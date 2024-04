Jak fotit mobilem #4: Makro pěkně zblízka

Makro je jednou z nejoblíbenějších fotografických disciplín

Zároveň ale patří k těm obtížnějším

Pro dobré výsledky je třeba znát několik triků

Makro je velice oblíbené téma. Některé mobily se s tím poperou snáz, některé hůř a některým je třeba pomoct. V článku demonstrujeme postupy na telefonech S22 Ultra a Xiaomi 14 Ultra , přičemž většina postupů je použitelná obecně. Na případné výjimky upozorníme.

Co je to makro?

Nejprve bychom si měli ujasnit, co vlastně čekáme od makra. Někdo bere jako makro focení dokumentů, někdo květ růže a někdo oko pavouka. Příklady, zvláště ten poslední, sem raději dávat nebudeme.

Dobrá, tak jak to s tím makrem je? Zjednodušeně řečeno, je to takové zobrazení objektu, kdy velikost obrazu objektu na snímači je stejně velká jako ve skutečnosti (nebo i větší). Toto platí pro kinofilm, pro významně menší snímače, používané v mobilech, bychom mohli trochu slevit. Řekněme, že o pravé makro se jedná, pokud vyfotíme pravítko a celá fotka zabere rozsah asi 3-5 cm.

Rychle zjistíme, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Jak na focení makra

První věcí, která většinu lidí možná napadne, je fotit z co nejmenší vzdálenosti. Čím blíže k focenému objektu jsme, tím se zdá větší, to dá přece rozum, že? Ano, ale rychle zjistíme, že běžný fotoaparát bude mít problém na malé vzdálenosti zaostřit. A když jdeme na vzdálenost, na kterou už zaostří, je na fotce třeba sešit do zeměpisu. V horším případě nástěnná mapa.

Výrobci používají trik, kterým si pomáhají.

Ten spočívá v tom, že pozná, že ostříme na malou vzdálenost a přepne na širokoúhlý objektiv. Ten má většinou lepší schopnosti, co se ostření nablízko týče. Toto řešení mají ale své nevýhody. Za prvé dochází k deformaci, a to jak perspektivy, tak k výraznému snížení ostrosti směrem k okrajům fotografie. Druhou nevýhodou je, že pokud se k focenému objektu přiblížíme hodně, budeme si stínit, případně v mém případě různě zadrhávat o větvičky a tím rozpohybovat focený objekt. Nehledě k tomu, že nám focený objekt může utéct (brouk), uletět (motýl) nebo nás kousnout (zase ten pavouk…)

Na obrázcích demonstrujeme schopnost přiblížení se k objektu při použití hlavního objektivu ve srovnání se širokoúhlým. Při použití širokoúhlého objektivu nám optika dovolí jít blíž, ale vidíme, že v obraze jsou artefakty. To je způsobeno tím, že širokoúhlý objektiv má horší světelnost.

Mobil bez makro režimu

Nebudu chodit dlouho kolem horké kaše a prozradím, že ideální cesta jde opačným směrem. Ano, ty nejlepší makroobjektivy, které se dají pořídit, mají velkou ohniskovou vzdálenost – jedná se většinou zároveň o perfektní portrétní objektivy. Portrétní…? Ale to je přece pravý opak makra, ne? To je to rozmazané pozadí, bokeh…

Pokud jste si řekli tohle, přečtěte si dřívější článek na téma ostrost. Připomenete si v něm, že rozmazané pozadí se nedělá jen softwarově, ale je to vlastnost objektivu, závislá na světelnosti a ohniskové vzdálenosti. A při správném poskládání čoček se dá takový portrétní objektiv naučit zobrazit objekty v měřítku 1:1. To sice objektivy používané u mobilů neumí, ale i tak je výsledek často mnohem lepší, než použití metody širokoúhlého objektivu a maximálního přiblížení. Navíc odpadne riziko pokousání pavoukem a i ta perspektiva bude lepší a stínit si také nebudete.

Na přiložených fotografiích demonstrujeme práci s perspektivou, hloubkou ostrosti a bokehem. Vidíme, že při použití širokoúhlého objektivu je perspektiva hlubší, v záběru je i kousek okolí a hloubka ostrosti je vysoká. Pokud přepneme na delší ohniska, obraz se jakoby zplošťuje, hloubka ostrosti se zmenšuje a bokeh se mění.

