receiverem alias přijímačem. Ten propojíte přes jack do auta a hudbu pak z telefonu posíláte bezdrátově. Redukci z USB-C na jack shánět nemusíte a telefon můžete nabíjet ze zdířky zapalovače. Myslete na to, že nabíjet jednou za čas musíte i receiver.

Přes FM transmitter

To už se dostáváme do sféry hodně starých a méně kvalitních řešení. Pro auta, která nemají ani AUX či USB. Některé telefony mají FM vysílač přímo v sobě (moc jich není), u jiných je potřeba sehnat FM transmitter. Jde o vysílač (Tx alias Transmitter je opak Rx alias Receiveru), který v tomto případě zapojujete na straně telefonu. Na zařízení zadáte nějakou vhodnou FM frekvenci a tu pak naladíte na rádiu.

Přes kazetový adaptér

Toto už je skoro retro, mnozí z vás to možná ani nikdy neviděli. Majitelé aut s opravdu starými rádii s kazetovou mechanikou by ale mohli vyprávět. Tento způsob pamatuje éru hloupých tlačítkových telefonů, se kterými jsme nosili ještě po kapsách i mp3 přehrávače. Když chtěl člověk dostat hudbu z jack konektoru do autorádia (a neměl výše zmíněný FM transmitter), sáhl po této divné kazetě s káblíkem. Audio signál putuje od zdroje skrze krabičku až k magnetickým hlavám kazeťáku. Šíleně komplikované a nekvalitní? Dnešní optikou ano, dříve to ale zlepšovalo náladu řadě řidičů.

Kterou variantu používáte? Jaké máte zkušenosti?