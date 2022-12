Šikovný Camera Assistant zamíří do dalších Samsung mobilů

V říjnu letošního roku jsme vás informovali o tom, že společnost Samsung vydala nový mobilní softwarový nástroj s názvem Camera Assistant. Jde o fotografickou pomůcku z balíku Good Lock, který je pár dní dostupný také v ČR, nicméně dá se doposud úspěšně spustit (alespoň oficiálně) pouze v telefonech Galaxy S22. To by se ale mělo brzy změnit a modul podle všeho zamíří i do dalších telefonů od Samsungu.

Na korejských komunitních stránkách společnosti jeden z administrátorů zmínil, že modul Camera Assistant hodlá Samsung zpřístupnit v maximálním možném množství telefonů. Tak uvidíme, zda tento nástroj dostanou do ruky i majitelé levnějších a méně vybavených mobilů, nebo bude i toto pokročilé focení po vzoru Expert RAW dostupné jen ve vlajkových modelech.

Camera Assistant umožňuje jemnější kontrolu nad nastavením fotoaparátu v porovnání s výchozí foto aplikací, přičemž některá nastavení se dokonce vracejí poté, co v posledních několika letech ze smartphonů Samsung zmizela.

Jak často praktikujete nějaké pokročilé focení?

Zdroj: sammobile