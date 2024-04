Jak fotit mobilem #5: v jeskyni bez blesku

Dnešní doba přeje cestování a návštěvám zajímavých míst

Jeskynní komplexy jsou jedny z těch, ve kterých je focení poměrně náročné

Abyste se mohli pochlubit opravdu kvalitními fotkami, máme pro vás několik tipů

Nedávno jsem si užil skvělou dovolenou v Betliari (znáte seriál 1890? Odehrává se tam a místní příroda nás natolik oslovila, že jste si tam zajeli) a v okolí se nachází několik jeskynních komplexů, které jsme navštívili. A protože kolem nás hodně lidí fotilo přesně tak, jak se nemá, řekl jsem si, že by se pár tipů, jak fotit v jeskyni, mohlo hodit.

Jak fotit v jeskyni?

Informujte se

Úplně první, co byste měli udělat, je zjistit si, jestli a za jakých podmínek se v jeskyni může fotit. Někde je to zakázané úplně a v takovém případě máme prostě smůlu. Určitě nedoporučuju zkoušet fotit “na tajňačku”. Někde je fotografování zpoplatněno a je už na vás, jestli vám to za to stojí. Občas je to symbolických pár korun, ale třeba na Slovensku stálo focení stejně, jako dospělý lístek. To v kombinaci s nemožností platit kartou je důvodem, proč se o slovenské jeskyně nepodělím. Naštěstí v sousedních maďarských jeskyních bylo focení zdarma a tak jsem mohl udělat pár edukativních snímků aspoň tam.

Technika

Ideální je samozřejmě (bez)zrcadlovka a stativ. Ale focení se stativem je pro běžné návštěvníky většinou zapovězeno, a protože jsme na webu o mobilech, zaměříme se na focení mobilem. Samozřejmě, čím novější mobil a čím vyšší řada, tím lépe. Pozor na to, že v jeskyních je vysoká vlhkost a nízká teplota, proto zvažte, jestli tomuto prostředí vystavit mobily, které nemají krytí IP68.

Nerušte ostatní

Na Slovensku jsem narazil na chování, které jsem nechápal. Lidé si s sebou nosí baterky a svítí do jeskyní. Neskutečně to narušuje atmosféru osvětlení jeskyně a o tom, jak příjemné je, když vám někdo posvítí do očí, asi nemusím ani mluvit.

Někteří návštěvníci nosí do jeskyní vlastní baterky

Ze stejného důvodu nefoťte s bleskem. Nikdy. A když…? Ne, NIKDY! V moravském krasu je to přímo zakázané návštěvním řádem, je to velmi nepříjemné pro všechny okolo a ke všemu to fotku naprosto zkazí.

Vzhledem k tomu, že v Maďarsku nebyl přímo zákaz použití blesku a několik lidí s bleskem fotilo, vyčíhnul jsem si chvilku, kdy jsem nikoho nerušil a vyfotil jednu fotku s bleskem a hned poté bez blesku pouze pro demonstraci. Tohle je z S22 Ultra. Má to cenu?

Jak vidíte, barvy jsou mimo a atmosféra je úplně pryč. I když zkusím barvy zachránit v Photoshopu, dostanu v lepším případě něco takového (vpravo mírně upravená fotka bez blesku, která mnohem lépe reprodukuje atmosféru v jeskyni):

Dejte si čas

Samozřejmě tak, abyste nezdržovali ostatní. Doporučuju držet se u průvodce co nejvíc vepředu a rychle vyfotit, co se dá, než přijdou ostatní. Ne vždy to jde, v takovém případě musíte improvizovat. A pamatujte na předchozí kapitolu – nerušte a neobtěžujte ostatní. Nestůjte v úzkých průrvách, neblokujte dlouho nejlepší výhled a snažte se nefotit ostatní návštěvníky.

Na druhou stranu, fotka ve špatně (myšleno kvantitativně) osvětleném prostoru chce chvíli času. Noční režim několik sekund, automatika necelou sekundu. V obou případech je třeba, aby byl mobil během focení v klidu, jinak bude fotka rozmazaná. Nejste-li si jistí, fotku zopakujte. Více o tom, jak fotit, aby byla fotografie ostrá, se dozvíte v prvním díle seriálu.

Zde vidíte rozdíl v ostrosti, když jsem spěchal a na druhé fotce, když jsem fotku zopakoval v klidu.

Vyvážení barev

Tohle je oříšek. Za běžných okolností doporučuju fotit na automatiku, ale ta zahazuje teplé nasvícení a vytváří spíše neutrální, šedivé snímky. Proč, to se dočtete v předchozím díle o barvách. Na druhou stranu dokonale využívá možností senzoru. Zkoušel jsem fotit na střídačku na automatiku a v režimu Pro, kde lze vyvážení bílé nastavit ručně, případně aplikace Expert RAW, která dávala asi nejlepší výsledky. Navíc když RAW načtete třeba v Photoshopu, dostanete i něco takového:

Jeskyně, z rawu

Zde je pro porovnání výstup z automatiky a Pro režimu. Automatika díky AI produkuje ostřejší fotky, Pro režim zase věrnější barvy. Protože barvy zachránit jde, ale ostrost už mnohem hůř, doporučuju buď Expert RAW (v případě Samsungu) nebo automatiku.

Vlevo Pro režim s ručním nastavením barev, vpravo automatika. Atmosféra je v háji, ale zase je to ostřejší.

Zde bych ještě zmínil HDR – určitě vypnout. Jeskyně jsou plné kontrastů a výsledkem HDR je fotka, kde jsou nasvětlená místa šedivá. Ano, uvidíte tam kresbu, ale atmosféra je v – no vy víte kde.

Noční režim

Mobily většinou umí noční režim. Když jsem ho zkoušel na scéně, kde bylo poměrně dost světla, nevidím rozdíl mezi fotkou pořízenou s nočním režimem a bez:

Resp. noční režim bude asi ta prosvětlenější, ale nedokážu říct, co je vlastně lepší. Pokud se ale octnete v místě, kde je fakt málo světla (tady byla téměř úplná tma), může to být zajímavé:

Rozlišení

Základní nastavení bývá 12 Mpx, kdy dochází ke spojování více pixelů do jednoho. Ve většině případů je to asi nejlepší řešení. Pokud přepnete na větší rozlišení, sice získáte teoreticky prokreslenější fotku, ale zase se nepoužije tak dobře AI a vysoké ISO to zase zabije. Kromě opravdu zajímavých a dobře nasvětlených scén to spíše nedoporučuju. Ale záleží na vašem konkrétním mobilu, vývoj jde tak rychle dopředu, že co platí dnes, nemusí být pravda zítra. Například Samsung Galaxy S24 Ultra umí 200 Mp nebo 50 Mp, kdy 50 Mp vypadá většinou lépe, než 200 Mp. Zde si asi vyzkoušejte, jak je na tom váš mobil a klidně se podělte v diskuzi!

Pro srovnání výřez ze 108 Mpx a 12 Mpx.

Závěr

Focení v jeskyních je jedno z těch náročnějších. Fotograf se musí poprat s nedostatkem světla, nedostatkem času a světelně složitou scénou, kde se kombinují intenzivně nasvícené oblasti s hlubokými stíny. Navíc je třeba zvolit správné vyvážení bílé, aby se nezničila atmosféra.

Máte nějaké zajímavé fotky z jeskyní? Pochlubte se!

Zdroj: Wikipedia