Nebudeme vám nic nalhávat, s mobilem nebude bokeh nikdy perfektní, takže tohle bych nějak neřešil (připomínám, že bokeh není rozmazání pozadí, ale to, jak se chovají bodové zdroje světle v rozmazané části. Taková ta rozmazaná kolečka – třeba kapky rosy apod.).

Zde demonstruju chování hloubky ostrosti a bokehu. Teoreticky by se měl nejlépe chovat portrétový objektiv, ale jak vidíte, jeho sice o něco málo větší ohnisková vzdálenost nedokáže vyrovnat horší světelnost (f:1/8 vs f:2.4). Je třeba si uvědomit, že zatímco přepočet na kinofilm nám hlásí 23 mm vs 69 mm, reálné ohniskové vzdálenosti jsou 6.4 mm a 7.9 mm. A to se počítá. 3x zoom je zde dosažen kombinací delšího ohniska a menšího čipu.

Širokoúhlý objektiv má zase problém s ostřením (uznávám, je to i rukama, mohl jsem si pohlídat, že ostří na pozadí a usměrnit ho). Ale i tam je vidět, že daní za zajímavější perspektivu je poměrně ostré pozadí, od kterého se focený objekt dostatečně neoddělí.

makro zoom

Na záznamu můžete vidět, jak se mění při různých ohniscích a přiblížení k objektu hloubka ostrosti.

Mobil s makro režimem

Některé mobily mají speciální režim na focení makra. V takovém případě je třeba vyzkoušet, jestli se jedná o marketingové označení a nebo o pořádnou fíčuru.

Xiaomi 14 Ultra nabízí režim super makro

Xiaomi 14 Ultra používá 3.2x zoom objektiv je speciálním režimu a výsledek je velice blízko dokonalosti. S takovým mobilem sice neuškodí vědět, jak věci fungují, ale mobil to celé udělá za vás.

Makro květu, Xiaomi 14 Ultra

Několik tipů

Na závěr si dovolím několik tipů.

Asistence

Jak můžete vidět i na videozáznamu, při focení makra v přírodě se můžete potýkat se spoustou rušivých elementů. V mém případě to byl vítr a to, že jsem při snaze co nejvíc se přiblížil jsem každou chvíli zavadil o focenou větvičku a tím ji rozpohyboval. Zde by pomohl asistent, který by se mohl postavit do cesty větru a podržet větvičky, aby vám nezavazely a celkově zestabilnit focený objekt.

Nechodit příliš blízko

Opět je vidět i na záznamu, že když jdete příliš blízko, fotoaparát nedokáže správně zaostřit a výsledek může být zbytečně rozmazaný. Na displeji to není dostatečně vidět. Částečným řešením by bylo mít s sebou tablet nebo notebook a snímky kontrolovat na nich. Ovšem to se dostáváme k serióznějšímu focení, kdy byste místo mobilu asi měli spíše (bez)zrcadlovku.

Hlídat nastavení

Nejen při focení makra vám umělá inteligence může zasáhnout do nastavení, aniž si toho všimnete. Proto je důležité si hlídat, jestli nastavený zoom je opravdu ten, který se používá. Novější verze fotoaplikací mívají už nastavení, které toto chování umí ovlivnit.

Použijte příslušenství

Tohle jsem v článku neukázal, ale existují různé přídavné čočky, které promění váš mobil v téměř mikroskop. Jen je třeba si uvědomit, že většinou nemají zázračnou optickou kvalitu a i kdyby měly, je to další prvek, který snižuje světelnost.

Zdroj světla

Já fotil v přírodě na sluníčku, takže jsem to nemusel řešit. Obecně je ale u makra světlo velice důležité. Světla je v malém prostoru, který fotíte, málo a pracujete na hraně možností optiky. Při horším světle foťák musí použít vyšší citlivost a tím rychle roste šum na fotce. Proto se nebojte si na focený objekt přisvítit umělým zdrojem světla, je-li to třeba.

Fotíte rádi makro?

