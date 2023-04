Telefony z řady Galaxy S23 se nedávno dočkaly aktualizace, která přinesla vylepšení týkající se fotoaparátů, avšak spolu s ní dorazil také jeden problém. Ten se týká pouze Galaxy S23 Ultra a způsobuje problémy, které jsou spojené s HDR.

Tento problém způsobuje podivný efekt, který předmětům na fotografii dodává zvláštní ozáření způsobuje s největší pravděpodobností právě HDR. Podle leakera Ice Universe je ale naštěstí oprava na cestě. Bohužel nám nesdělil žádný potenciální termín, ale dá se očekávat, že bude odstraněn spolu s květnovou bezpečnostní záplatou. Ta by měla dorazit asi za dva týdny.

Exclusive: Good news, Samsung S23 Ultra will address HDR abnormal contour issues in the next firmware update. pic.twitter.com/EhQs4biFXM

— Ice universe (@UniverseIce) April 14, 2023