Samsung má další exkluzivní nástroj pro pokročilé focení

Zhruba deset měsíců po vydání aplikace Expert Raw, která u telefonů značky Samsung slouží k pokročilému využití fotoaparátů, vydává korejský gigant další podobný nástroj. Exkluzivně pro své mobily uvolnil novinku jménem Camera Assistant. Jde o plugin do aplikace Good Lock, která v Česku není skrze Galaxy Store oficiálně dostupná, nicméně dá se stáhnout z alternativních zdrojů. Zmíněný fotografický asistent přináší několik novinek rovnou do automatického režimu. A to i u levnějších telefonů, což je podstatný rozdíl právě oproti Expert Raw.

Automatické HDR

Nový přepínač umožňující zapnout či vypnout automatické snímání v HDR.

Vyhlazení snímků

Možnost softwarového vyhlazení fotografií pocházejících z klasického a portrétového režimu.

Automatické přepínání objektivů

Tímto přepínačem je možné aplikaci přimět volit objektivy dle světelných podmínek a hodnoty zoomu.

Nahrávání videa ve foto režimu

Přepínač umožňuje zapnout režim, při kterém se dá v rámci foto náhledu podržením spouště zahájit nahrávání videa.

Počet snímků po doběhnutí časovače

Pokud vám nestačí jedna automaticky pořízená fotka, můžete v této nabídce zvolit i tři, pět nebo sedm.

Rychlejší závěrka

Řešení pro situace, kdy například sekvenčně fotíte velmi rychle se pohybující objekty. Snímky ztrácejí na kvalitě, ale jsou ostřejší.

Časovač vypnutí Fotoaparátu

Při neaktivitě se běžně foto aplikace vypne po dvou minutách. S novou nabídkou je možné nastavit i pět či deset.

Čistý náhled na HDMI obrazovkách

Na připojených displejích zobrazuje telefon fotografii bez ovládacích prvků.

Camera Assistant je k nalezení v Galaxy Store, nicméně v tuto chvíli jej pravděpodobně nebudete mít možnost v Česku stáhnout ani v případě, že vám funguje Good Lock. Časem by se ovšem mohl instalátor objevit na serverech jako APK Mirror.

