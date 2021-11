Stahujte: Samsung má exkluzivní apku pro pokročilé focení

Fotoaparát v Samsung telefonech má mimo jiné také Pro režim, který zkušenějším uživatelům umožňuje podrobnější nastavení několika důležitých parametrů pro dokonalé pořízení snímku. Tedy relativně “dokonalé”, protože pořizování fotek mobilem má pochopitelně stále své neoddiskutovatelné limity. Korejská firma se nicméně rozhodla telefony (zatím Galaxy S21 Ultra) nově vybavit ještě lepším nástrojem než je zmíněný Pro režim. Tímto prostředníkem má být aplikace Expert RAW.

Galaxy Expert RAW

APK: https://t.co/RO8DXM0AWX

Lightroom Profile:https://t.co/Nxq7ae4NF5 Supported in S21U running Android 12 or above. Linear DNG 16bit raw, Lossless JPEG, HDR, ISO, Shutter-Speed, EV, Manual Focus, White Balance, Histogram, UW, Wide, Tele(3x), Tele(10x) lens pic.twitter.com/6VSuDQo9tE — Tron ❂ (@FrontTron) November 24, 2021

Kromě tradičních volitelných hodnot jako jsou ISO, rychlost závěrky, vyvážení bílé nebo expozice novinka nabízí například i přímý náhled histogramu, lepší HDR a také ukládání snímků do formátů Lossless JPG a 6-bit Linear DNG RAW. Samsung tuto aplikaci zatím skrze Galaxy Store zpřístupnil majitelům Galaxy S21 Ultra s Androidem 12 (One UI 4.0) v Koreji. Expert RAW už ale můžete do tohoto přístroje s patřičným systém manuálně stáhnout v podobě instalačního APK souboru.

Zatímco rozšíření do dalších regionů snad můžeme očekávat do pár dnů či týdnů, o zpřístupnění pro další Samsung telefony se toho zatím moc neví. Ale doufejme, že nepůjde o exkluzivitu pouze pro poslední vlajkový telefon.

Jak moc precizně fotíte mobilem?

Zdroj. XDA