Samsung má dlouhodobě problémy s rozmazanými fotografiemi

Novinka S24 slibuje zrychlení závěrky a vyšší kvalitu obrazu

Některé věci může ovlivnit i uživatel správným nastavením

Fotoaparát Samsung je už dlouhou dobu cílem stesků na kvalitu výstupu po celém (nejen) českém internetu. Lidé si stěžují na pomalé reakce a na rozmazané fotografie.

Zatímco konkurence zachytí obraz často ostrý i za špatných světelných podmínek, mobily Samsung, a to i ty z nejvyšších řad, tvrdošíjně zobrazovaly rozmazané šmouhy tam, kde bychom čekali běžící dítě nebo psa. Pro tento problém se vžil pojem shutter lag, což je ale ve skutečnosti něco trochu jiného. Pojďme si rozebrat dva problémy, se kterými se Samsung skutečně potýkal a jak to aktuálně vypadá s jejich řešením.

Fotoaparát Samsung a shutter lag

Jedná se o reakční dobu fotoaparátu, aneb kolik času uběhne od okamžiku, kdy vydáte povel k pořízení snímku po jeho skutečné zaznamenání.

Pokud je tato doba příliš dlouhá, může se stát, že promeškáte důležitý okamžik, protože než fotoaparát zareaguje, je už dávno onen okamžik pryč. Dítě je za rohem, zmrzlina místo v ruce na tričku a místo svatebního polibku fotíte křtiny.

Jak shutter lag vzniká

Obecně je způsoben tím, že přístroj nestihne zareagovat včas na podnět uživatele. Může to být chybou v aplikaci, nedostatečným výkonem, špatným nastavením, špatnými podmínkami.

Za jednu příčinu si Samsung mohl sám, protože jeho aplikace nereagovala na dotyk prstu ikony spouště, ale až na jeho uvolnění. Takto sice reagují všechny ovládací prvky grafického prostředí, ale zrovna v případě fotoaparátu je to nešťastný přístup.

Problémy s výkonem můžeme u vlajkových lodí vyloučit, u základních modelů je třeba počítat i s tím, že mobilu bude chvíli trvat, než zareaguje.

Dalším zdrojem zpoždění bývá ostření. Pokud se jedná o náročnější scénu, může zaostření chvíli trvat.

Jak se s tím vypořádat

Už nějakou dobu existuje aplikace Camera Assistant, která umožňuje změnit některá skrytá nastavení aplikace Fotoaparát. Ačkoliv se Camera Assistant musí instalovat ze Samsung Galaxy Store (na Google Play ji nenajdete) jako samostatná aplikace, integruje se pak do nabídky nastavení aplikace Fotoaparát. Zhruba před rokem Samsung umožnil přenastavit chování reakce na stisk spouště, kdy fotoaparát může reagovat už na první dotek displeje.

Dalším nastavením můžete přístroji říct, jestli vám víc záleží na rychlosti odezvy nebo na přesnosti zaostření. Záleží na vás, co vás víc pálí.

Rozmazaná fotografie

Pokud chceme mít fotografie ostré, nejlepší cestou je pochopení problematiky. Protože zde nejsme na fotografickém serveru, pokusím se o zjednodušené vysvětlení. V zásadě jsou dvě hlavní příčiny, proč je fotografie rozmazaná. Pokud je neostrá celá nebo je ostrého něco jiného, než chcete, pravděpodobně se jedná o špatně zaostřenou fotografii. Pokud je neostrý nějaký pohybující se objekt, pravděpodobně je zaostřeno správně, ale fotoaparát použil příliš dlouhý čas a došlo k pohybovému rozmazání.

Kombinace obou příčin pak způsobí naprostou katastrofu.

Špatné zaostření

Ať už se jedná o úplně neostrou fotografii nebo zaostření na nesprávný objekt, příčinou je většinou zbrklost fotografa. Pokud fotoaparát namíříte na scénu a hned stisknete spoušť, fotoaparát ještě nemusel správně zaostřit a v kombinaci s preferencí rychlosti pořídí sice fotografii co nejrychleji, ale rozmazaně.

Řešením je před stiskem spouště chvilku počkat a zkontrolovat že je zaostřeno na objekt, který chceme mít ostrý.

Rozmazání pohybem

Rozmazání pohybem je dvojího typu, i když příčina je společná. Pokud víte něco o expozici, říká vám něco čas expozice. Udává se jako zlomek sekundy a je to doba, po kterou fotoaparát sbírá světlo ze scény. Čím méně je na scéně světla, tím delší tento čas musí být. (Pozn. dalším faktorem je světelnost objektivu – ta je u mobilů většinou daná a neměnná – a citlivost ISO).

Pokud fotíme statickou scénu, například architekturu, můžeme si dovolit i hodně dlouhý čas, pokud ovšem máme mobil stabilní. Pokud jej držíme v ruce, vždy dochází k určitému třesení přístrojem, které se násobí vlivy jako nízká teplota, stres, alkohol apod. Hodně toho zvládne stabilizace, ale ani ta není všemocná. Rozmazání pohybem může pak být i žádoucí, například na fotografii mostu Banpo v Soulu.

Problém je, že málokterá scéna je opravdu statická. I před budovami jezdí auta a chodí lidé, ale co když chceme vyfotit hrající si děti, sportovce, jedoucí auto? V takovém případě je třeba zajistit, aby nebyl expoziční čas příliš dlouhý. Důležité je mít na paměti, že při pohybu nám sebelepší stabilizace nepomůže! Ta kompenzuje pouze vliv nestabilního uchopení fotoaparátu, ale na pohybující se objekty nemá žádnou páku. Čím větší přiblížení, tím více bude třas rukou na fotce vidět – to se týká jen optického přiblížení, digitální je jen výřez.

Špatná zpráva je, že nemáme moc možností, jak ovlivnit čas expozice. Můžeme použít režim Pro, nastavit čas a zbytek nechat na automatice, ale to znamená ztrátu času, poměrně složité nastavení a hlavně, ztrátu zpracování fotografie umělou inteligencí. A ta je zrovna při špatných světelných podmínkách poměrně žádoucí.

Je novinka opravdu lepší?

Samsung se chlubí u S24 rychlejší závěrkou, lepším zpracováním obrazu a umělou inteligencí, ale to všechno dohromady jsou vlastně „jen“ do marketingového slangu zaobalené optimalizace, které jsem popsal výše. Co ale nelze upřít, je větší snímač a hlavně výsledky.

Dále Samsung rozvíjí aplikaci Expert RAW, o které jsme už psali, a která nově umožňuje focení do RAWu a také nastavit fotoaparát Samsung, aby fotil přímo do rozlišení 24 Mpx.

Dobrá zpráva je, že když jsem porovnával fotografie z S23 Ultra a S24 Ultra za podobných podmínek (jednalo se o dva koncerty v brněnském Sonu), všiml jsem si, že zatímco u S23 Ultra šel fotoaparát Samsung až na opravdu dlouhý čas 1/17″ i při citlivosti ISO 200, S24 Ultra nikdy nenastavil čas delší než 1/30″ i za cenu ISO 800-2000. A i fotografie s touto citlivostí jsou kvalitní. Bohužel je zde z licenčních důvodů nemohu zveřejnit.