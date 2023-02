Vylepšený Samsung Camera Assistant míří do dalších mobilů

V říjnu loňského roku jsme vás informovali o tom, že společnost Samsung vydala nový mobilní softwarový nástroj s názvem Camera Assistant. Jde o fotografickou pomůcku z balíku Good Lock, který je pár týdnů dostupný také v ČR. Funkce, která původně vznikla exkluzivně pro telefony z řady Galaxy S22, se podle oficiálních informací podívá do dalších telefonů. Samsung navíc oznámil v tomto prostředí několik novinek.

Do kterých Samsung mobilů nově zamíří Camera Assistant?

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Mezi novinkami najdeme celkem tři provedené úpravy a dvě úplně nové funkce. První upravenou funkcí je změkčování obrazu, které nyní nabízí tři různé úrovně textur (0, 50 a 100 procent). V nastavení rychlosti snímání přibyl pro uživatele, kteří upřednostňují rychlý výsledek před kvalitou, nový přepínač “Priorita rychlosti”. Třetí aktualizace možná nejzajímavější a zpřístupňuje sekvenční snímání s časovačem. Ten tedy není nutné spouštět před každým focením.

První úplnou novinkou je rychlá spoušť. Po zapnutí této funkce telefon vytvoří snímek okamžitě po přiložení prstu na displej a zmizí i to nejmenší zpoždění, které je způsobené oddálením prstu. Druhá novinka umožňuje vypínat displej při dlouhém natáčení videa, aby se ušetřila energie. Camera Assistant vyrazí do zmíněných telefonů rovnou s aktualizací prostředí One UI na verzi 5.1. Ta byla vypuštěna s novými telefony řady Galaxy S23.

Našli jste váš mobil v seznamu?

Zdroj: sammobile