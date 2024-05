Fotíme s Redmi Note 13 Pro 5G: 200Mpx snímač umí potěšit!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G je podle nás nejlepší telefon z celé řady

Potenciální zájemce mimo jiné láká na 200Mpx hlavní fotoaparát

Podívejte se, jak se dá s telefonem fotit ve dne i v noci

Řada Xiaomi Redmi Note 13 obsahuje pět modelů středních třídy, cílených na „běžné uživatele“. Ačkoliv solidní fotoaparáty nabízí vzhledem ke své ceně všechny modely, věci jsou zajímavější až od modelu Redmi Note 13 Pro, který obdržel 200Mpx snímač s optickou stabilizací obrazu. Ten stejný senzor, ale také totožné doprovodné snímače, mají i jeho dva dražší sourozenci – Redmi Note 13 Pro 5G a Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Právě onen první zmíněný z téhle dvojice jsem fototestu podrobil i já a rád bych vám představil výsledky, doplněné o krátký komentář k samotným kamerám i jednotlivým typům fotografií.

Jaké fotoaparáty Redmi Note 13 Pro 5G nabízí?

Jak jsem již zmínil, Redmi Note 13 Pro 5G disponuje hlavním snímačem s 200Mpx rozlišením a optickou stabilizací obrazu (OIS). Na primární fotoaparát sází v podstatě všechny své trumfy, zbylé dvě zadní kamery jsou v podstatě jenom do počtu. Můžeme to výrobci vyčítat? Ano. Můžeme to výrobci vyčítat vzhledem k tomu, že smartphone pořídíme za 7 tisíc korun? Spíše ne. Za tuhle cenu je fotovýbava, doplněná o 16Mpx selfie kameru, dle mého názoru více než dostatečná.

Abych to tedy upřesnil, Redmi Note 13 Pro 5G je dále vybaveno 8Mpx ultra širokoúhlou kamerou a 2Mpx senzorem pro pořizování makro fotografií.

Redmi Note 13 Pro 5G

Detailnější parametry jednotlivých objektivů:

Hlavní: 200 Mpx, světelnost f/1,7, ohnisková vzdálenost 23 mm, velikost snímače 1/1,4”, PDAF, OIS

Ultra širokoúhlý: 8 Mpx, světelnost f/2,2, ohnisková vzdálenost 16 mm, 118° zorné pole

Makro senzor: 2 Mpx, světelnost f/2,4

Fotografování přes den

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G vás při dobrých světelných podmínkách rozhodně nezklame. Fotografie z hlavního snímače pochopitelně vykazují nejlepší výsledky, i když občas dokáže hezčí fotografie, byť s méně věrohodnými barvami (neodpovídají tolik realitě, ale pěkné jsou), vyprodukovat i ultra širokoúhlá kamera.

Primární foťák si ale skvěle poradí s detaily, vykreslením rozdílů mezi světlem a stíny a slušné fotky z něj vyjdou i režimech 2x nebo 4x. V těchto specifických případech si ale občas všimnete barevných odlišností ve srovnání s klasickým módem 1x (ohnisková vzdálenost 23mm).

Redmi Note 13 Pro 5G 4x výřez

Níže se můžete pokochat dalšími fotografiemi z Olomouce.

Noční fotografování

Se Redmi Note 13 Pro 5G se nemusíte bát fotit ani v noci. Mějte však na paměti, že telefon cenou opravdu spadá do nižší střední třídy a není vybaven největším snímačem, takže jeho schopnosti zachytit světlo budou ve srovnání s dražšími konkurenty pokulhávat. Vzhledem k tomu, kolik stojí, však hlavním snímačem pořizuje velmi kvalitní snímky. Ultra širokoúhlá kamera už za tmy moc použitelná není, ale to asi není nic extra překvapivého. Jak si můžete prohlédnout níže, problém v noci mívá s agresivnějším osvětlením

Aby si Redmi Note 13 Pro 5G nedostatek světla vykompenzovalo, prodlužuje expozici. V mnohých situacích to má velmi pozitivní dopad, například při focení onoho čehosi s namalovanou barevnou příšerou. Pokud se však pokusíte zachytit jedoucí tramvaj, zbyde vám z ní barevná šmouha.

Jednotlivé fotografie si v plné kvalitě můžete prohlédnout ve Fotkách Google.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Stačilo by vám Redmi Note 13 Pro 5G jako telefon na focení?

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti Xiaomi.