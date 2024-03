Jak fotit mobilem? #1: Ostrost

U mobilní fotografie hodně pomáhá stabilizace, ale pokud fotíme statickou scénu, můžeme použít stativ. Ten zcela eliminuje chvění rukou a malé stativy jako např. GorillaPod jsou skladné, lehké a nejsou až tak drahé a posunou možnosti mobilní fotografie o kus dál.

Jednoduchý stativ s adaptérem na mobil

Pokud nemáme stativ po ruce, lze mobil o něco opřít nebo aspoň opřít o něco sami sebe.

V případě Samsungů s podporou S Pen pomůže i vzdálená aktivace spouště. Tím eliminujeme rozechvění mobilu při dotyku displeje. Pokud máme jiný mobil, bude v něm určitě možnost pořídit snímek pomocí například asistenta a hlasového příkazu.

Špatné zaostření je potřeba především hlídat. Někdy se ale stane, že fotoaparát má problém zaostřit. To se děje nejčastěji tehdy, když je na scéně málo světla, a nebo když se snažíme zaostřit jednolitou plochu (bílá zeď, obloha, papír). Fotoaparát totiž hledá na scéně kontrastní prvky a zaostřuje podle nich.

Můžeme mu pomoct tak, že najdeme něco kontrastního ve stejné vzdálenosti, jako je focený objekt, na to zaostříme a pak překomponujeme a vyfotíme už bez dalšího ostření. Tady ale pozor na to, že v automatickém režimu fotoaparát nastaví podle zaostřené scény i expozici, takže pokud by se jasy scény, podle které ostříme a té, kterou fotografujeme, hodně lišili, dostaneme špatně exponovanou fotografii. To lze ještě trochu zachránit násilnou úpravou expozice během ostření, kdy prostě odhadneme rozdíl jasů scén a posuneme příslušně korekci expozice.

Rozmazání pohybem fotografovaného objektu nastane tehdy, když fotíme např. ze stativu a kolem nás projede rychle auto. Celá scéna pak bude ostrá, ale auto rozmazané. Tomuto se dá předejít tak, že zaostříme na nějaké místo, kudy auto pojede, pak bez přeostření překomponujeme na jedoucí auto, držíme ho v záběru a v místě, na které jsme předtím zaostřili, stiskneme spoušť. Celou dobu musíme držet auto v záběru a pohybovat mobilem! Tím dosáhneme toho, že se rozmaže pozadí za autem, ale auto zůstane ostré. Přiznávám, že tato technika je v případě mobilní fotografie docela složitá.

Dlouhý čas

Špinavý objektiv. Nevěřili byste, jak častý je to problém zvláště v dobách, kdy moudří výrobci přesunuli čtečky otisků prstů vedle čoček fotoaparát. Naštěstí se od tohoto umístění už upustilo. Pravdou ale je, že i když si dáváte pozor, může vám na objektiv někdo kýchnout, přistát na něm dešťová kapka nebo sněhová vločka apod. Nezbývá, než si to hlídat a čočky pravidelně čistit nejlépe speciální utěrkou na optiku (tady máme výhodu my obrýlení, kteří takovou utěrku taháme kvůli brýlím tak jako tak). Mobilní fotografie je na tento typ potíží náchylnější, než klasická fotografie s velkými přístroji, kde si můžeme pomoci například sluneční clonou, která chrání objektiv nejen před protisvětlem, ale i před znečištěním.

Ještě bych se vrátil k tomu, co má přesně být na fotce ostré. Už jsem zmínil situaci s jedoucím autem, ale je toho víc.

Portrét ostré mají být oči, pozadí rozostřené Pohybující se objekty hlavní objekt ostrý, pozadí, případně i okolí může být rozmazané jak hloubkou ostrosti, tak pohybem Krajina měla by být celá ostrá Makro u makra se větší hloubka ostrosti dosahuje složitě, pozadí může být rozmazané Tekoucí voda proud vody může být rozmazaný dlouhým časem, popíšu později

Hloubka ostrosti

Několikrát jsem zmínil pojem hloubka ostrosti. Co to ale je?

Hloubka ostrosti Když zaostříte na nějaké místo, nebude ostré jen ono, ale bude ostrá i část snímku před a za tímto zaostřeným místem. A tomuto rozsahu, kde vnímáme snímek jako ostrý, se říká právě hloubka ostrosti. (Zatímco místu, na které jsme zaostřili, se říká rovina zaostření – ona to není úplně rovina, ale spíš sféra, ale budiž. Prostě všechno v této vzdálenosti bude ostré dokonale a všechno v hloubce ostrosti bude sice ve skutečnosti malinko neostré, ale lidé to pořád budou vnímat jako ostré).

Rozsah hloubky ostrosti je ovlivněn třemi parametry:

Clona : čím větší clonové číslo, tím větší hloubka ostrosti

: čím větší clonové číslo, tím větší hloubka ostrosti Ohnisková vzdálenost : čím menší ohnisková vzdálenost, tím větší hloubka ostrosti

: čím menší ohnisková vzdálenost, tím větší hloubka ostrosti Vzdálenost: čím větší vzdálenosti od fotografovaného objektu, tím větší hloubka ostrosti

Připravil jsem malou demonstraci použití clony. Note9 měl variabilní clonu, lze měnit mezi hodnotami 1.5 a 2.4 a je krásně vidět, jak se mění rozmazání věnce v pozadí. Dnes nevím o mobilu, který by variabilní clonou disponoval, takže tato ukázka je spíše demonstrativní a v praxi nepoužitelná.