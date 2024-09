Řada Xiaomi Redmi Note 14 se může v Číně představit již tento měsíc

Vyhlížené telefony střední třídy prý budou odolnější, krytí IP68 může mít více modelů

Redmi mělo zapracovat i na výdrži baterie, což určitě přijde vhod

Xiaomi by už brzy mohlo na čínský trh přinést vysoce očekávanou řadu mainstreamových modelů Redmi Note 14. Jako nástupce aktuálně velmi populárních smartphonů se vydá v podobných stopách a pokusí se zaujmout především nízkou cenou vzhledem k poměrně slušné výbavě. Na některé z předností řady teď láká samotný výrobce.

Generální manažer Redmi Thomas Wang na sociální síti Weibo prozradil, že nová řada Redmi Note 14 nabídne vysokou odolnost vůči pádu a vynikající výdrž baterie. Osobně doufám, že v onom druhém bodě nepřehání, neboť modely Redmi Note 13 na tom ve srovnání s mnohými konkurenty nebyly co do výdrže zrovna nejlépe. Bohužel přesně nevíme, zda v Redmi zapracovali na kapacitě, anebo optimalizaci – ideální by ale pochopitelně bylo, kdyby se příští modely Note zlepšily v oba těchto aspektech.

V souvislosti s konstrukcí pak Thomas Wang také zmínil certifikaci IP68. Ze současné řady se jí může pochlubit pouze vrcholný model Redmi Note 13 Pro+ 5G, tudíž věříme, že pokud by se rozšířila na příklad i ke krapet levnějším modelům Pro, spotřebitelé by to ocenili. Třeba takové Redmi Note 13 Pro 5G je odolné dle standardu IP54 a vyšší IP68 by jeho nástupci dozajista slušelo.

Zatímco řada Xiaomi Redmi Note 14 může do Číny přijít už tento měsíc, my v Evropě se pravděpodobně dočkáme až začátkem roku 2025. Kromě hardwarových vylepšení se údajně dočkáme i významného redesignu, o kterém jsme vás informovali již dříve.

Jak se na Xiaomi Redmi Note 14 těšíte vy?

Zdroje: Gizmochina, Weibo (1, 2)