Jak vidíte na tomto příkladu, na první fotografii, pořízené ultraširokým objektivem se zdá podloubí úzké a dlouhé, ale čím větší zoom použiju, tím se zdá širší (protože v záběru chybí oblouk a zdi) a kratší. U poslední fotografie to skoro vypadá, jako bych stál téměř u konce podloubí, ale spočítejte si světla na stropě a ověřte si, že na obou fotografiích je skoro stejný záběr. Ale jiná perspektiva velkého zoomu způsobuje pocitové zkrácení vzdáleností.

Ještě jeden příklad ohledně změny perspektivy:

Dělo focené na ultraširoké ohnisko a na široké ohnisko. Zde jsem šel schválně poměrně blízko, takže změna perspektivy způsobená širokým ohniskem je velice dobře patrná. Nikdy, opravdu nikdy to nezkoušejte při focení vaší partnerky, protože pak byste mohli zůstat hodně dlouho bez večeře…

Pokud chcete tedy dodat fotografii prostor, foťte na širší ohniska, pokud naopak chcete obraz zplacatit, volte delší ohnisko. To se může hodit, když fotíte portrét někoho s delším nosem…

Aktualizace: jak jsem byl upozorněn v komentářích, změnu perspektivy nezpůsobuje vlastně změna ohniska, ale to, že jsem změnit vzdálenost. Pokud mám širší ohnisko a chci mít předmět na fotce stejně velký, musím jít blíž, a to je to, co doopravdy mění perspektivu, Naopak pokud jen rozšířím záběr, dostanu na fotku víc věcí a divák pak vnímá větší hloubku pocitově. Kdybychom ale udělali výřez z fotografie pořízené na široké ohnisko a porovnali s fotografií focené na zoom, budou až na případnou hloubku ostrosti totožné.

Zoom a hloubka ostrosti

Další věcí, na kterou má zvolený optický zoom vliv, je hloubka ostrosti. O ní píšu ve starším článku zde: Fotíme mobilem #1 Ostrost . V praxi jde o to, že zatímco na nejširším ohnisku bude ostrá prakticky celá fotka, čím delší ohnisko použijeme, tím menší rozsah bude zaostřený. Toho se dá s výhodou využít při focení portrétu – ale pozor na výše zmíněnou změnu perspektivy! Portrét focený na 10x zoom už většinou není moc lichotivý.

Zde si dovolím využít výstup z workshopu, kde jsme demonstrovali právě vliv ohniskové délky při focení portrétu (Canon 40D, ohniska 50, 85, 100, 135, 200 a 400 mm, clona 4-5.6):

Dopad na kvalitu

Vraťme se ještě jednou k S23 a focení podloubí, resp. tentokrát šachty v dole v muzeu Stará kopalnia opět v polském Wałbrzychu:

Na první pohled je efekt podobný jako při focení podloubí výše. Při větším přiblížení se ztrácí dojem prostoru, zato postava, která je na první fotografii neznatelná, je tak blízko, že můžeme zkoumat detaily. Můžeme? Když se podíváte na fotografie ve větším rozlišení, nejspíš vás hned praští do očí, jak jsou neostré. To je dáno tím, že zatímco za denního světla v podloubí stačilo použít ISO 50, v podzemí se ISO zvedlo na 3200. To je hodnota, se kterou už mají problémy zrcadlovky střední třídy! Přestože se s tím S23 Ultra poprala velmi dobře, pokud vám záleží na ostrém obrazu, je třeba brát v potaz, že objektivy s větším zoomem mají horší hodnoty světelnosti, což se projevuje hlavně při špatném osvětlení.

Několik tipů závěrem:

Zoom je dobrý sluha, ale zlý pán. Nezoomujte jen proto, že to jde. Většina záběrů vypadá nejlépe na hlavním objektiv, díky vyvážené perspektivě a v neposlední řadě i díky tomu, že hlavní fotoaparát mívá nejlepší parametry (a teď opravdu nemyslím megapixely).

Snažte se používat optický zoom, tzn. hodnoty např. 0.5, 1, 3 atd.. Pokud nastavíte přiblížení mezi těmito hodnotami nebo vyšší než maximální optický zoom, aplikuje se digitální zoom, který bude vždy méně kvalitní (ale zase je díky AI kvalitnější, než výřez dělaný později).

Pokud fotíte v horších světelných podmínkách, může mobil automaticky přepínat objektiv na nižší zoom s tím, že následně udělá výřez. Pokud tomu chcete zabránit, nainstalujte si pro mobily Samsung aplikaci Camera Assistant (to udělejte vlastně v každém případě, pokud máte Samsung) a v nastavení vypněte volbu Automatické přepínání objektivu. Jiné značky se chovají odlišně, buď objektivy nepřepínají vůbec nebo vám o tom dají vědět.

Pamatujte také na to, že objektivy s větším zoomem mají horší světelnost, takže při špatném osvětlení nebudou obrázky kvalitní (bude na nich šum). Zvažte, jestli nefotit raději na základní ohnisko, které si s nízkou hladinou osvětlení poradí lépe.

Pozor na rozmazání fotografie pohybem. Více o tom píšu ve svém dřívějším článku zmíněném už výše (Fotíme mobilem #1 Ostrost) – čím delší ohnisko, tím kratší čas je třeba použít. Stará poučka říká, že v ruky udržíte čas rovnající se převrácené hodnotě ohniskové vzdálenosti, ale to v době pokročilých stabilizací už neplatí. Co ale platí stále stejně je, že pokud se pohybuje něco na scéně, tak zatímco na širokém záběru se to posunu o nějaké dva pixely, což ve finále nepoznáte, u 10x zoomu to může být i 100 pixelů a třeba z míče nebo dítěte bude jen rozmazaná šmouha.

A poslední tip: pokud už fotíte Měsíc na 100x zoom, nedávejte ho do veřejných galerií…

Fotíte rádi na zoom?